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Кабмин скорректирует законопроект о наказании за передачу телефона заключенным

Депутатам предложили убрать из него упоминание изоляторов временного содержания
Мария Макутина
Максим Блинов / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок к инициативе депутатов об усилении ответственности за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания или иных местах содержания под стражей, средств мобильной связи и комплектующих к ним. «Ведомости» ознакомились с ними.

Законопроект с изменениями в КоАП внесли в мае депутаты «Единой России» во главе с председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном.

Согласно действующей редакции ст. 19.12 КоАП, за передачу либо попытку передачи в места лишения свободы запрещенных веществ или продуктов питания грозит штраф от 3000 до 5000 руб. Депутаты уточнили, что наказание последует в том числе за передачу средств мобильной связи, и увеличили верхний предел штрафа до 50 000 руб. В первом чтении проект был принят в июле.

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В поправках правительства ко второму чтению предлагается указать, что ответственность наступает в том случае, если использование телефонов запрещено законом, так как осужденные к принудительным работам имеют право пользоваться средствами мобильной связи.

Кроме того, из законопроекта исключается упоминание изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых как одного из видов мест содержания под стражей.

Как справедливо замечено, изоляторы временного содержания входят в перечень мест содержания под стражей, который закреплен в законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», сказала «Ведомостям» один из авторов инициативы Ирина Панькина. «Учитывая, что законодатель всегда стремится к тому, чтобы не перегружать норму права, к ее унификации, предложение об использовании общей формулировки «места содержания под стражей» в диспозиции проектируемых частей статьи 19.12 КоАП представляется обоснованным», – пояснила она.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом использование мобильных телефонов в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения, т. е. сотрудников ФСИН, адвокатов, посетителей и проч.

В 2022 г., как ранее сообщали «Ведомости», за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным мобильных телефонов, по данным ФСИН, было задержано 2600 граждан. В 2021 г. таких правонарушителей было задержано значительно меньше – лишь 1600. Но количество изъятых в СИЗО мобильных телефонов за год сократилось вдвое – с 48 000 до 24 000.

Чаще всего телефоны пытаются перебросить на охраняемую территорию через основное ограждение, объяснял представитель ФСИН, для этого правонарушители используют различные средства: квадрокоптеры, арбалеты, катапульты, самодельные пневмопушки и другие приспособления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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