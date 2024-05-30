Прокуратура запросила до 8 лет колонии фигурантам дела о хищении акций BelkaCar

Об избрании заочного ареста для Зимина «Ведомости» писали в январе 2023 г. По информации газеты «Коммерсантъ», изначально уголовное дело было возбуждено СД МВД 22 сентября 2021 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), но впоследствии оно было объединено с другим уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Последнее следствие возбудило 21 января 2022 г. по заявлению Соботки. По версии следствия, Зимин «путем обмана Соботки, выразившегося в умолчании истинных фактов и преступном намерении», совершил сделку по отчуждению более 50% простых акций компании BelkaCar Ltd на сумму более 1 млн руб. в пользу подконтрольной им компании, тем самым фактически их похитив. Следствие полагает, что он действовал в составе организованной группы с рядом установленных лиц, а также неустановленными соучастниками из числа сотрудников иностранных компаний. Во втором эпизоде, который следствие инкриминирует фигурантам, речь идет о продаже по заниженной стоимости 50% доли в уставном капитале российского ООО «Брайнстон СиАйЭс». В ходе предварительного расследования следствие признало гражданина Германии потерпевшим по делу, а сам он оценивал причиненный ему ущерб в 4 млрд руб.