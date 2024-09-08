В Госдуму внесут проект об обязательной консультации психолога перед разводом

В Госдуму внесут проект об обязательной консультации психолога перед разводомМера будет распространяться на родителей, имеющих несовершеннолетних детей
В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, который обяжет пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака, проходить консультации у семейного психолога перед разводом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Инициатором законопроекта выступил депутат Игорь Антропенко от фракции «Единая Россия». Согласно пояснительной записке, действующим законодательством предусматривается, что при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на развод суд может отложить разбирательство и назначить супругам срок для примирения не более трех месяцев.
Документом вводится обязанность суда применить указанные меры и аналогичное регулирование и в отношении других дел по расторжению брака в судебном порядке. Законопроектом также уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов. Предлагается ввести норму, по которой парам должны оказывать социально-психологические услуги при расторжении брака.
5 сентября министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Министерство юстиции разработает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака.
В частности, такая процедура будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Помимо этого, в документе будет прописана возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака. «Ведомости» направили запрос в Минюст с просьбой уточнить сроки подготовки законопроекта и его содержание.
Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев посчитал инициативу Минюста неоднозначной. Введение обязательной досудебной примирительной процедуры осложнит судебную защиту прав супруга, который инициирует развод. В частности, если супруг, желающий расторгнуть брак, обращается в судебный орган, то искусственное замедление бракоразводного процесса вряд ли решит накопившиеся проблемы, а может только усугубить их. Кроме этого, примирительные процедуры, предусмотренные законодательством, по общему правилу основываются на принципе добровольности и не могут «навязываться» спорящим сторонам, отметил Григорьев.
26 июня РБК сообщил со ссылкой на предложения Минфина в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня, что государственную пошлину за расторжение брака предложили увеличить с 650 до 5000 руб. При этом пошлина за заключение брака сохранится на уровне 350 руб. Если предложения будут одобрены, нововведения вступят в силу с 1 января 2025 г.
По данным Росстата, число разводов в России в 2021 г. составило 644 209 (+14% к 2020 г.), в 2022 г. – 682 850 (+6% к 2021 г.), в 2023 г. – 683 796 (+0,14% к 2022 г.).