Следователи допросили руководство ТЦ «Времена года» по делу о гибели четырех человек

22 июля четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре, расположенном на Кутузовском проспекте в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).