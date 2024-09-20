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«Убедитесь, что вы не окружены идиотами»: 15 правил Зигмунда Фрейда

85 лет назад умер отец психоанализа
Ведомости
Max Halberstadt

23 сентября 1939 г. умер создатель теории психоанализа Зигмунд Фрейд, описавший структурную модель человеческого сознания и этапы его психосексуального развития. Несмотря на критику коллег, считавших австрийского врача шарлатаном, труды Фрейда оказали значительное влияние на мировую медицину, социологию и антропологию и сохраняют актуальность по сей день. «Ведомости» собрали цитаты, отражающие взгляды на жизнь одного из самых противоречивых мыслителей ХХ в.

О менталитете толпы

«Масса – это послушное стадо, не могущее жить без властелина. В ней настолько сильна жажда повиновения, что она инстинктивно покоряется тому, кто объявляет себя ее властелином».

Из книги «Психология масс и анализ человеческого Я», 1921 г.

О власти

«Государство запретило личности совершать правонарушения не потому, что оно желало покончить с этим, а потому, что оно желает монополизировать это право, как соль или табак»

Из эссе «Размышления о войне и смерти», 1915 г.

О психологии победителей и проигравших

«Врачам хорошо известно, что лагерные болезни и дизентерия сильнее свирепствуют в побежденной армии, нежели среди победителей».

Из статьи «Психическое лечение (Лечение души)», 1890 г.

О собственной натуре

«Фактически никакой я не ученый, не наблюдатель, не экспериментатор и не мыслитель. По своему темпераменту я не кто иной, как конкистадор, – искатель приключений <…> со свойственными такому роду людей чертами характера: любознательностью, стойкостью и отвагой».

Из письма Вильгельму Флиссу, 1 февраля 1900 г.

О сознании и бессознательном

«Психоанализ только подтверждает старое изречение Платона, что добрыми являются те, которые довольствуются сновидениями о том, что злые делают в действительности».

Из цикла лекций «Введение в психоанализ», 1917 г.

О преодолении утраты

«Мы находим место для того, кого потеряли. Хотя мы знаем, что острая скорбь после такой утраты сотрется, однако мы остаемся безутешны и никогда не сможем подобрать замену. Все, что становится на опустевшее место, даже если сумеет его заполнить, остается чем-то иным. Так и должно быть. Это единственный способ продлить любовь, от которой мы не желаем отречься».

Из письма Людвигу Бинсвангеру, 12 апреля 1929 г.

Об истоках нравственности

«Пока человеку приходится неплохо, совесть у него мягкая и спускает "я" довольно многое; когда же его постигло несчастье, человек углубляется в себя, признает свою греховность, усиливает требования совести, налагает на себя воздержание и наказывает покаянием».

Из книги «Я и Оно», 1923 г.

О направлениях саморазвития

«Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, – это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы сейчас»

Из книги «Будущее одной иллюзии», 1927 г.

О себе и окружающих

«Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами».

Из сборника «Оговорки».

О принципах веры

«Каждая религия является религией любви по отношению ко всем, к ней принадлежащим, и каждая религия склонна быть жестокой и нетерпимой к тем, кто к ней не принадлежит».

Из книги «Психология масс и анализ человеческого Я», 1921 г.

О гранях чувств

«Если я люблю другого человека, он должен это каким–либо образом заслужить. <…> Он заслуживает любви, если в существенном так сходен со мной, что я могу в нем любить самого себя; он заслуживает ее, если настолько совершеннее меня, что я могу любить в нем свой идеал самого себя».

Из трактата «Неудобство культуры», 1930 г.

О психических расстройствах

«Истерия представляет собой карикатуру на произведение искусства, невроз навязчивости – карикатуру на религию, параноический бред – на карикатурное искажение философской системы».

Из книги «Тотем и табу», 1913 г.

О сексуальном влечении

«Самое глубокое различие между любовной жизнью в древнем мире и нашей состоит, пожалуй, в том, что античный мир делал ударение на самом влечении, а мы переносим его на объект влечения. Древние уважали влечение и готовы были облагородить им и малоценный объект, между тем как мы низко оцениваем проявление влечения самого по себе и оправдываем его достоинствами объекта».

Из эссе «Три очерка по теории сексуальности», 1915 г.

О пользе автоматизма

«Многие действия совершаются особенно уверенно, если на них не обращать внимания, а ошибочное действие возникает именно тогда, когда правильности его выполнения придается особое значение и отвлечение внимания никак не предполагается».

Из цикла лекций «Введение в психоанализ», 1917 г.

О проблематике любви

«Почему мы не влюбляемся каждый месяц в кого–то нового? Потому что при расставании нам каждый раз пришлось бы лишаться частицы собственного сердца… Мы стремимся в большей степени к тому, чтобы отвести от себя страдания, нежели к тому, чтобы получить удовольствие».

Из письма к своей невесте Марте Бернайс, 29 августа 1833 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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