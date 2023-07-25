Суд отказался заключать в СИЗО главного инженера ТЦ «Времена года»Защита Боткина настаивает на его непричастности к аварии в торговом центре
Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главного инженера компании ТЦ «Времена года» Евгения Боткина, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Согласно постановлению, Боткин помещен под домашний арест до 24 сентября 2023 г. Столичные следователи предъявили инженеру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В ходе судебного заседания Боткин не признал вину в гибели людей. Его защита утверждала, что в момент прорыва трубы он не находился в ТЦ. Адвокат просила суд не помещать их доверителя в СИЗО и предлагала залог в размере 10 млн руб. или избрать ему домашний арест.
Представитель следствия в суде отметил, что инженер может скрыть следы преступления, скрыться или помешать расследованию. Адвокат обвиняемого Ольга Чиркова при этом считает, что нет никаких оснований для подозрений в причастности Боткина к аварии, поскольку еще до прорыва трубы проводилась техническая проверка труб в торговом центре, которая не выявила проблем. По ее словам, ответственной за снабжение объекта горячей водой является МОЭК, поэтому Чиркова не исключает, что именно она ответственна за неполадки, которые привели к прорыву.
Выслушав доводы следствия, прокуратуры и стороны защиты, судья Ольга Киселькова пришла к выводу, что нет необходимости помещать Боткина в СИЗО и достаточно изолировать его от общества, поместив под домашний арест.
Уголовным делом занимается первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Ведомство возбудило дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
22 июля в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы горячего водоснабжения в цокольном и подвальных этажах. Общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи квадратных метров, сообщали в экстренных службах. В результате от ожогов четверо сотрудников ТЦ погибли. Еще 10 человек были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
В СК сообщили, что в настоящий момент не все причастные к трагедии лица установлены. Следователям предстоит провести в рамках расследования ряд судебных экспертиз, в том числе компьютерных, криминалистических и строительных.