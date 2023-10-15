Большинство россиян осуждают покинувших страну соотечественников

Большинство россиян осуждают покинувших страну соотечественниковСоциологи заметили преобладающее отстраненное отчуждение от уехавших
Большинство опрошенных россиян (58%) критически относятся к соотечественникам, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Об этом говорится в исследовании ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. Опрос проводился онлайн среди 2300 респондентов старше 18 лет.
31% респондентов осуждают решение уехать из страны из-за спецоперации, и 27% скорее осуждают. Нейтральной позиции придерживается 28% респондентов, 10% одобряют релокацию, 5% затрудняются с ответом.
Чем старше респонденты, тем более критически они настроены к уехавшим. Кроме того, осуждают релокантов опрошенные в населенных пунктах с населением до 100 000 человек – 62% опрошенных.
Участники фокус-групп в присутствии других чаще выражали скорее не осуждающее, а нейтрально-отстраненное отношение, говорят социологи. Стандартная реакция большинства – «я их не всегда понимаю, но это их выбор».
Граждане, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, неоднократно подвергались критике со стороны чиновников и депутатов.
11 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене. По его словам, такие граждане переехали в Европу, где начинают «преклоняться перед государствами», которые дают им убежище. 10 октября спикер нижней палаты также заявлял, что релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – сказал он.
В ответ на это губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов. Носов также призвал избавляться от клише, связанных с Магаданом.
Володин не в первый раз поднимает эту тему. Впервые с предложением конфисковывать имущество уехавших россиян, которые «позволяют себе публично лить грязь на Россию», спикер Госдумы выступил 13 января в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 11 октября очередное выступление Володина, заявил, что оно касается только тех, кто выбрал антироссийскую позицию: «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути».
11 сентября Песков говорил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Он отметил, что совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей. Но Песков добавил, что для тех, кто стал врагами, место вряд ли найдется.
Социолог Денис Волков отмечает, что наиболее благожелательно к релокантам относятся те, у кого есть уехавшие родные и знакомые. «Влияют выступления политиков, особенно если их тиражируют массовые СМИ», – добавил он.
С советских времен эмиграция фактически приравнивалась к предательству родины, поясняет социальный психолог Алексей Рощин. Многие граждане, особенно относящиеся к старшему поколению, все еще мыслят такими категориями. При этом, подчеркивает Рощин, для сочувствия или поддержки релокантов необходима определенная степень идентификации с ними: «Чем старше человек, тем реже он думает об эмиграции в силу экономических и социальных причин. При этом большинство релокантов не поддерживают спецоперацию на Украине, тогда как старшие поколения, наоборот, выражают согласие и поддержку».
Политики и чиновники, как считает Рощин, выражают не свое мнение, а «глубинного народа». Они пытаются озвучить те мысли, которые, по их мнению, выражает большинство, заключил он.
Политолог Александр Немцев считает, что многие чиновники сознательно спекулируют на теме релокантов. По его словам, «глубинный народ» крайне негативно относится к россиянам, покинувшим страну после начала спецоперации, – их считают «трусами и предателями».