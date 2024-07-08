В РПЦ считают, что женщины 30–39 лет наиболее часто делают аборты

В РПЦ считают, что женщины 30–39 лет наиболее часто делают абортыФинансовое положение позволяет им обращаться в частные клиники, где их не убеждают сохранить беременность
Женщины от 30 до 39 лет – самая многочисленная группа, способная родить второго и третьего ребенка, заявил «Ведомостям» иерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи (ПКС) Русской православной церкви (РПЦ) Федор Лукьянов. Они же чаще всего делают аборт, уверен клирик. Тогда как искусственное прерывание беременности «подрывает демографическую безопасность» государства, говорит он. «По статистике, самая большая группа женщин, способная родить сегодня второго и третьего ребенка, – это группа от 30 до 39 лет, но именно эта группа чаще всего делает аборт, а поскольку она более-менее состоятельна, то обращаются они в частные клиники, что лишает возможности прямого взаимодействия [государства] с женщинами», – рассказал Лукьянов.
По словам Лукьянова, РПЦ продолжит настаивать на запрете проведения абортов в частных клиниках. Оказать «всестороннюю поддержку» женщинам в состоянии репродуктивного выбора возможно только в госучреждениях, уверен глава ПКС. Поток беременных пациенток необходимо полностью перевести в госклиники и «прицельно работать с каждой» женщиной, говорит он. «Это тот случай, когда все общество должно проявить волю и действовать, исходя из интересов государства, а не частного бизнеса», – убежден иерей.
Женщин возраста 30–39 лет в России в принципе больше, чем 20-летних (от 20 до 29 лет), именно поэтому они сейчас чаще попадают в статистику, отметила заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. Последствия Великой Отечественной войны продолжают влиять на демографию и движение населения волнообразно каждые 20–30 лет, объясняет она. Например, низкая рождаемость характерна для 1940-х и 1960-х гг., замечает эксперт. По ее словам, когда в 1980-е были приняты меры по признанию многодетными семей с тремя детьми и выше, а для матерей был введен отпуск по уходу за ребенком – рождаемость выросла, но снова упала в 90-е. «То есть женщинам, которые родились в подъем [рождаемости], сейчас больше 30 лет. Их больше», – заключила Егорова. Кроме возраста и неподготовленности, считает демограф, среди факторов, влияющих на решение завести детей, у женщин на первом месте стоит финансовое состояние, на втором – обеспеченность жильем. Поэтому говорить о том, что состоятельность приводит к абортам, лишь из-за того, что женщина может позволить себе частную клинику, некорректно, уверена Егорова.
Сохранение беременности является единственным способом «выровнять» рождаемость в стране, убежден Лукьянов. Аборты же иерей назвал «формой эвтаназии народа» и «самоубийством нации». Вместе с тем сокращение допустимого срока аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель беременности (данные рекомендации депутаты Госдумы направили в органы исполнительной власти) продиктовано «заботой о здоровье женщины», считает он.
Законопроект о снижении допустимого срока прерывания беременности не повлияет на срок явки пациенток к врачу, уверена онколог-гинеколог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Екатерина Тимофеева. По ее словам, беременные женщины, не планирующие ребенка, в основном обращаются к гинекологу сразу, как узнают о своей беременности. Как правило, женщины обращаются в медицинскую организацию на 5–6-й неделе беременности, говорит эксперт. Пациентки стремятся сделать аборт на ранних сроках, так как принять решение в это время психологически легче, утверждает Тимофеева.
Важнейшая задача РПЦ в вопросе абортной политики – быть «нравственным камертоном общества», его «совестью», а также «называть вещи своими именами», говорит Лукьянов. В своем ответе «Ведомостям» он также заявил о важности разработки инициатив, связанных с господдержкой беременных женщин.
Представитель РПЦ считает аборты не только причиной снижения рождаемости, но и поводом повышения смертности в стране. Осложнения от абортов «ведут к смерти в 18,8% случаев» и занимают «третье место в России» среди причин материнской смертности, утверждает Лукьянов. Точный источник этой статистики иерей не уточнил, сославшись на данные «конференций с участием Минздрава». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минздрава.
Аборты также повышают риск заболевания раком, уверен представитель РПЦ. Большинство умерших от рака молочной железы (РМЖ) женщин совершали ранее аборт, утверждает клирик. В 2021 г. РМЖ заболело 315 000 российских женщин, заявил Лукьянов, сославшись на данные Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Но, по данным двух сборников – «Состояние онкологической помощи населению России в 2021 г.» и «Злокачественные новообразования в 2021 г. Заболеваемость и смертность» (оба сборника выпускает Институт им. Герцена под редакцией главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна), число впервые выявленных случаев РМЖ в 2021 г. составило почти 70 000, проверили «Ведомости». Тогда как 315 000 случаев – это общее количество обнаруженных впервые в жизни злокачественных новообразований у женщин за 2021 г., говорится в сборнике «Заболеваемость и смертность». При этом, согласно данным сборника, РМЖ в 2021 г. был наиболее распространенной онкологической патологией у российских женщин: на него приходилось 22,1% от всех случаев злокачественных новообразований (в 2022 г. – 22,4%). В исследовании также уточняется, что средний возраст больных РМЖ женщин в 2021 г. составил 61,3 года. При этом в документе не говорится о влиянии абортов на статистику онкологических заболеваний в стране.
На данный момент в Госдуме обсуждается несколько инициатив, которые потенциально могут повлиять на политику по отношению к абортам в стране. В июле комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения допустимого срока аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. По словам источника «Ведомостей» в нижней палате, данную инициативу продвигает РПЦ. В нижнюю палату также внесут законопроект о признании права ребенка на жизнь до его рождения, писали «Ведомости» со ссылкой на слова заместителя председателя Госдумы Петра Толстого («Единая Россия»). «Сейчас она [инициатива] еще в работе, но скоро будет внесена», – сказал депутат. ПКС принимала участие в разработке этого законопроекта, подтвердили «Ведомостям» Толстой и представитель ПКС РПЦ. «В составе Госдумы работает сегодня межфракционная группа депутатов по защите христианских ценностей, у них налажен диалог с РПЦ по основным вопросам, касающимся в том числе и духовного оздоровления общества», – рассказал «Ведомостям» Лукьянов.
Неправильно, если главными критериями для выбора женщины являются социально-политическая обстановка, финансовые возможности для материального обеспечения ребенка и уверенность в своем партнере, говорит сотрудница НКО «Центр защиты пострадавших от домашнего насилия» Софья Русова.