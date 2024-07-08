В РПЦ считают, что женщины 30–39 лет наиболее часто делают аборты

Женщин возраста 30–39 лет в России в принципе больше, чем 20-летних (от 20 до 29 лет), именно поэтому они сейчас чаще попадают в статистику, отметила заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. Последствия Великой Отечественной войны продолжают влиять на демографию и движение населения волнообразно каждые 20–30 лет, объясняет она. Например, низкая рождаемость характерна для 1940-х и 1960-х гг., замечает эксперт. По ее словам, когда в 1980-е были приняты меры по признанию многодетными семей с тремя детьми и выше, а для матерей был введен отпуск по уходу за ребенком – рождаемость выросла, но снова упала в 90-е. «То есть женщинам, которые родились в подъем [рождаемости], сейчас больше 30 лет. Их больше», – заключила Егорова. Кроме возраста и неподготовленности, считает демограф, среди факторов, влияющих на решение завести детей, у женщин на первом месте стоит финансовое состояние, на втором – обеспеченность жильем. Поэтому говорить о том, что состоятельность приводит к абортам, лишь из-за того, что женщина может позволить себе частную клинику, некорректно, уверена Егорова.