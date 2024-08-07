Нарышкин предложил исключить всеобщую историю из непрофильного курса в вузе

Нарышкин предложил исключить всеобщую историю из непрофильного курса в вузеА по тем направлениям, где без этих знаний не обойтись, он предложил разработать отдельные материалы
Практика показала, что включение сведений из всеобщей мировой истории в вузовский курс для неисторических специальностей перегружает его, заявил глава Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он предложил исключить эти разделы из программы.
Нарышкин пояснил, что по задумке рассказ о ключевых событиях отечественной истории должен был сопровождаться справочными сведениями об истории зарубежных стран. «В таком случае курс получается перегруженным, а материалы по всеобщей истории не осваиваются или осваиваются, но плохо. Поэтому предлагаю сегодня рассмотреть вопрос об исключении из концепции дополнительных разделов по всеобщей истории», – сказал он на заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки.
Глава РИО считает более целесообразным разработать отдельный материал для тех направлений подготовки, где без знаний по всеобщей истории не обойтись: «для будущих политологов, регионоведов и юристов-международников».
Идею Нарышкина поддержал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Такая работа, по его словам, уже ведется. «Это не должно быть подробное изложение хронологических событий, это должны быть крупные узлы. Думаю, к концу октября мы уже представим этот модуль», – добавил он. Чубарьян отметил, что сейчас по всей стране идет сокращение изучения всеобщей истории в вузах, что может быть связано с объединением кафедр и факультетов. Кафедр всеобщей истории из-за этих процессов практически не стало. Он добавил, что это больше касается региональных учебных заведений. «Министерство также могло бы подготовить норматив, которого сейчас нет: какой процент преподавания должен уделяться отечественной и всеобщей истории. Сейчас это исключительно прерогатива университета: одни делают больший курс, другие меньший», – заключил Чубарьян.
Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский предложил разработать программу историко-культурного минимума, куда войдут самые знаковые даты, события и факты, которые обязательно должен знать каждый студент.
«Он может быть не больше 20–30 страниц, но в него должны войти самые знаковые даты, события и факты», – сказал он. Могилевский также считает, что можно проводить «срез знаний» в сентябре, когда студенты только приступают к освоению курса, и в мае, когда курс полностью освоен. Это поможет понять, достигнуты ли поставленные цели.
В феврале 2023 г. глава министерства Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки утвердило концепцию преподавания курса «История России» для неисторических специальностей в вузах. Он говорил, что главная цель на данный момент – это воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории страны. С 1 сентября того же года во всех вузах запустили обновленный курс истории. Фальков отмечал, что преподавателям необходимо делать ставку на классическую аудиторную работу – лекции и семинары, в том числе в небольших группах, чтобы подготовить «думающих людей».
После выступления Нарышкина Фальков предложил синхронизировать курс «История России» с модулем «Основы российской государственности». «Считаю, что было бы правильным разнести их по времени таким образом, чтобы в первом семестре первокурсники получали знания о конкретных фактах об истории нашей страны, во втором семестре переходили бы к их более широкому осмыслению», – пояснил министр.
«Изучение всеобщей истории для обучающихся по непрофильным специальностям может быть целесообразно в той мере, в которой оно помогает создать целостное представление об историческом пути, пройденном Россией», – прокомментировал инициативу директор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ Григорий Консон. В вузе, по его словам, преподавание общего курса истории – это чтения в первом семестре учебного года одновременно нескольких треков внутри одной дисциплины. В основе каждого – курс отечественной истории, построенный по проблемно-хронологическому принципу с общей характеристикой трендов мирового исторического развития в конкретной эпохе. Треки имеют специфику в соответствии с профилями обучения студентов: история науки и техники, философии и культуры. Во втором же семестре, продолжает Консон, читаются курсы новейшей истории как наиболее значимо влияющей на современность. В одном из них сделан фокус на ключевые научно-технологические проекты СССР – космический, атомный, план преобразования природы и др.
В ВШЭ поддерживают предложение Нарышкина: дать всеобъемлющий курс по всемирной и отечественной истории для неспециалистов без базовой подготовки достаточно сложно, говорит руководитель Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Галина Бабкова. Более того, на неисторических специальностях и так, по сути, преподавалась в основном отечественная история, добавила она.