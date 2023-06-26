Ущерб от ротавирусной инфекции за год вырос в России на 38% до 9,4 млрд рублей

Роспотребнадзор в своем докладе отмечает, что эффективность плановой вакцинации против ротавируса была продемонстрирована на примере Подольска Московской области, где детей прививают в течение последних семи лет. Заболеваемость ротавирусным гастроэнтеритом среди детей до двух лет там снизилась в 51 раз, среди детей 3–6 лет – в 27 раз, говорится в докладе. Тем не менее охват вакцинацией в России «остается крайне низким» для того, чтобы оказывать влияние на заболеваемость, констатирует служба. В 2022 г. этот показатель составлял 7,15% от целевой когорты. Наиболее высокого уровня вакцинации детей первого года жизни достигли в Ямало-Ненецком автономном округе (65,08%), Бурятии (39,45%), Сахалинской области (37,28%) и Москве (33,79%). Эти регионы не упоминаются среди субъектов с высоким показателем заболеваемости ротавирусом.