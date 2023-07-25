Суд отказался заключать в СИЗО главного инженера ТЦ «Времена года»

Представитель следствия в суде отметил, что инженер может скрыть следы преступления, скрыться или помешать расследованию. Адвокат обвиняемого Ольга Чиркова при этом считает, что нет никаких оснований для подозрений в причастности Боткина к аварии, поскольку еще до прорыва трубы проводилась техническая проверка труб в торговом центре, которая не выявила проблем. По ее словам, ответственной за снабжение объекта горячей водой является МОЭК, поэтому Чиркова не исключает, что именно она ответственна за неполадки, которые привели к прорыву.