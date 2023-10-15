Большинство россиян осуждают покинувших страну соотечественников

11 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене. По его словам, такие граждане переехали в Европу, где начинают «преклоняться перед государствами», которые дают им убежище. 10 октября спикер нижней палаты также заявлял, что релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – сказал он.