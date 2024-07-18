Специалистам гуманитарного профиля недостает IT-навыков для роста зарплат

Зарплаты специалистов гуманитарных профессий могут увеличиться на 10–50% при наличии технических навыков. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс образования» и Европейского университета в Санкт-Петербурге (имеется в распоряжении «Ведомостей»).