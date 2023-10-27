Песков и Чернышенко наградили лауреатов премии «За верность науке»Чествовать ученых пообещали на протяжение всего десятилетия науки и технологий
Ученые в современном мире должны становиться не просто изобретателями, но и «защитниками будущего», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время вручения наград номинантам и победителю IX Всероссийской премии «За верность науке». Церемония награждения проходила в Московском концертном зале «Зарядье». Песков поздравлял конкурсантов в номинации «Наука – миру».
«Теперь наука родила технологии, которым нужны миллионы лиц, миллионы данных. Мы задаем себе вопросы, не принесут ли нам – человечеству – зло эти технологии. И здесь как раз наши ученые будут не только прародителями этих нанотехнологий, но и защитниками нашего будущего, потому что они будут нести ответственность за то, что изобретают и придумывают», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков напомнил, что 2023 г. – это второй год десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Это время для того, чтобы «чествовать науку и восхищаться нашими учеными». Он обратил внимание, что во всех государствах наука всегда тяготеет к тому, чтобы, с одной стороны, «быть суверенной и прославлять свою страну», а с другой стороны – «быть открытой, транспарентной», использовать все лучшие изобретения коллег из других стран.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что премия «За верность науке» – это один из «кульминационных моментов» этого года десятилетия, такой же важный как Конгресс молодых ученых. По его словам, большое количество журналистов и прессы позволяют рассказать всему миру о том, какие научные достижения продемонстрировала Россия за этот год. «И мы видим результаты – например, по опросам ВЦИОМ 79% наших граждан гордятся результатами российских ученых. Сегодняшние номинанты находились в мощной конкурентной борьбе, было подано рекордное количество заявок – более 1200 из 78 регионов», – отметил он.
За последние три года масштаб премии стал совершенно иным, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Импульсом к этому послужил объявленный президентом год науки и технологий, который позже преобразовался в десятилетие науки и технологий. Он также отметил, что министерство поддерживает студенческую науку и студенческое инженерное творчество. В частности, в этом году впервые был организован конкурс студенческих научных обществ, больше 40 обществ из разных регионов России получили специальную поддержку.
Победителями в своих номинациях стали:
Лучший научно-популярный студенческий проект – мультимедийная выставка-архив «Другой Менделеев. Судьба морского офицера» студентов СПбГУ;
Научно-популярный проект года – сообщество «ВНауке» в социальной сети VK;
«Наука – это модно» – видеопроект «Глазами геолога» от кандидат геолого-минералогических наук Исхака Фархутдинова;
«Десятилетие науки и технологий» – музей БИОТЕХ Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН;
Наука как искусство – проект «Биостанция. Лаборатория технологического искусства» от Института физиологии имени И. П. Павлова РАН;
«Наука – миру» – Global Atomic Quiz от «Росатома» и видеоблога Naked Science;
Научная пресс-служба года – Институт космических исследований РАН;
Защита исторической правды – спецпроект «Дорога жизни» от ТАСС;
Специальный приз за популяризацию отечественных разработок – документальный фильм «Мир 2052. Увидеть будущее» от НИУ ВШЭ и телеканала RT;
Научный журналист года – Александр Грек, проект «TechInsider»;
Специальный приз имени Даниила Гранина – Артем Оганов за книгу «Химия с Артемом Огановым»;
Специальный приз за популяризацию атомной отрасли – спецпроект «Оказывается, они российские» от РБК;
Специальный приз за популяризацию космической отрасли – просветительский марафон «Ключ на старт» от Российского общества «Знание»;
Наставник – сотрудник Учебно-научного центра ОИЯИ Петр Ширков.
«За верность науке» – это ежегодная премия в сфере медиа, которая вручается за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности. Организатором выступает Министерство образования и науки при поддержке РАН и МГУ. Первое вручение состоялось в феврале 2015 г.