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СК предъявил обвинение инженеру после гибели людей в ТЦ «Времена года»

Ведомости

Главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», предъявили обвинение по делу о нарушении требований промышленной безопасности, что привело к гибели нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

39-летний гражданин, который работает главным инженером компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», был задержан утром 24 июля.

В прокуратуре уточнили, что ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погибли два и более человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.

22 июля в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Позже в экстренных службах сообщили, что общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ «Времена года» составила 4000 кв. м. По информации «РИА Новости», спасателям удалось спасти десять человек, девять из них госпитализировали, один отказался. У всех пострадавших – ожоги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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