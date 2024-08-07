Нарышкин предложил исключить всеобщую историю из непрофильного курса в вузе

Идею Нарышкина поддержал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Такая работа, по его словам, уже ведется. «Это не должно быть подробное изложение хронологических событий, это должны быть крупные узлы. Думаю, к концу октября мы уже представим этот модуль», – добавил он. Чубарьян отметил, что сейчас по всей стране идет сокращение изучения всеобщей истории в вузах, что может быть связано с объединением кафедр и факультетов. Кафедр всеобщей истории из-за этих процессов практически не стало. Он добавил, что это больше касается региональных учебных заведений. «Министерство также могло бы подготовить норматив, которого сейчас нет: какой процент преподавания должен уделяться отечественной и всеобщей истории. Сейчас это исключительно прерогатива университета: одни делают больший курс, другие меньший», – заключил Чубарьян.