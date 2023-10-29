Москалькова и Фадеев поучаствуют в акциях ко Дню памяти жертв политрепрессий

В Санкт-Петербурге цветы будут возлагать активисты на Левашовском мемориальном кладбище – бывшем объекте органов госбезопасности, куда возили тела расстрелянных в ленинградских тюрьмах с 1937 по 1953 г. Церемония «Хотелось бы всех поименно назвать...» состоится в 13 часов; с 14 до 16 часов пройдет церемония у Соловецкого камня на Троицкой площади; с 16 до 18 часов в саду Фонтанного Дома у музея Анны Ахматовой; с 17 до 19 часов у памятника Федору Достоевскому. План мероприятий подготовил комитет по социальной политике города.