В России стартует вторая волна отбора исследовательских центров в сфере ИИ

В России стартует вторая волна отбора исследовательских центров в сфере ИИВсего на их развитие заложена грантовая поддержка на сумму 3,8 млрд рублей
Правительство запустит 30 октября вторую волну отбора исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в рамках которой будут предоставляться гранты университетам и научным организациям. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Координировать отбор будет Аналитический центр при правительстве. «По поручению президента в этом году мы отберем еще не менее шести исследовательских центров. Грантовая поддержка [им] будет предоставляться на разработку прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Центры также займутся обучением отраслевых специалистов, формированием дата-сетов и поддержкой отраслевых фреймворков. На период 2023–2026 гг. на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 3,8 млрд руб., добавил вице-премьер. По словам Чернышенко, в число приоритетных отраслей экономики для отбора центров вошли здравоохранение, строительство и городская среда, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, цифровая промышленность, телекоммуникации, экология и природопользование, туризм, электроэнергетика и угольная промышленность.
Каждый центр, прошедший процедуру отбора, сможет получить до 17 млн руб. за 2023 г., а также до 205 млн руб. ежегодно в течение последующих трех лет, пояснил замминистра экономического развития Максим Колесников. «При этом условие по привлечению внебюджета, как и в конкурсе первой волны, остается ключевым. Так, обязательство по софинансированию составит не менее 30% в 2024 г., не менее 40% в 2025 г. и не менее 50% в 2026 г.», – указал Колесников. Он также добавил, что исследовательские центры первой волны, которые уже получают государственную поддержку с 2021 г., не смогут принять участие в отборе.
Директор департамента по исследовательским центрам в сфере ИИ Аналитического центра при правительстве Сергей Наквасин считает запуск второй волны отбора центров итогом коллаборации научных организаций и отраслевых компаний. «Данная мера поддержки – результат длительной работы десятков профильных экспертов из науки, бизнеса и госсектора. Уверен, что нам удастся провести качественную экспертизу заявок и поддержать лучшие команды с наиболее амбициозными программами и планами деятельности», – отметил Наквасин.
Фундаментальные исследования – это сложная история для партнерства с бизнесом и некоторые участники не готовы нести риски на ранних этапах проекта, считает руководитель исследовательского центра в сфере ИИ НИУ ВШЭ Алексей Масютин. Грант же, как отмечает он, поддерживает исследовательский центр в проведении фундаментальных исследований. «Именно в таком формате мы сделали несколько ИИ-разработок в сфере туризма и банковского сектора. Поддержка помогла нам создать условия для консолидации научных сотрудников и аспирантов в рамках работы над значимыми проектами и сохранить научный коллектив в России в период турбулентности», – заключил Масютин.
В августе 2021 г. правительство объявило первый этап отбора исследовательских центров по ИИ для получения грантовой поддержки. В число победителей вошли Сколковский институт науки и технологий, Московский физико-технический институт (МФТИ), Институт системного программирования им. В. П. Иванникова, Университет Иннополис, ИТМО и НИУ ВШЭ. Все они получили из федерального бюджета порядка 1 млрд руб.