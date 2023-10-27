Песков и Чернышенко наградили лауреатов премии «За верность науке»

Песков напомнил, что 2023 г. – это второй год десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Это время для того, чтобы «чествовать науку и восхищаться нашими учеными». Он обратил внимание, что во всех государствах наука всегда тяготеет к тому, чтобы, с одной стороны, «быть суверенной и прославлять свою страну», а с другой стороны – «быть открытой, транспарентной», использовать все лучшие изобретения коллег из других стран.