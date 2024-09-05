Уличный театральный фестиваль в Москве посетили более 600 000 человек

Уличный театральный фестиваль в Москве посетили более 600 000 человекЭксперты объяснили тренд на массовые мероприятия на открытом воздухе
Проходящий с 15 июля в рамках «Лета в Москве» фестиваль «Театральный бульвар» привлек более 600 000 человек, сообщили в мэрии. Участниками стали театры «Современник», «Ленком Марка Захарова», «Мастерская Петра Фоменко», Театр на Бронной. Доцент Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кристина Иваненко считает, что одним из трендов в изучении и организации мероприятий на улице стала демократизация в «потреблении» культуры. «Следующий тренд – преодоление стереотипной установки, что уличное – это профанное, простое», – отметила Иваненко.
Предпочтения горожан скорее связаны с изменением их запроса в выборе форм досуга, считает начальник управления научной политики и инноваций Московского государственного института культуры, доцент кафедры социально-культурной деятельности Юлия Акунина. По ее словам, современные городские массовые мероприятия создают эффект соучастия.
По словам заместителя председателя столичного комитета по туризму Булата Нурмуханова, город заинтересован в проведении фестивалей. В среднем один посетитель тратит около 1500 руб. в день – на питание, развлечения и сувениры. «Фестивали привлекают не только москвичей, но и гостей из других городов, стран. По оценкам экспертов, такое активное развитие событийной повестки привлечет в столицу примерно 7,3 млн туристов к 2030 г.», – рассказал Нурмуханов. Посещаемость уличных мероприятий в Москве растет. Во II квартале 2024 г. только в парках посещаемость фестивалей и других мероприятий на 10 000 превысила показатель аналогичного периода прошлого года, следует из данных мэрии. В июне и июле на открытых площадках прошло 4212 мероприятий, что на 20% больше, чем в первые два летних месяца 2023 г. (3518).
По словам Иваненко, уличные фестивали работают на борьбу с атомизацией общества и острым ощущением одиночества в большом городе, слабым контактом с природой и собой, чрезмерной диджитал-стимуляцией и пр. Также можно выделить потребность в принадлежности, в желании быть частью чего-то большего, чем сам человек, считает психолог Антон Кузьминых. Он добавил, что с учетом стремительных перемен в обыденной картине мира последних лет, уличный фестиваль может быть своеобразным убежищем. За счет предсказуемых, традиционных форм празднования он дарит человеку ощущения стабильности и радости.
Одиночество – важная проблема современных городов, считает руководитель аналитического отдела CM International Антон Айсин. По его словам, чувство одиночества присуще значительной доле россиян (по данным ВЦИОМ на 2021 г. – 23%), а уличные мероприятия позволяют создать атмосферу праздника, бурной деятельности. Массовые уличные гуляния более свойственны крупным городам – как правило, в российских муниципалитетах культура таких мероприятий отсутствует. По словам Айсина, в мировой практике многие фестивали являются частью низовых инициатив. Такие мероприятия стали формой коллективного досуга, то есть культуры жителей, уверен эксперт.