В России стартует вторая волна отбора исследовательских центров в сфере ИИ

Каждый центр, прошедший процедуру отбора, сможет получить до 17 млн руб. за 2023 г., а также до 205 млн руб. ежегодно в течение последующих трех лет, пояснил замминистра экономического развития Максим Колесников. «При этом условие по привлечению внебюджета, как и в конкурсе первой волны, остается ключевым. Так, обязательство по софинансированию составит не менее 30% в 2024 г., не менее 40% в 2025 г. и не менее 50% в 2026 г.», – указал Колесников. Он также добавил, что исследовательские центры первой волны, которые уже получают государственную поддержку с 2021 г., не смогут принять участие в отборе.