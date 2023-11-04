Суд отправил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова

Суд отправил в СИЗО блогера Аяза ШабутдиноваВину в мошенничестве инфобизнесмен отрицает
Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу блогера-бизнесмена Аяза Шабутдинова, передает корреспондент «Ведомостей.
Согласно постановлению судьи, в СИЗО блогер помещен до 16 декабря.
Следствие МВД обвиняет 32-летнего бизнес-тренера в совершении восьми эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии.
По версии следствия, обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.
В столичной прокуратуре отметили, что блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. «Убежденные в якобы высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 000 до 1,9 млн руб. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности», – говорится в релизе надзорного ведомства.
Сам блогер просил суд не заключать его под стражу. «Я возражаю… У нас 20 000 студентов обучается, восемь человек это даже не 1%. Мы работаем девять лет на рынке, оказываем образовательные услуги – для меня все является большим шоком, я готов участвовать в следственных действиях и помогать», – заявил он судье.
Уголовное дело было возбуждено еще 16 октября. Расследованием дела занимается следственное управление УВД по Центральному административному округу ГУ МВД по Москве. По словам следователя, в съемной квартире была изъята документация, подтверждающая вину блогера. Кроме того, у обвиняемого имеется виза в США до 2032 г., а также он резидент ОАЭ с недвижимостью там.
Шабутдинова оперативники задержали 3 ноября, после допроса ему было предъявлено обвинение.
Представитель Шабутдинова проигнорировал запрос «Ведомостей». В аккаунтах Шабутдинова в соцсетях сообщается, что в отношении компании «Like Центр» проводятся проверка и опрос свидетелей на основании заявления клиента Калистратовой Н. В. о несогласии с условиями возврата денег за обучение на программе компании в 2019 г. «Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию», – указано в посте.
Шабутдинов – владелец 82,35% ООО «Лайк центр» (юрлицо бизнес-школы «Like Центр»), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Edtech-компания предлагает «бизнес-курсы для тех, кто хочет зарабатывать больше». В их числе образовательные программы «Как выйти на 1,5 млн руб.», «Миллиарды», «Прибыльные связки», MCA (после прохождения этого курса гарантируется то, что ученик сможет «заработать минимум 1 млн руб.»), указано на сайте «Like Центра».
Стоимость курсов школы варьируется от 499 руб. за записанные вебинары до более 1,5 млн руб. за годовые программы с индивидуальным сопровождением ученика, личными встречами и т. д., убедился корреспондент «Ведомостей».
«Like Центр» в 2022 г. занял четвертое место в топ-100 edtech-компаний: его выручка упала к 2021 г. на 30,5% до 5,2 млрд руб., следует из данных исследовательского агентства Smart Ranking. При этом онлайн-школа стала лидером в сегменте бизнес-образования, который в 2022 г. упал на 21,7% до 9,7 млрд руб., отмечают там же. Суммарная выручка топ-100 edtech-компаний в России, по данным Smart Ranking, увеличилась за тот же период на 18% до 87 млрд руб.
Курсы «Like Центра» Шабутдинов активно продвигал в своих соцсетях.
Количество подписчиков в его личном аккаунте в Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) составляет порядка 2 млн человек, на Youtube-канале – 314 000, в блоге Шабутдинова во «В контакте» – более 600 000, в Telegram-канале – 367 000. Блогер, например, использовал рекламные сообщения следующего содержания: «Ребят, вы издеваетесь? Я понимаю, что в 31 вам хочется просто расслабиться. Поэтому я хочу вам помочь!»