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Песков и Чернышенко наградили лауреатов премии «За верность науке»

Чествовать ученых пообещали на протяжение всего десятилетия науки и технологий
Анастасия Майер
Алексей Орлов / Ведомости

Ученые в современном мире должны становиться не просто изобретателями, но и «защитниками будущего», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время вручения наград номинантам и победителю IX Всероссийской премии «За верность науке». Церемония награждения проходила в Московском концертном зале «Зарядье». Песков поздравлял конкурсантов в номинации «Наука – миру». 

«Теперь наука родила технологии, которым нужны миллионы лиц, миллионы данных. Мы задаем себе вопросы, не принесут ли нам – человечеству – зло эти технологии. И здесь как раз наши ученые будут не только прародителями этих нанотехнологий, но и защитниками нашего будущего, потому что они будут нести ответственность за то, что изобретают и придумывают», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что 2023 г. – это второй год десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Это время для того, чтобы «чествовать науку и восхищаться нашими учеными». Он обратил внимание, что во всех государствах наука всегда тяготеет к тому, чтобы, с одной стороны, «быть суверенной и прославлять свою страну», а с другой стороны – «быть открытой, транспарентной», использовать все лучшие изобретения коллег из других стран.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что премия «За верность науке» – это один из «кульминационных моментов» этого года десятилетия, такой же важный как Конгресс молодых ученых. По его словам, большое количество журналистов и прессы позволяют рассказать всему миру о том, какие научные достижения продемонстрировала Россия за этот год. «И мы видим результаты – например, по опросам ВЦИОМ 79% наших граждан гордятся результатами российских ученых. Сегодняшние номинанты находились в мощной конкурентной борьбе, было подано рекордное количество заявок – более 1200 из 78 регионов», – отметил он.

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За последние три года масштаб премии стал совершенно иным, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Импульсом к этому послужил объявленный президентом год науки и технологий, который позже преобразовался в десятилетие науки и технологий. Он также отметил, что министерство поддерживает студенческую науку и студенческое инженерное творчество. В частности, в этом году впервые был организован конкурс студенческих научных обществ, больше 40 обществ из разных регионов России получили специальную поддержку.

Победителями в своих номинациях стали:

  • Лучший научно-популярный студенческий проект – мультимедийная выставка-архив «Другой Менделеев. Судьба морского офицера» студентов СПбГУ;

  • Научно-популярный проект года – сообщество «ВНауке» в социальной сети VK;

  • «Наука – это модно» – видеопроект «Глазами геолога» от кандидат геолого-минералогических наук Исхака Фархутдинова;

  • «Десятилетие науки и технологий» – музей БИОТЕХ Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН;

  • Наука как искусство – проект «Биостанция. Лаборатория технологического искусства» от Института физиологии имени И. П. Павлова РАН;

  • «Наука – миру» – Global Atomic Quiz от «Росатома» и видеоблога Naked Science; 

  • Научная пресс-служба года – Институт космических исследований РАН;

  • Защита исторической правды – спецпроект «Дорога жизни» от ТАСС;

  • Специальный приз за популяризацию отечественных разработок – документальный фильм «Мир 2052. Увидеть будущее» от НИУ ВШЭ и телеканала RT;

  • Научный журналист года – Александр Грек, проект «TechInsider»; 

  • Специальный приз имени Даниила Гранина – Артем Оганов за книгу «Химия с Артемом Огановым»;

  • Специальный приз за популяризацию атомной отрасли – спецпроект «Оказывается, они российские» от РБК;

  • Специальный приз за популяризацию космической отрасли – просветительский марафон «Ключ на старт» от Российского общества «Знание»;

  • Наставник – сотрудник Учебно-научного центра ОИЯИ Петр Ширков.

«За верность науке» – это ежегодная премия в сфере медиа, которая вручается за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности. Организатором выступает Министерство образования и науки при поддержке РАН и МГУ. Первое вручение состоялось в феврале 2015 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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