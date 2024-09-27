Александр Харичев стал соавтором учебника «Основ российской государственности»

«История учит нас, что уничтожить народ можно лишь через гибель его культуры. По этому пути стремились идти практически все, кто в мировой истории пытался превратиться в деспота и поработителя, – те, кто считал одни культуры выше или правильнее других. Россия как изначально сложившаяся симфоническая культура многих народов, претерпевшая в своей истории множество попыток отнять ее культуру и традиции как в войнах, так и посредством «мягкой силы», по мере преодоления этих испытаний оформилась как защитник мирного сосуществования и диалога культур, – защитник, не допускающий уничижения и ограбления одних народов другими», – говорится в первом разделе учебника о том, «что такое Россия».