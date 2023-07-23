Следователи допросили руководство ТЦ «Времена года» по делу о гибели четырех человек
Следователи проводят допрос руководства торгового центра «Времена года» в рамках расследования уголовного дела о гибели четырех человек после прорыва трубы с горячей водой, рассказала журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.
«Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников и руководство торгового центра. Расследование продолжается», – сказала Иванова.
По ее словам, в ходе расследования также проведены обыски, изъята в том числе техническая документация. Следователи намерены установить лиц, ответственных за техническое состояние здания ТЦ.
22 июля четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре, расположенном на Кутузовском проспекте в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).