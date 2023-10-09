Кабмин скорректирует законопроект о наказании за передачу телефона заключенным

Как справедливо замечено, изоляторы временного содержания входят в перечень мест содержания под стражей, который закреплен в законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», сказала «Ведомостям» один из авторов инициативы Ирина Панькина. «Учитывая, что законодатель всегда стремится к тому, чтобы не перегружать норму права, к ее унификации, предложение об использовании общей формулировки «места содержания под стражей» в диспозиции проектируемых частей статьи 19.12 КоАП представляется обоснованным», – пояснила она.