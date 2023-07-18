Экс-следователь по особо важным делам Фесинец получила 8,5 года колонии за взятку

Экс-следователь по особо важным делам Фесинец получила 8,5 года колонии за взяткуПодсудимая вину не признала и намерена обжаловать приговор
Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего следователя Следственного департамента МВД Светлану Фесинец к 8,5 года лишения свободы по делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Защитник Марина Подваркова в беседе с «Ведомостями» отметила, что суд не стал приговаривать бывшую сотрудницу полиции к штрафу, а также лишать звания. Вместе с тем адвокат заявила, что считает приговор «незаконным и необоснованным» и будет его обжаловать. Ее доверительница вину не признает.
По версии следствия, подполковник Фесинец еще до своего назначения в центральный аппарат МВД, работая следователем подмосковной полиции, взяла 2,5 млн руб. у 70-летнего коллекционера икон Ивана Серегина, который хотел добиться расследования хищения у него коллекции икон стоимостью 100 млн руб. Тогда полиция сделала вывод, что ценностями завладела супруга и речь идёт о разделе имущества в бракоразводном процессе.
По версии защиты, обвинение основано лишь на показаниях Серёгина и бухгалтера, якобы выдавшего ему соответствующую сумму наличными. Ещё один свидетель – водитель Серёгина – в суде опроверг слова заявителя, что коллекционер в тот день заезжал за деньгами, заявила «Ведомостям» Подваркова.
Уголовное дело в отношении подполковника Фесинец было возбуждено после ее увольнения, которое было связано с громким скандалом. В июне 2022 г. она стала известна, когда обратилась в правоохранительные органы с заявлением о минировании ее автомобиля BMW X6 на парковке возле ТЦ «Европарк» на Рублевском шоссе. Как выяснилось, на лобовом стекле был обнаружен муляж гранаты Ф-1.
Заказчик и исполнитель этого преступления были установлены и осуждены по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением и повреждением имущества в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования). Ими оказались 60-летний Хасмагомед Актемиров и 26-летний Магомед-Эми Ибаев, которые полностью признали вину и были приговорены в особом порядке к штрафу в 100 000 руб., писало издание Legal.report.
Как уточняло издание со ссылкой на приговор, Актемиров был близко знаком с Фесинец. Летом 2021 г. в ходе личной встречи он получил от подполковника «информацию об испытываемых ею трудностях по службе». После чего у Актемирова «возник преступный умысел, направленный на угрозу ей как следователю». Мотивом в приговоре указан «личный корыстный интерес» и «создание значимости своей личности» перед Фесинец, а также «оказание ей услуги по устранению сложностей по службе путем создания такой угрозы».
После инцидента на Рублевке Фесинец попала под проверку службы собственной безопасности МВД, а затем уволена.