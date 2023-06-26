Ущерб от ротавирусной инфекции за год вырос в России на 38% до 9,4 млрд рублей

Ущерб от ротавирусной инфекции за год вырос в России на 38% до 9,4 млрд рублейВакцину от нее включат в нацкалендарь прививок только в 2025 году
Экономический ущерб от ротавирусной инфекции по итогам 2022 г. вырос в России почти на 38% по сравнению с предыдущим годом, составив 9,4 млрд руб. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора. Почти половина случаев острых кишечных инфекций (49%) в прошлом году приходилась на ротавирус. Заболеваемость им составила около 62 человек на 100 000 населения, сказано в докладе. Годом ранее показатель был равен 49,77 заболевшего на 100 000 населения. До пандемии коронавируса в 2019 г. – 70,26 на 100 000 населения.
«Ведомости» направили запросы в Роспотребнадзор и Минздрав с просьбой предоставить статистику заболеваемости за 2023 г.
В российских регионах заболеваемость в 2022 г. распространялась неравномерно. Наибольшие показатели демонстрировала Вологодская область (216,46 на 100 000 населения), Ханты-Мансийский автономной округ (194,34 на 100 000 населения) и Приморский край (188,73 на 100 000 населения), говорится в докладе. Наиболее высокие показатели заболеваемости инфекцией зарегистрированы среди детей в возрасте от одного года до двух лет (1063,08 на 100 000 населения). Их максимальная доля среди заболевших дошкольников наблюдалась в Туве (35,08%) и Северной Осетии (30,35%).
Ротавирус лидирует среди диарейных заболеваний у детей в мире, инфекция распространяется от человека к человеку через зараженные предметы, немытые руки и пищу. Она особенно опасна для маленьких детей, так как способна быстро вызывать обезвоживание, приводящее к гемолитико-уремическому синдрому, говорит инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник. В результате его развивается острая почечная недостаточность, пояснила врач.
Помимо огромного экономического ущерба ротавирусная инфекция имеет отсроченные последствия и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), связана с летальными исходами у детей, говорит главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. В развивающихся странах показатель летальности при ротавирусной инфекции составляет приблизительно 2,5% среди детей, попадающих в лечебные учреждения, говорится в отчете ВОЗ, посвященном ротавирусу.
Смертность от кишечных инфекций по итогам 2022 г. выросла в РФ на 8,1% по сравнению с предыдущим годом до 495 человек, следует из данных Росстата. Среди осложнений инфекции Тимаков назвал эндокринные и аллергические заболевания, включая бронхиальную астму, а также нарушения работы кишечника.
По мнению Тимакова, рост заболеваемости ротавирусной инфекцией в первую очередь связан со снятием коронавирусных ограничений и возобновлением туристических поездок в другие страны. По сравнению с 2019 г. заболеваемость ротавирусом падает, так как отдельные регионы прививают детей в рамках региональных календарей профилактических прививок, в результате чего они болеют меньше, обратил внимание он.
Роспотребнадзор в своем докладе отмечает, что эффективность плановой вакцинации против ротавируса была продемонстрирована на примере Подольска Московской области, где детей прививают в течение последних семи лет. Заболеваемость ротавирусным гастроэнтеритом среди детей до двух лет там снизилась в 51 раз, среди детей 3–6 лет – в 27 раз, говорится в докладе. Тем не менее охват вакцинацией в России «остается крайне низким» для того, чтобы оказывать влияние на заболеваемость, констатирует служба. В 2022 г. этот показатель составлял 7,15% от целевой когорты. Наиболее высокого уровня вакцинации детей первого года жизни достигли в Ямало-Ненецком автономном округе (65,08%), Бурятии (39,45%), Сахалинской области (37,28%) и Москве (33,79%). Эти регионы не упоминаются среди субъектов с высоким показателем заболеваемости ротавирусом.
ВОЗ убеждена в необходимости включения вакцины от ротавируса в национальные календари профилактических прививок (НКПП) в различных странах. Прививка в обязательном порядке должна появиться в российском НКПП, уверен Тимаков. Согласно графику реализации стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 г. это должно было произойти в текущем году. Но правительство внесло изменения в федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», сдвинув сроки включения вакцинации против ротавируса в нацкалендарь на 2025 г. Представитель Минздрава объяснял это тем, что препараты не выпускаются в России, как того требует стратегия.
Вакцина от ротавирусной инфекции, разработанная Ростовским НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, пока находится на этапе испытаний. «Ведомости» направили запрос в НИИ. Сейчас, по данным аналитической компании DSM Group, в государственном и коммерческом сегментах в основном закупается индийская вакцина «Рота-V-эйд» компании «Фарм эйд». В 2022 г. было приобретено почти в 11 раз больше упаковок ротавирусной вакцины по сравнению с прошлым годом – 362 582 шт. общей стоимостью 515,5 млн руб. За четыре месяца 2023 г. – 131 454 упаковки за 155,8 млн руб. По словам гендиректора «Фарм эйд» Азамата Метова, сейчас вакцину закупают 39 регионов, среди них Москва и Московская область, Пермский край, Оренбургская, Ленинградская и Ростовская области.