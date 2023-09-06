Регионы переходят на платную вакцинацию от COVID-19 или приостанавливают ее

Как рассказал «Ведомостям» представитель одного из региональных минздравов, федеральная поддержка закупок антикоронавирусных вакцин завершилась в апреле. Глава минздрава Пензенской области Вячеслав Космачев подтвердил «Ведомостям», что последнее поступление вакцин от COVID-19 за счет федерального бюджета было 11 апреля, эти препараты уже израсходованы. Сейчас, по его словам, регион ведет их закупку за свой счет.