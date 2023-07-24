СК предъявил обвинение инженеру после гибели людей в ТЦ «Времена года»
Главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», предъявили обвинение по делу о нарушении требований промышленной безопасности, что привело к гибели нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
39-летний гражданин, который работает главным инженером компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», был задержан утром 24 июля.
В прокуратуре уточнили, что ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погибли два и более человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.
22 июля в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
Позже в экстренных службах сообщили, что общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ «Времена года» составила 4000 кв. м. По информации «РИА Новости», спасателям удалось спасти десять человек, девять из них госпитализировали, один отказался. У всех пострадавших – ожоги.