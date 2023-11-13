Патриарх Кирилл призывает сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту

В своей речи патриарх также призвал епархии проводить разговоры с женщинами, планирующими сделать аборт. Беседы должны проходить «смиренно и разумно», без «поучений» и страшилок», отметил глава РПЦ. «Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают: и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки. Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения аборта, сразу статистика пойдет вверх», – заявил патриарх.