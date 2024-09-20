В Минюсте задумались о разработке «юридического купола» против западных санкций

В Минюсте задумались о разработке «юридического купола» против западных санкцийС такой инициативой выступил на открытии юридического форума стран БРИКС министр Константин Чуйченко
Минюст заинтересован в обсуждении шагов, способствующих формированию так называемого юридического купола, который блокировал бы экстерриториальное действие западных санкций. Об этом в ходе пленарного заседания, открывающего юридический форум стран БРИКС в Москве, заявил министр юстиции Константин Чуйченко. «Западные страны вводят эти меры коллективно, поэтому и защита от них должна носить коллективный характер», – подчеркнул он. Такой шаг необходим для повышения устойчивости к односторонним принудительным мерам в рамках правового сближения стран БРИКС, уточнил Чуйченко.
«Ведомости» направили запрос в министерство с просьбой конкретизировать, что это могут быть за меры.
Санкционная политика, предполагающая массовую ответственность людей без вины, «грабительское» отношение к собственности граждан за рубежом, из-за того что человек русский или придерживается пророссийских интересов, разрушает всю систему международной правовой защиты, добавила в ходе своего выступления уполномоченный по правам в России Татьяна Москалькова. Вопрос о снятии санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил 19 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По словам Чуйченко, вслед за смещением «мирового центра тяжести» в экономической и политической сфере в сторону стран БРИКС должно следовать и «смещение к нашим странам институтов разрешения трансграничных споров». «Новые институты должны быть ближе к нашим странам, гражданам и организациям территориально и по духу. Они должны выйти за рамки западных лекал, отразить все многообразие культур и правовых традиций наших государств, обеспечить представленность юридического сообщества каждой из стран БРИКС», – сказал министр.
Приветственные телеграммы
Президент Владимир Путин, чье послание зачитали в начале заседания, отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» «в полной мере созвучна приоритетам российского председательства в БРИКС и, несомненно, отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования по-настоящему демократического многополярного миропорядка. Россию и другие страны БРИКС объединяют общие подходы к формированию «справедливого многополярного мира», говорилось в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которое также зачитали в ходе заседания.
Сейчас санкции действительно вводятся не только отдельными странами, но и межгосударственными образованиями (например, Евросоюзом или блоком стран, связанных общими интересами или союзническими обязательствами), сказал «Ведомостям» юрист Александр Хаминский. «При этом сами по себе санкции нарушают международные соглашения, которые подписаны субъектами введения санкций, например ВТО», – подчеркнул он. С этой точки зрения предложение отвечать на санкции этих стран и блоков коллективно в рамках других межгосударственных образований, таких как БРИКС, выглядит логично, считает он.
Сама по себе идея такой коллективной защиты – «юридического купола», по мнению юриста, заслуживает внимания. «Но в плоскости практической реализации неизбежно возникнут проблемы, связанные с тем, что многие страны БРИКС имеют масштабные экономические связи и интересы с США, ЕС, Японией», – заключил Хаминский.
Проработка коллективного комплексного ответа на западные санкции – это решение «давно назревшего вопроса», который охватывает различные стороны межгосударственного взаимодействия, согласился директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Это может касаться, например, вопросов об исполнении обязательств компаний в связи с введенными санкциями со стороны Запада или отказа выполнять обязательства из-за риска получения вторичных санкций, пояснил он. Также вопрос о комплексном юридическом ответе актуален и в контексте защиты за рубежом граждан России, на которых заведены уголовные дела, добавил Тимофеев.