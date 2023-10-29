Москалькова и Фадеев поучаствуют в акциях ко Дню памяти жертв политрепрессий

Москалькова и Фадеев поучаствуют в акциях ко Дню памяти жертв политрепрессийВ ряде регионов пройдут молебны, в Томской области, впрочем, акция была отменена
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В памятных мероприятиях в Москве примут участие уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава президентского Совета по правам человека, сообщили «Ведомостям» их представители.
Они возложат цветы к монументу «Стена скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца (построен по указу президента в 2015 г.). К ним планирует присоединиться также директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
В Саду памяти Музея истории ГУЛАГа, на территории бывшего расстрельного полигона «Коммунарка», а также на Ваганьковском, Введенском и Донском кладбищах будет организована «Молитва памяти» – молитвенное поминовение погибших и пострадавших в годы советских массовых репрессий. На месте организаторы раздают участникам листы с именами репрессированных людей с указанием их имени, возраста, профессии и приговора и приглашают прочитать имена в микрофон.
Эта акция – своего рода альтернатива акции «Возвращение имен», которую у Соловецкого камня проводило с 2007 г. общество «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано). В этом году акция с аналогичным названием пройдет онлайн. 29 октября полиция оцепила Соловецкий камень, сообщил правозащитник Олег Орлов.
В Московской области на Бутовском полигоне пройдет мемориальная акция, посвященная захороненным на территории 20 762 людям. В 11:00 начнется чтение имен пострадавших в Бутове.
В Санкт-Петербурге цветы будут возлагать активисты на Левашовском мемориальном кладбище – бывшем объекте органов госбезопасности, куда возили тела расстрелянных в ленинградских тюрьмах с 1937 по 1953 г. Церемония «Хотелось бы всех поименно назвать...» состоится в 13 часов; с 14 до 16 часов пройдет церемония у Соловецкого камня на Троицкой площади; с 16 до 18 часов в саду Фонтанного Дома у музея Анны Ахматовой; с 17 до 19 часов у памятника Федору Достоевскому. План мероприятий подготовил комитет по социальной политике города.
В Ленобласти траурная церемония пройдет в Ковалевскому лесу, на одном из участков Ржевского полигона, где проводились расстрелы. В Екатеринбурге администрацией города совместно с правительством Свердловской области и Ассоциацией жертв политических репрессий региона организована выездная панихида для родственников на Мемориале памяти. Аналогичные выезды анонсированы в Коми и Магаданской области.
В Томской области тоже анонсировалась на 30 октября «Молитва памяти», о ней объявляли сотрудники мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД». 29 октября стало известно об отмене акции без объяснения причин.
Важно показать, что в стране есть правозащитное движение и что власти готовы оказать ему поддержку, говорит политолог Александр Немцев. «Как такового избегания темы сталинских репрессий нет, ни о каких сносах памятника напротив Лубянки и речь быть не может. Это тема является сакральной для правозащиты, объединяющей для правозащитников разной ориентированности», – считает он.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что власти берут на вооружение текущий китайский опыт недопустимости критики ни одного из периодов истории и прочтения любой такой критики как «дискредитации власти». «В данном случае речь идет о сугубо формальной ритуальной активности официальных правозащитников, чтобы хотя бы раз в год обращаться к этой теме», – добавил он.