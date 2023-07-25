Глава Минобрнауки отчитался о самых больших расходах на гражданскую науку за десятилетие

Глава Минобрнауки отчитался о самых больших расходах на гражданскую науку за десятилетиеУчитывая современные вызовы, 706 млрд рублей будет недостаточно, считают эксперты
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 24 июля отчитался в Госдуме о самых значительных за последнее десятилетие расходах федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения. В 2023 г. на эти цели, по его словам, было выделено почти 706 млрд руб., или более 3% от общего федерального бюджета. «Что вселяет оптимизм: если посмотреть данные федерального казначейства, масштабы и приоритеты финансирования гражданской науки из федерального бюджета, то мы с вами увидим, что 2023 год является самым хорошим с этой точки зрения за последние 10 лет», – сказал Фальков на заседании думского комитета по науке и высшему образованию. По его словам, необходимо добиваться того, чтобы на гражданскую науку выделялось больше средств. Максимальные объемы госфинансирования гражданской науки, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, были зафиксированы в 2013 г. Показатель составлял 3,19% ВВП, или 749,8 млрд руб.
Расходы на гражданскую науку складываются из нескольких направлений, пояснил «Ведомостям» профессор Финансового университета Александр Сафонов. Первое направление – финансирование научно-исследовательских работ, включая гранатовую поддержку и выплату зарплат, второе – капитальное строительство лабораторий и исследовательских центров, третье – закупка оборудования. Отдельно также идут расходы на науку по ведомственным и министерским программам.
В 2023 г. приоритетными направлениями для расходования средств являются микроэлектроника, производство семян, авиастроение, малотоннажная химия, биотехнологии, приборо- и двигателестроение, заявлял 15 июля прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Сравнивать расходы на науку в 2013 и 2023 гг. не совсем корректно, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, как минимум, должна учитываться инфляция и другие показатели. «На фоне мировых инвестиций в науку наши, несомненно, выглядят незначительно», – сетует она. Вызовы, стоящие перед развитием науки, особенно в связи с бурным развитием искусственного интеллекта, требуют гораздо более мощных вложений, продолжила Абанкина. Тем более когда необходимо создавать опережающие технологии и осуществлять импортозамещение, добавила она.
Фактические расходы из федерального бюджета на развитие науки в России в 2022 г. будут опубликованы Минобрнауки в августе этого года. По итогам 2021 г. объем финансирования гражданской науки из средств федерального бюджета составил 585 млрд руб., подсчитали эксперты ВШЭ. Почти две трети этих средств (64,1%) были направлены на поддержку прикладных научных исследований, остальные 35,9% – фундаментальных. В тот год Россия заняла пятое место по объему госфинансирования науки среди стран, данные которых имелись в базах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – $23,8 млрд. Среди опережающих государств были США ($87,6 млрд), Япония ($83,4 млрд), Германия ($51,2 млрд) и Республика Корея ($24,5 млрд), сказано в исследовании ВШЭ.
США и КНР могут тратить на науку до $500 млрд в год, но в их ВВП доля расходов на научные исследования составляет менее 3%, сказал директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин. «Таким образом, в сопоставимых цифрах разница финансирования на самом деле меньше», – подчеркивает эксперт.
Председатель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев 24 июля во время заседания экспертного совета по вопросам развития здравоохранения РФ высказался о текущем состоянии медицинской науки в России. «Что-то я пока не вижу, как у нас наука бежит вперед. Совершенно», – сказал Башанкаев. По его словам, часто научные проекты, отмеченные разными премиями, так и не воплощаются в жизнь.
В подготовке материала участвовал Виталий Крюков