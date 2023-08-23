Экс-сотрудники строительного предприятия Минобороны осуждены за мошенничество

Экс-сотрудники строительного предприятия Минобороны осуждены за мошенничествоТушинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам ФГУП
Во вторник Тушинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» (ГВСУ № 14) Минобороны России. Бывшие руководители подразделений предприятия были признаны виновными в махинациях с недвижимостью и осуждены по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) на сроки от четырех до пяти лет лишения свободы. Один подсудимый скрылся, находясь под подпиской о невыезде.
Расследованием дела занимались сотрудники второго военно-следственного отдела Военно-следственного управления СК России по Москве. Как уточнил собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом расследования, первоначально дело было возбуждено по более тяжкой ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с середины 2019 г. по конец 2020 г. руководитель управления по работе с имуществом ГВСУ № 14 Анастасия Латто и ее подчиненные – начальники территориальных участков ФГУП Алексей Гудков, Сергей Харламов, Сергей Коц, Юрий Евдокимов, Курбан Гаджимагомедов, а также курьер Абдурахман Магомедов сдавали недвижимое имущество военного ФГУП в аренду коммерческим организациям по низким ценам. За это они получали от бизнесменов вознаграждение. Подозреваемые были задержаны в декабре 2020 г. Предварительное следствие по делу продлилось до конца 2022 г., а слушания в Тушинском суде шли с марта 2022 г.
Еще на стадии следствия защите удалось добиться переквалификации действий обвиняемых. Они признали вину в части получения дополнительного вознаграждения, но так как сотрудники ФГУП не имели статуса госслужащих, следствие не могло считать эти средства взяткой. В итоге правоохранители вменили фигурантам дела нанесение ФГУП имущественного ущерба в размере 12,7 млн руб., недополученных предприятием за аренду помещений.
На момент вынесения приговора пятеро из шести подсудимых находились на свободе – им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Лишь Магомедов дожидался приговора в СИЗО.
Судья Ольга Федина приговорила всех обвиняемых к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Латто получила пять лет, но с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Женщина родила в 2021 г., находясь под домашним арестом.
Магомедов получил три года и 10 месяцев, но его отпустили в зале суда, засчитав срок, отбытый в СИЗО. Харламов, Коц и Евдокимов получили по четыре года, а Гудков – четыре года и шесть месяцев. Однако последнему также зачтется год, проведенный в СИЗО, из расчета один день за 1,5 дня в колонии, а значит, в лагере ему предстоит провести не более трех лет. Мужчин конвой взял под стражу в зале суда.
Гаджимагомедов скрылся в декабре 2022 г. и был объявлен в розыск. Дело в отношении его выделено в отдельное производство.