Суд отправил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова

«Like Центр» в 2022 г. занял четвертое место в топ-100 edtech-компаний: его выручка упала к 2021 г. на 30,5% до 5,2 млрд руб., следует из данных исследовательского агентства Smart Ranking. При этом онлайн-школа стала лидером в сегменте бизнес-образования, который в 2022 г. упал на 21,7% до 9,7 млрд руб., отмечают там же. Суммарная выручка топ-100 edtech-компаний в России, по данным Smart Ranking, увеличилась за тот же период на 18% до 87 млрд руб.