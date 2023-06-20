Как в прошлом проходили глубоководные спасательные операции

В Атлантическом океане пропал батискаф «Титан», погружающий туристов к месту крушения корабля «Титаник», затонувшего в 1912 г. Экспедиция стартовала 18 июня, менее чем через два часа с экипажем батискафа по неизвестным причинам была потеряна связь примерно в 700 км к югу от канадского города Сент-Джонс (полуостров Ньюфаундленд). На борту находятся пять человек, в том числе предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком этой страны. Спасательная операция продолжается. По информации CNN, запасов кислорода на борту батискафа хватит на 3-4 дня.