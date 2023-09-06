Регионы переходят на платную вакцинацию от COVID-19 или приостанавливают ее

Регионы переходят на платную вакцинацию от COVID-19 или приостанавливают ееПри этом заболеваемость коронавирусом растет в России четвертую неделю подряд
Российские регионы, переставшие в апреле 2023 г. получать вакцины от коронавируса за счет средств федерального бюджета, начали приостанавливать иммунизацию населения от этой инфекции или проводить ее платно, объясняя свое решение стабильной эпидситуацией.
Как рассказал «Ведомостям» представитель одного из региональных минздравов, федеральная поддержка закупок антикоронавирусных вакцин завершилась в апреле. Глава минздрава Пензенской области Вячеслав Космачев подтвердил «Ведомостям», что последнее поступление вакцин от COVID-19 за счет федерального бюджета было 11 апреля, эти препараты уже израсходованы. Сейчас, по его словам, регион ведет их закупку за свой счет.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам