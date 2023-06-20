Как в прошлом проходили глубоководные спасательные операции

Как в прошлом проходили глубоководные спасательные операцииВ Атлантике вторые сутки ищут батискаф, погружавший туристов к «Титанику»
В Атлантическом океане пропал батискаф «Титан», погружающий туристов к месту крушения корабля «Титаник», затонувшего в 1912 г. Экспедиция стартовала 18 июня, менее чем через два часа с экипажем батискафа по неизвестным причинам была потеряна связь примерно в 700 км к югу от канадского города Сент-Джонс (полуостров Ньюфаундленд). На борту находятся пять человек, в том числе предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком этой страны. Спасательная операция продолжается. По информации CNN, запасов кислорода на борту батискафа хватит на 3-4 дня.
«Ведомости» вспоминают пять глубоководных спасательных операций, в результате которых удалось спасти членов экипажа.
1. 22 августа 1957 года в Черном море в районе Балаклавы при выполнении маневра «срочное погружение» затонула подводная лодка М-351 проекта А615. Причиной аварии стала открытая захлопка (специальный клапан, перекрывающий доступ воздуха к дизелям). М-351 приняла большое количество воды и затонула на глубине 83 метра.
После того как подлодка не всплыла в запланированное время, командующий флотом объявил по флоту боевую тревогу. В район происшествия отправились корабли аварийно-спасательной службы, но их работа осложнялась штормовой погодой.
Общее руководство операцией по спасению подводной лодки осуществлял командующий флотом адмирал Владимир Касатонов. Капитан первого ранга Николай Чикер стал техническим руководителем спасательных работ, которые продлились почти четверо суток. 26 августа в 02.30 мск М-351 подлодка всплыла на поверхность, все 42 члена ее экипажа выжили.
2. В августе 1973 г. у берегов Ирландии затонул глубоководный аппарат Pisces-3 с экипажем из двух человек на борту – британцами Роджером Маллинсоном и Роджером Чепменом. Они оказались на глубине 480 м и с системой жизнеобеспечения, рассчитанной на 72 часа (благодаря тщательной экономии они смогли продлить ее действие на 76 часов). В спасательной операции участвовали представители Соединенных Штатов, Канады и Великобритании.
В рамках спасательных работ был развернут спасательный аппарат ВМС США с кабельным управлением (CURV-III), он смог прикрепить тросы к люку Pisces-3. Глубоководный аппарат подняли на высоту 18 м, на которой аквалангисты прикрепили тросы для подъема Pisces III на поверхность. CURV-III осуществил подводное спасение судна на самой большой глубине в истории. Экипаж был спасен спустя 76 часов, оставшийся запас воздуха был рассчитан на 12 минут.
3. В октябре 1974 г. двухместный подводный аппарат TS-1, работая северо-восточнее Шотландии на прокладке подводного нефтепровода, намотал на кормовой винт трос от оборванного якоря и не мог освободиться. В момент происшествия он находился на глубине 85 м. Попытки самостоятельно освободиться от троса не увенчались успехом. На помощь пришли члены экипажа обеспечивающего судна «Челленджер». Они опустились в воду в водолазном колоколе и смогли освободить аппарат. Экипаж в составе трех человек не пострадал.
4. Похожее происшествие случилось с этим же аппаратом в марте 1978 г., также недалеко от Шотландии. В ходе проведения работ рядом с буровой вышкой, находясь на глубине 98 м, он запутался в полипропиленовом тросе. Самостоятельно освободить аппарат члены экипажа не смогли. Им оказали помощь члены экипажа аппарата РС-1202, который к месту аварии доставило спасательное судно «Интерсаб-3».
5. Еще один инцедент с намотанным торсом случился в ноябре 1980 г. с подводным аппаратом РС-1602, который выполнял съемку трассы части трубопровода между Тунисом и Сицилией. Обеспечивающим было судно «Регно Дью». Двигаясь вдоль трубопровода на глубине 530 м, аппарат намотал на винт синтетический трос. Чтобы освободить РС-1602, с обеспечивающего судна «Регно Дью» спустили рабочую камеру. После установления причины произошедшего трос был перерезан, аппарат всплыл на поверхность. Все члены экипажа выжили.