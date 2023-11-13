Патриарх Кирилл призывает сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту

Патриарх Кирилл призывает сделать федеральным закон о запрете склонения к абортуНа региональном уровне такие нормы приняли Мордовия и Тверская область
По словам главы РПЦ, число абортов в России «по-прежнему остается высоким». «Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно (в августе. – «Ведомости») в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», – сказал он. Принятие таких мер патриарх считает актуальным.
В своей речи патриарх также призвал епархии проводить разговоры с женщинами, планирующими сделать аборт. Беседы должны проходить «смиренно и разумно», без «поучений» и страшилок», отметил глава РПЦ. «Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают: и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки. Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения аборта, сразу статистика пойдет вверх», – заявил патриарх.
Он также добавил, что общаться с женщинами должны исключительно сестры. «Конечно, этим делом ни в коем случае не должны заниматься священники и вообще люди мужского пола», – сказал патриарх участникам съезда. По его мнению, женщины решаются на аборт не только из-за «окамененного нечувствия», но и от тяжелых условий жизни.
В Мордовии для физлиц за «склонение» к аборту теперь предусмотрены штрафы до 10 000 руб., для должностных – до 50 000 руб., для юрлиц – до 200 000 руб. В ноябре практику Мордовии переняла Тверская область (для физлиц штрафы меньше – до 5000 руб.). Региональное заксобрание запретило склонение к абортам и ввело административные штрафы. Под «склонением» в местном законе понимается принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований.
Кроме этого аналогичные меры планируют ввести в Тамбовской области, законопроект в местную думу в октябре внес глава региона Максим Егоров.
Представитель НКО «Центр защиты пострадавших от домашнего насилия» Софья Русова предполагает, что по такому закону можно будет привлекать к ответственности людей, распространяющих информацию об опасности для здоровья женщины в случае вынашивания больного плода. Русова утверждает, что в России отсутствуют полноценные меры защиты женщин в уязвимом положении, в том числе матерей из многодетных семей или женщин, имеющих инвалидность. Эксперт уверена, что для повышения рождаемости необходимо в первую очередь «в целом повышать уровень жизни в стране».
Тема внесения изменений в законодательство, регулирующее проведение абортов, 30 октября уже обсуждалась на площадке Госдумы по инициативе комитета по охране здоровья. В частности, на нем были представлены обобщенные предложения РПЦ и медицинского сообщества, среди которых звучала и идея введения административной ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности.
Кроме того, озвученные в Думе предложения по изменению ст. 56 (об искусственном прерывании беременности) закона «Об основах охраны здоровья» включают исключение абортов из услуг частных клиник, а также сокращение допустимых сроков проведения аборта с 12 до восьми недель включительно, а в случае беременности в результате изнасилования 12 вместо 22. Также РПЦ предлагает обязать делать аборты с согласия супруга.
Сколько абортов провели частные клиники
Коммерческие клиники в 2022 г. провели пятую часть от всех абортов в стране, или 102 242 процедуры, следует из данных Росстата.
Некоторые регионы уже проводят более радикальную, чем в Мордовии, антиабортную политику. В ноябре четыре из пяти частных медицинских клиник Курской области, имеющих лицензию на проведение химических абортов, прекратили проводить процедуру искусственного прерывания беременности, сообщал вице-губернатор региона Андрей Белостоцкий. «Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они [женщины] приняли решение об аборте, мы помогаем им, даем им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребенка», – говорит он.
В ноябре уже частные клиники Крыма заявили о добровольном, как передает пресс-служба минздрава республики, отказе от оказания услуги по прерыванию беременности. Решения по запрету абортов в частных клиниках готовятся и в Калининградской области, добавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») на пленарном заседании съезда 12 ноября. Она также отметила, что в конце августа 2023 г. треть частных клиник в Татарстане добровольно отказались от проведения абортов.
По мнению заведующего кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Виктора Радзинского, тема запрета абортов в частных клиниках и ограничений отпуска средств для экстренного прерывания беременности вызывает у граждан опасение. С этим, по его словам, связан рост продаж пероральных контрацептивов (таблетки, которые назначаются для предупреждения нежелательной беременности). С января по сентябрь этого года общие продажи пероральных контрацептивов составили более 20,7 млрд руб., писали «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group. По ее данным, это самый высокий показатель минимум за последние шесть лет (до 2017 г. DSM Group такие исследования не проводила).