Уличный театральный фестиваль в Москве посетили более 600 000 человек

По словам заместителя председателя столичного комитета по туризму Булата Нурмуханова, город заинтересован в проведении фестивалей. В среднем один посетитель тратит около 1500 руб. в день – на питание, развлечения и сувениры. «Фестивали привлекают не только москвичей, но и гостей из других городов, стран. По оценкам экспертов, такое активное развитие событийной повестки привлечет в столицу примерно 7,3 млн туристов к 2030 г.», – рассказал Нурмуханов. Посещаемость уличных мероприятий в Москве растет. Во II квартале 2024 г. только в парках посещаемость фестивалей и других мероприятий на 10 000 превысила показатель аналогичного периода прошлого года, следует из данных мэрии. В июне и июле на открытых площадках прошло 4212 мероприятий, что на 20% больше, чем в первые два летних месяца 2023 г. (3518).