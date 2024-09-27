Александр Харичев стал соавтором учебника «Основ российской государственности»Начальник одного из политических управлений Кремля поведает студентам, «что такое Россия»
Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев стал одним из авторов нового учебника по «Основам российской государственности» (ОРГ), который преподается для первокурсников российских вузов. Также в авторах – проректор РАНХиГС Андрей Полосин и доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Антонина Селезнева. С текстом учебника ознакомились «Ведомости».
В аннотации говорится, что он подготовлен для «совершенствования преподавания социально-гуманитарных дисциплин». В нем представлены материалы, «посвященные историческому развитию России, цивилизационному измерению ее государственности, традиционно духовно-нравственным ценностям российского общества, политическому устройству страны, а также актуальным вызовам, ответ на которые составляет важнейшую задачу государственного стратегического планирования».
В учебнике 448 страниц, в нем пять разделов – по той же схеме, по какой ведется преподавание курса ОРГ:
«Что такое Россия» (главы «Символы России», «Земля и слово», «Портрет страны»);
«Российское государство-цивилизация» (главы «Цивилизационный подход в пространстве общественных наук» и «Россия как цивилизация»);
«Мировоззрение и ценности российской цивилизации» (главы «Мировоззрение и идентичность», «Ценности как смысловая основа мировоззрения»);
«Политическое устройство современной России» (главы «Ключевые понятия и категории исследования политического устройства», «Конституционные принципы», «Ветви и уровни публичной власти», «Стратегическое планирование в российской политике»);
«Будущее России: современные вызовы и развитие страны» (главы «Россия и мир», «Архитектура стабильности: вызовы и ответы» и «Образ будущего России»).
Учебное пособие было подготовлено в Государственном академическом университете гуманитарных наук в рамках государственного задания Минобрнауки и издано РАНХиГС в рамках проекта «Библиотека «ДНК России». Рецензентами выступили декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов и завкафедрой сравнительной политологии МГИМО Оксана Гаман-Голутвина.
Начинается учебник с предисловия, написанного Харичевым. В нем он ссылается на Льва Толстого, который писал, что «образование и воспитание нераздельны». Знакомство с собственной историей и традицией государственности Харичев считает «совершенно необходимым для подготовки человека, обладающего высшим образованием, – человека, призванного в дальнейшем строить не только собственный мир, но и вносить посильную лепту в развитие всей страны».
«Учебное пособие «Основы российской государственности» призвано познакомить вас с уникальным и самобытным миром, который мы называем своей Родиной – Россией», – говорится во вступлении.
Раздел I
«История учит нас, что уничтожить народ можно лишь через гибель его культуры. По этому пути стремились идти практически все, кто в мировой истории пытался превратиться в деспота и поработителя, – те, кто считал одни культуры выше или правильнее других. Россия как изначально сложившаяся симфоническая культура многих народов, претерпевшая в своей истории множество попыток отнять ее культуру и традиции как в войнах, так и посредством «мягкой силы», по мере преодоления этих испытаний оформилась как защитник мирного сосуществования и диалога культур, – защитник, не допускающий уничижения и ограбления одних народов другими», – говорится в первом разделе учебника о том, «что такое Россия».
В этом разделе рассказывается о флаге, гимне и гербе России, в том числе дается исторический контекст. К примеру, в тексте учебника приводятся примеры гимнов с царских времен, и задается задание для обучающихся: «Сравните текст гимнов СССР и Российской Федерации. В чем заключаются ценностные и образные отличия между ними?»
В этом же разделе говорится о «неформальных символах» России. К ним отнесены кириллица и русский язык, «русский медведь», береза, русская тройка, три богатыря, Кремль, Родина-мать, Кижи, церковь Покрова на Нерли, самовар, русский балет, «космос и Гагарин» – затем студентам предлагается назвать и другие «символы».
Также в первом разделе рассказывается о «расселении славянских племен VI-VIII вв», а затем об образовании Древнерусского государства (понятие Киевская Русь в учебнике не упоминается). Дается краткий курс истории России с акцентом на постепенное расширение территории страны, в том числе рассказывается о том, что в 2014 г. «по итогам референдума в состав Родины возвращается Крым, а в 2022 – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области». Украина в учебнике упоминается дважды. Дальше идет много рассуждений о размерах России, в том числе с критикой западных исследователей, анализировавших социально-экономическое устройство России. В главе о «портрете страны» говорится о составе населения, «многоукладности российской экономики».
Завершается же раздел глоссарием, вопросами «для самоконтроля», списком рекомендуемой литературы и творческими заданиями – например, предложением обсудить, «каким должен быть руководитель нашей страны исходя из особенностей ее культуры и истории» или «какие отрасли современной российской экономики могли бы стать основой нового импульса экономического роста и развития России».
Разделы II, III и IV
Второй раздел посвящен «российскому государству-цивилизации», где рассказывается об «исследовательских подходах к изучению человеческого общества» – универсализме, стадиальной истории, формационном подходе, национальном подходе и современных версиях цивилизационного подхода (здесь говорится о политологе Сэмюэле Хантингтоне, историке Уильяме Макниле, философе Александре Дугине и др.). Дальше в учебнике речь идет про «Россию как цивилизацию», выделяются «историко-ценностные константы» россиян – «адаптивность, общинность, семейность, духовность, самобытность».
В творческих заданиях студентам предлагают как вариант презентовать проекты, посвященные «будущему мироустройству на началах многополярности», о том, как мир будет выглядеть через 20, 50 и 100 лет.
В третьем разделе говорится о «мировоззрении и ценностях российской цивилизации». К примеру, там рассказывается про то, что «традиционные российские духовно-нравственные ценности и особенности российского мировоззрения ярко раскрываются в многочисленных примерах ратного подвига». Среди других качеств россиян отмечены созидательный труд, «духовный героизм» и др. Приводится в этой главе и «пентабазис» (ценностная структура, придуманная Харичевым с Полосиным), правда, без упоминания названия этого понятия. «Мировоззрение может быть раскрыто через идентичности в следующей совокупности», отмечено в пособии: человек идентифицирует себя как личность, человек идентифицирует семью как единицу общественного измерения, человек идентифицирует общество как социальную целостность, человек идентифицирует государство как источник и гарант системы общественно-политических правил, человек идентифицирует пространство как «значимое и ценное место».
Авторы пишут про «трансформацию ценностей российского общества в постсоветский период». «В 2000-е гг. консолидирующие тенденции все более усиливаются: в российском обществе постепенно начинает формироваться ценностный консенсус, происходит усиление единства системы ценностей россиян, которая внутри себя представляла эклектичный набор социально-демократических, либеральных, консервативных, державно-патриотических установок и ориентаций», – говорится в цитате про начало 2000-х годов. После 2014 г. же «общественный консенсус» сменился «крымским консенсусом», имевшим более консервативный характер». В качестве одного из творческих заданий студентам предлагают подумать, какие инициативы они могли бы предложить власти для поддержки традиционных ценностей.
В четвертом разделе рассказывается о понятиях «государство», «суверенитет», «республика и демократия», «федеративное государство», «правовое государство», «социальное государство». Там говорится про идеологическое многообразие, причем критикуются сторонники введения государственной идеологии.
«Ведомости» 11 июля писали, что проректор РАНХиГС Андрей Полосин стал автором учебника по ОРГ, по которому в скором времени начнется преподавание в российских вузах. Разработку идеологического курса для студентов-первокурсников по ОРГ начали с осени 2022 г., куратором выступил внутриполитический блок Кремля. В поручениях Владимира Путина от 29 января 2023 г. года по итогам заседания Госсовета было прописано, что нужно ввести ОРГ в вузах, что и было сделано с сентября прошлого года. Курс был создан по аналогии «Разговоров о важном» для школьников. ОРГ преподается для первокурсников.
«Именно формальное понимание «прокрустова ложа» идеологии, последствия которого хорошо знакомы России по недавнему периоду ее истории, может легко превратиться в препятствие для политического развития и общественного диалога», – говорится в учебнике. Также в этой главе студентам рассказывают про ветви и уровни публичной власти в России, а также о стратегическом планировании (про указы президента, нацпроекты, программные документы и т.д.).
В творческих заданиях к этому разделу студентам предлагают написать эссе, посвященное критическому анализу разных проектов российской Конституции 1990-х и 2000-х годов и представить проекты, которые были бы посвящены совершенствованию госуправления.
Раздел V
В последнем, самом актуальном разделе, рассказывается про вызовы и развитие России. Там отмечается, что Россия «одна из немногих стран современного мира, на протяжении столетий беспрерывно сохраняющих суверенитет и государственную независимость». Здесь студенты узнают о «миссии России в формирующемся многополярном мире», различных объединениях – вроде Союзного государств, ОПЕК+ или БРИКС. Перечислены и глобальные проблемы, среди которых неоколониализм, глобализм, «кризис современной модели мировой экономики», климатические изменения, миграция и беженцы, научно-техническая революция, информационная избыточность, цифровая незащищенность, «потенциально асимметричные преимущества», бедность и неравенство, дефицит и исчерпание природных ресурсов.
Говорится в этой главе и о внутренних вызовах, в том числе возможности роста экстремистских настроений, необходимости обновления инфраструктуры, повышения эффективности госуправления и т.д. Среди ответов на внутренние вызовы названы – поддержание безопасности и правопорядка, «развитие демократических процедур и правил», программы по повышению эффективности госуправления и др.
Завершается учебник главой про образ будущего России, здесь студентов снова возвращают к пентабазису. По мнению авторов, соответствующий образу будущего человек обладает следующими качествами: патриотизм, созидание, социальность, активность, ответственность. Семья из «образа будущего» характеризуется как традиционная, многодетная, развивающая, прочная, здоровая. Идеальное общество же описывается как высокоморальное, сплоченное, развивающееся, солидарное, справедливое. Государство характеризуется как суверенное, социальное, «государство возможностей», эффективное и «государство активных людей», а страна – как великая, комфортная, справедливая, современная и «страна возможностей».
В качестве одного из творческих заданий студентам предлагают обсудить, какой Россия должна быть к 2050 г. На задней обложке учебника приводится преамбула Конституции.