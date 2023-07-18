Экс-следователь по особо важным делам Фесинец получила 8,5 года колонии за взятку

Как уточняло издание со ссылкой на приговор, Актемиров был близко знаком с Фесинец. Летом 2021 г. в ходе личной встречи он получил от подполковника «информацию об испытываемых ею трудностях по службе». После чего у Актемирова «возник преступный умысел, направленный на угрозу ей как следователю». Мотивом в приговоре указан «личный корыстный интерес» и «создание значимости своей личности» перед Фесинец, а также «оказание ей услуги по устранению сложностей по службе путем создания такой угрозы».