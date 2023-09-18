Минюст предложил разрешить подследственным свидания с адвокатами по видео

Минюст предложил разрешить подследственным свидания с адвокатами по видеоВиртуальное общение не должно стать полной заменой личных встреч, считают в адвокатском сообществе
Министерство юстиции предлагает предусмотреть возможность общения содержащихся в СИЗО лиц со своими защитниками по видеосвязи. Разработанный ведомством проект федерального закона был опубликован 14 сентября на портале нормативных правовых актов. Документ вносит поправки в ст. 18 закона от 15.07.1995 № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Предлагаемые поправки, как считают авторы проекта, помогут исключить нарушение прав подследственных – подозреваемых и обвиняемых – на получение юридической помощи в период неблагоприятной эпидситуации. В пояснительной записке в качестве примера приводятся введенные во время пандемии коронавируса противоэпидемиологические ограничения в следственных изоляторах, которые осложнили организацию свиданий в СИЗО. За период действия этих мер ФСИН России получила более 70 обращений от адвокатов по поводу предоставления свиданий в условиях профилактических мероприятий из-за COVID-19.
Согласно изменениям в федеральный закон свидания в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) могут проводиться по заявлению подозреваемого или обвиняемого и с согласия защитника, а также при наличии в СИЗО технической возможности и необходимых помещений. Кроме того, в пояснительной записке сказано, что такие свидания могут проводиться исключительно при условии соблюдения конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны. Согласно ст. 18 ФЗ № 103 свидания с защитником предоставляются наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Предполагается, что для свиданий по видеосвязи в СИЗО будут оборудованы два отдельных кабинета – для защитника и для подозреваемого (обвиняемого), а доступ третьих лиц в помещения будет ограничен. Подследственные, как уточняется в пояснительной записке, смогут в том числе воспользоваться действующими кабинетами следователей и адвокатов, мебель при этом должна быть прикреплена к полу. В кабинете для защитника будет видеотелефон или компьютер. По мнению авторов документа, дополнительных средств для реализации этих условий из федерального бюджета не потребуется: «Реализация законопроекта будет осуществляться в рамках текущего финансирования». Если документ будет принят, закон вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования – столько потребуется для разработки правительством порядка предоставления свиданий, а также внесения изменений в другие нормативные правовые акты.
Адвокат, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что законопроект необходимо сразу дополнить пунктом, запрещающим использовать сведения, ставшие известными госорганам при организации видеосвязи, в качестве доказательств по уголовному делу. Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова добавила, что в законопроекте также не указаны гарантии и характеристики устройств видеоконференцсвязи, тогда как при общении в таком формате «в первую очередь должны быть защищены конфиденциальность и адвокатская тайна».
Кроме этого, встречи в видеоформате, судя по тексту пояснительной записки, будут возможны «при наличии технической возможности». Таким образом, данный формат не станет общедоступным для всех лиц, содержащихся в следственных изоляторах, делает вывод она. Вместе с тем, по ее мнению, изменения, подготовленные Минюстом, «не должны стать и причиной подмены очного общения дистанционным». С ней согласен адвокат по уголовным делам Александр Бурчук. По его мнению, если такой подмены не будет, то предлагаемые нововведения существенно разгрузят малочисленные кабинеты в следственных частях СИЗО и облегчат решение срочных вопросов арестованных с защитниками. «Очереди иногда на месяц вперед расписываются», – сетует Бурчук.
Принятие этих изменений значительно улучшит климат в СИЗО, положительно скажется на гуманизации пенитенциарной системы и реализации конституционных прав граждан, заявил в своем Telegram-канале правозащитник, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. Он солидарен с Бурчуком в вопросе с очередями адвокатов в СИЗО. Внедрение системы ВКС сделает более доступными и личные встречи с адвокатами, сказал он.