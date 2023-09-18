Минюст предложил разрешить подследственным свидания с адвокатами по видео

Предполагается, что для свиданий по видеосвязи в СИЗО будут оборудованы два отдельных кабинета – для защитника и для подозреваемого (обвиняемого), а доступ третьих лиц в помещения будет ограничен. Подследственные, как уточняется в пояснительной записке, смогут в том числе воспользоваться действующими кабинетами следователей и адвокатов, мебель при этом должна быть прикреплена к полу. В кабинете для защитника будет видеотелефон или компьютер. По мнению авторов документа, дополнительных средств для реализации этих условий из федерального бюджета не потребуется: «Реализация законопроекта будет осуществляться в рамках текущего финансирования». Если документ будет принят, закон вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования – столько потребуется для разработки правительством порядка предоставления свиданий, а также внесения изменений в другие нормативные правовые акты.