День отца: дата, история, традиции и идеи для подарков

В католических странах Европы со времен Средневековья День отца отмечают 19 марта как День Святого Иосифа, но современные традиции этого праздника зародились в США. В 1910 г. дочь ветерана гражданской войны Сонора Луиза Смарт Додд решила выразить уважением своему папе, который будучи дважды вдовцом, взял на себя все заботы о воспитании большой семьи. Она предложила устроить праздник, аналогичный Дню матери, выбрав датой 5 июня – день его рождения. Додд обратилась с этой идеей к чиновникам города Спокан (штат Вашингтон), которые поддержали инициативу. Но организовать торжество к намеченной дате не удалось, поэтому мероприятие было перенесено на 19 июня, третье воскресенье месяца. С тех пор жители города стали отмечать День отца именно в это время. Традиция постепенно и спонтанно стала распространяться по всей стране, пока в 1966 г. президент Линдон Б. Джонсон не подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня праздничным днем. И, наконец, в 1972 г. президент Ричард Никсон официально учредил новый национальный праздник.