Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра» Ткаченко

Фонд «Круга добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Согласно информации на сайте фонда, средства в «Круг добра» поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. В октябре 2023 г. стало известно, что на финансирование фонда направят более 175 млрд руб. из федерального бюджета.