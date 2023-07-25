Глава Минобрнауки отчитался о самых больших расходах на гражданскую науку за десятилетие

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 24 июля отчитался в Госдуме о самых значительных за последнее десятилетие расходах федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения. В 2023 г. на эти цели, по его словам, было выделено почти 706 млрд руб., или более 3% от общего федерального бюджета. «Что вселяет оптимизм: если посмотреть данные федерального казначейства, масштабы и приоритеты финансирования гражданской науки из федерального бюджета, то мы с вами увидим, что 2023 год является самым хорошим с этой точки зрения за последние 10 лет», – сказал Фальков на заседании думского комитета по науке и высшему образованию. По его словам, необходимо добиваться того, чтобы на гражданскую науку выделялось больше средств. Максимальные объемы госфинансирования гражданской науки, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, были зафиксированы в 2013 г. Показатель составлял 3,19% ВВП, или 749,8 млрд руб.