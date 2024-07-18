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Специалистам гуманитарного профиля недостает IT-навыков для роста зарплат

При этом полноценно конкурировать с работниками, которые получили полное IT-образование, они все равно не смогут
Софья Белова
Анастасия Майер
Гуманитариям придется получать дополнительное образование или проходить курсы, чтобы быть конкурентными на рынке труда/ Алексей Орлов / Ведомости

Зарплаты специалистов гуманитарных профессий могут увеличиться на 10–50% при наличии технических навыков. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс образования» и Европейского университета в Санкт-Петербурге (имеется в распоряжении «Ведомостей»).

В опросе приняло участие около 4000 респондентов: специалистов социогуманитарного профиля, работодателей, руководителей HR-подразделений. Аналитики также изучили данные рынка труда – 10 000 анкет соискателей и вакансий на сайтах по поиску работы (HeadHunter, Superjob, «Авито»), а также вакансии крупных IT-компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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