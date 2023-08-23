Муниципалитеты могут обязать ликвидировать несанкционированные свалки

Законопроект Минприроды предполагает, что отходы, объемом менее 5 куб. м, не могут быть признаны несанкционированной свалкой. Такое ограничение нужно для того, чтобы свалками не признавали любой «самый минимальный объем накопленных отходов, оставленных на земельном участке, в том числе окурков, брошенных в неположенном месте или в традиционных местах для курения, пакета, оставленного под скамейкой». Такой мусор предлагается убирать в рамках мероприятий по благоустройству территорий.