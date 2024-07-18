Специалистам гуманитарного профиля недостает IT-навыков для роста зарплат

Специалистам гуманитарного профиля недостает IT-навыков для роста зарплатПри этом полноценно конкурировать с работниками, которые получили полное IT-образование, они все равно не смогут
Зарплаты специалистов гуманитарных профессий могут увеличиться на 10–50% при наличии технических навыков. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс образования» и Европейского университета в Санкт-Петербурге (имеется в распоряжении «Ведомостей»).
В опросе приняло участие около 4000 респондентов: специалистов социогуманитарного профиля, работодателей, руководителей HR-подразделений. Аналитики также изучили данные рынка труда – 10 000 анкет соискателей и вакансий на сайтах по поиску работы (HeadHunter, Superjob, «Авито»), а также вакансии крупных IT-компаний.
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