Кабмин скорректирует законопроект о наказании за передачу телефона заключенным

Кабмин скорректирует законопроект о наказании за передачу телефона заключеннымДепутатам предложили убрать из него упоминание изоляторов временного содержания
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок к инициативе депутатов об усилении ответственности за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания или иных местах содержания под стражей, средств мобильной связи и комплектующих к ним. «Ведомости» ознакомились с ними.
Законопроект с изменениями в КоАП внесли в мае депутаты «Единой России» во главе с председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном.
Согласно действующей редакции ст. 19.12 КоАП, за передачу либо попытку передачи в места лишения свободы запрещенных веществ или продуктов питания грозит штраф от 3000 до 5000 руб. Депутаты уточнили, что наказание последует в том числе за передачу средств мобильной связи, и увеличили верхний предел штрафа до 50 000 руб. В первом чтении проект был принят в июле.
В поправках правительства ко второму чтению предлагается указать, что ответственность наступает в том случае, если использование телефонов запрещено законом, так как осужденные к принудительным работам имеют право пользоваться средствами мобильной связи.
Кроме того, из законопроекта исключается упоминание изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых как одного из видов мест содержания под стражей.
Как справедливо замечено, изоляторы временного содержания входят в перечень мест содержания под стражей, который закреплен в законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», сказала «Ведомостям» один из авторов инициативы Ирина Панькина. «Учитывая, что законодатель всегда стремится к тому, чтобы не перегружать норму права, к ее унификации, предложение об использовании общей формулировки «места содержания под стражей» в диспозиции проектируемых частей статьи 19.12 КоАП представляется обоснованным», – пояснила она.
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом использование мобильных телефонов в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения, т. е. сотрудников ФСИН, адвокатов, посетителей и проч.
В 2022 г., как ранее сообщали «Ведомости», за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным мобильных телефонов, по данным ФСИН, было задержано 2600 граждан. В 2021 г. таких правонарушителей было задержано значительно меньше – лишь 1600. Но количество изъятых в СИЗО мобильных телефонов за год сократилось вдвое – с 48 000 до 24 000.
Чаще всего телефоны пытаются перебросить на охраняемую территорию через основное ограждение, объяснял представитель ФСИН, для этого правонарушители используют различные средства: квадрокоптеры, арбалеты, катапульты, самодельные пневмопушки и другие приспособления.