СК предъявил обвинение инженеру после гибели людей в ТЦ «Времена года»

В прокуратуре уточнили, что ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погибли два и более человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.