В Госдуму внесут проект об обязательной консультации психолога перед разводом

26 июня РБК сообщил со ссылкой на предложения Минфина в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня, что государственную пошлину за расторжение брака предложили увеличить с 650 до 5000 руб. При этом пошлина за заключение брака сохранится на уровне 350 руб. Если предложения будут одобрены, нововведения вступят в силу с 1 января 2025 г.