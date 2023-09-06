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Регионы переходят на платную вакцинацию от COVID-19 или приостанавливают ее

При этом заболеваемость коронавирусом растет в России четвертую неделю подряд
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Российские регионы, переставшие в апреле 2023 г. получать вакцины от коронавируса за счет средств федерального бюджета, начали приостанавливать иммунизацию населения от этой инфекции или проводить ее платно, объясняя свое решение стабильной эпидситуацией.

Как рассказал «Ведомостям» представитель одного из региональных минздравов, федеральная поддержка закупок антикоронавирусных вакцин завершилась в апреле. Глава минздрава Пензенской области Вячеслав Космачев подтвердил «Ведомостям», что последнее поступление вакцин от COVID-19 за счет федерального бюджета было 11 апреля, эти препараты уже израсходованы. Сейчас, по его словам, регион ведет их закупку за свой счет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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