Экс-сотрудники строительного предприятия Минобороны осуждены за мошенничество

Магомедов получил три года и 10 месяцев, но его отпустили в зале суда, засчитав срок, отбытый в СИЗО. Харламов, Коц и Евдокимов получили по четыре года, а Гудков – четыре года и шесть месяцев. Однако последнему также зачтется год, проведенный в СИЗО, из расчета один день за 1,5 дня в колонии, а значит, в лагере ему предстоит провести не более трех лет. Мужчин конвой взял под стражу в зале суда.