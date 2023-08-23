Муниципалитеты могут обязать ликвидировать несанкционированные свалки

Муниципалитеты могут обязать ликвидировать несанкционированные свалкиСейчас мусор убирает собственник земли
Муниципальные власти могут обязать выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки отходов на землях, которые находятся не только в муниципальной собственности, но и на земельных участках, на которых госсобственность не разграничена и которые размещены в границах муниципальных образований. Соответствующий проект с изменениями в закон «Об охране окружающей среды» Минприроды опубликовало на сайте проектов нормативных правовых актов.
«Многие регионы говорят о том, что средства, которыми располагают муниципалитеты не являются достаточными для ликвидации несанкционированных свалок отходов. Препятствием для ликвидации несанкционированнных свалок отходов также называют неполный объем полномочий, в том числе у органов местного самоуправления», – говорится в пояснительной записке проекта.
Ранее порядок уборок свалок был иным – за нее отвечал собственник или арендатор земли, если не известно лицо, причинившее ущерб окружающей среде. Согласно Земельному кодексу, в случае появления скоплений мусора, региональный оператор уведомлял собственника земельного участка о необходимости ликвидации свалки. Если он этого не делал самостоятельно в течение 30 дней, то региональный оператор сам убирал скопления твердых отходов и, при желании, обращался в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.
Минприроды уточнило, что подразумевается под несанкционированной свалкой отходов. Согласно тексту проекта, это «территория, площадью более 10 кв. м, используемая вследствие неправомерных действий физических и юридических лиц с нарушением установленных требований в сфере охраны окружающей среды, обращения с отходами и требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия, для размещения отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), объем которых превышает 5 куб. м, и не относящаяся к объектам накопленного вреда окружающей среде».
Сейчас понятие «несанкционированная свалка» регулируется приказом Росприроднадзора от 2021 г., согласно которому для признания объекта несанкционированной свалкой должно выполняться только одно условие: либо площадь более 10 кв. м, либо объем размещения отходов более 5 куб. м.
Законопроект Минприроды предполагает, что отходы, объемом менее 5 куб. м, не могут быть признаны несанкционированной свалкой. Такое ограничение нужно для того, чтобы свалками не признавали любой «самый минимальный объем накопленных отходов, оставленных на земельном участке, в том числе окурков, брошенных в неположенном месте или в традиционных местах для курения, пакета, оставленного под скамейкой». Такой мусор предлагается убирать в рамках мероприятий по благоустройству территорий.
На выявление и ликвидацию несанкционированных свалок отходов в качестве источников финансирования предлагается направлять все штрафы за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, средства от платежей по соотвествующим искам о возмещении вреда окружающей среде и платы за негативное воздействие на окружающую среду, зачисляемые в бюджет.
Также вносятся аналогичные поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»: теперь к вопросам местного значения городского поселения относится выявление и ликвидация несанкционированных свалок.
Кроме того, ведомство вносит изменения и в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Теперь закупка у единственного поставщика будет возможна в случае заключения контракта на ликвидацию несанкционированной свалки отходов.
«Передача права собственности отходов – главный вопрос [этого законопроекта], поскольку государственная политика заключается в том, чтобы все было [сосредоточено] в одной корпорации», – считает Владимир Кузнецов. По его мнению, крупным компаниям по утилизации мусора (например, «Эколайн») это это может быть невыгодно.
По данным Росприродадзора на 1 января 2022 г. в стране было обнаружено 15 513 несанкционированных свалок отходов, на конец 2022 г. их оставалось 12 795. В течение 2022 г. было ликвидировано 19 077 несанкционированных свалок, но при этом вновь образованных свалок стало 16 359.