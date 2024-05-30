Прокуратура запросила до 8 лет колонии фигурантам дела о хищении акций BelkaCar

Прокуратура запросила до 8 лет колонии фигурантам дела о хищении акций BelkaCarСуд 3 июня огласит приговор Ральфу Новаку и Ильнуру Азмуханову
Тушинский суд Москвы назначил на 3 июня оглашение приговора гендиректору компании Singular СIS Ральфу Новаку и инвестиционному директору фонда Winterberg Group Ильнуру Азмуханову. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar Ltd.
В прениях сторон прокурор запросил для Новака наказание по совокупности преступлений в виде восьми лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 700 000 руб., сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
Второму фигуранту дела Азмуханову гособвинение просит назначить семь лет колонии со штрафом 500 000 руб., а также ограничение свободы сроком на один год после отбывания наказания.
Кроме того, прокурор попросил суд удовлетворить гражданский иск от потерпевшей стороны в полном объеме.
Судебный процесс в Тушинском суде начался в конце июня 2023 г. В рамках этого уголовного дела заочно арестованы еще два фигуранта. Это предприниматель и меценат Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) и компаньон потерпевшего гражданина Германии Бенедикта Соботки, одного из совладельцев консалтинговой компании Bryanston Resources Ag. – Фабиан Кройхер.
Об избрании заочного ареста для Зимина «Ведомости» писали в январе 2023 г. По информации газеты «Коммерсантъ», изначально уголовное дело было возбуждено СД МВД 22 сентября 2021 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), но впоследствии оно было объединено с другим уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Последнее следствие возбудило 21 января 2022 г. по заявлению Соботки. По версии следствия, Зимин «путем обмана Соботки, выразившегося в умолчании истинных фактов и преступном намерении», совершил сделку по отчуждению более 50% простых акций компании BelkaCar Ltd на сумму более 1 млн руб. в пользу подконтрольной им компании, тем самым фактически их похитив. Следствие полагает, что он действовал в составе организованной группы с рядом установленных лиц, а также неустановленными соучастниками из числа сотрудников иностранных компаний. Во втором эпизоде, который следствие инкриминирует фигурантам, речь идет о продаже по заниженной стоимости 50% доли в уставном капитале российского ООО «Брайнстон СиАйЭс». В ходе предварительного расследования следствие признало гражданина Германии потерпевшим по делу, а сам он оценивал причиненный ему ущерб в 4 млрд руб.
«Коммерсантъ» писал, что при поступлении уголовного дела в суд сумма похищенного оценена следствием в сумму около 360 млн руб. В мае 2023 г. газета сообщала о переводе Новака и Азмуханова под домашний арест.
В сентябре 2022 г. Минюст внес Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину. Предприниматель Борис Зимин – сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина, который умер в 2021 г. В 2016 г. они также основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. Созданная Зиминым-старшим BMT Private Equity Ltd (BMT) стала единственным владельцем BelkaCar Ltd – головной компании одноименного российского каршеринга в конце 2019 г. Сам сервис в октябре того года сообщал, что BMT стала акционером BelkaСar, купив мажоритарную долю швейцарской инвесткомпании Winterberg Group (ранее – Bryanston Group, инвестировала в BelkaСar в 2017 г.). BMT купила долю трех основательниц BelkaCar – Екатерины Макаровой, Лорианы Сардар и Елены Мурадовой, следует из данных кипрского реестра («Ведомости» писали об этом 12 декабря 2019 г.), а также остальных владельцев – Федора Петрякова, Екатерины Писаренко и Оксаны Теличко. Они – сотрудники BMT, говорил человек, близкий к одной из сторон сделки.
Зимин находится в международном розыске. Как заявлял его адвокат Александр Антипов в ходе заседания по избранию меры пресечения, следствию известно о местонахождении Зимина: он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще задолго до возбуждения уголовного дела. По его словам, намерений у бизнесмена скрываться от российского правосудия не было. «Следствие не пыталось должным образом уведомить моего доверителя о предъявленном обвинении, хотя о его месте проживания было известно», – говорил адвокат в суде.