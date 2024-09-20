В Минюсте задумались о разработке «юридического купола» против западных санкций

Сейчас санкции действительно вводятся не только отдельными странами, но и межгосударственными образованиями (например, Евросоюзом или блоком стран, связанных общими интересами или союзническими обязательствами), сказал «Ведомостям» юрист Александр Хаминский. «При этом сами по себе санкции нарушают международные соглашения, которые подписаны субъектами введения санкций, например ВТО», – подчеркнул он. С этой точки зрения предложение отвечать на санкции этих стран и блоков коллективно в рамках других межгосударственных образований, таких как БРИКС, выглядит логично, считает он.