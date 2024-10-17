День отца: дата, история, традиции и идеи для подарков

День отца: дата, история, традиции и идеи для подарковКак праздник отмечается в России и мире
20 октября Россия отмечает День отца. Этот относительно новый для страны праздник пока что мало знаком россиянам, но, если посмотреть на успешный опыт «отцовских» праздников в большинстве стран мира, то у отечественного есть все шансы стать народным.
Когда День отца
В большинстве стран День отца празднуют каждое третье воскресенье июня, в России же осенью – в третье воскресенье октября. В 2024 г. в РФ его отмечают 20 октября. Праздник утвержден по указу президента Владимира Путина от 4 октября 2021 г. «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». При этом, в ряде регионов РФ отмечать День чествования отцов начали раньше – с 2002 г. в Череповце, с 2003 г. – в Новосибирске, с 2006 г. – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях.
Праздничный день всегда приходится на воскресенье, поэтому компании и организации, которые работают по выходным, могут самостоятельно принимать решение о предоставлении дня отдыха своим сотрудникам.
Что это за праздник
В католических странах Европы со времен Средневековья День отца отмечают 19 марта как День Святого Иосифа, но современные традиции этого праздника зародились в США. В 1910 г. дочь ветерана гражданской войны Сонора Луиза Смарт Додд решила выразить уважением своему папе, который будучи дважды вдовцом, взял на себя все заботы о воспитании большой семьи. Она предложила устроить праздник, аналогичный Дню матери, выбрав датой 5 июня – день его рождения. Додд обратилась с этой идеей к чиновникам города Спокан (штат Вашингтон), которые поддержали инициативу. Но организовать торжество к намеченной дате не удалось, поэтому мероприятие было перенесено на 19 июня, третье воскресенье месяца. С тех пор жители города стали отмечать День отца именно в это время. Традиция постепенно и спонтанно стала распространяться по всей стране, пока в 1966 г. президент Линдон Б. Джонсон не подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня праздничным днем. И, наконец, в 1972 г. президент Ричард Никсон официально учредил новый национальный праздник.
Как День отца празднуют в мире
Во многих странах мира традиции отмечать День отца мало отличаются друг от друга. Помимо совместных семейных мероприятий в этот день дети дарят своим папам открытки и подарки, ходят с ними на пикники, устраиваеют праздничные обеды.
За несколько дней до Дня отца многие школы и детские организации Великобритании помогают своим ученикам подготовить открытки ручной работы или подарок. В числе популярных мероприятий – мастер-классы по вождению пожарной машины, раллийного автомобиля, танка или даже самолета, уроки по гольфу, футболу, крикету. Традиционно в честь Дня отца у британцев принято готовить жареное мясо с картофелем и овощами.
В Мексике в этот день проводятся общественные мероприятия, в числе которых веселые спортивные забеги. В большинстве школ проходят праздничные обеды, выставки поделок, концерты или школьные спектакли.
В Аргентине в День отца дети традиционно готовят завтрак. Если родителя нет в живых, то принято посещать кладбище. Магазины в преддверии праздника предлагают скидки на мужские товары и еду. В день самого торжества проходят розыгрыши призов по чекам. Кафе, рестораны, парикмахерские, центры здоровья также устраивают скидки и розыгрыши призов.
Любопытная традиция сложилась в Канаде – здесь мужчинам в знак благодарности в День отца принято дарить алые розы.
Помимо Дня отца в странах мира отмечают и другие мужские праздники. Самый известный из них – Международный мужской день, его празднуют в 60 государствах. В Исладнии принято поздравлять мужчин с Днем супруга – в этот день представители сильного пола собираются исключительно мужскими компаниями и употребляют блюда и напитки, приготовленные по рецептам викингов. В Японии в День всех влюбленных, 14 февраля, дамы окружают вниманием своим возлюбленных, дарят им шоколад и конфеты.
Что подарить на День Отца
Порадовать отца получится как практичным, так и символическим подарком, сделанным своими руками. Изготовить презент самостоятельно можно из ткани, дерева или любого другого материала, например, сшить мягкий плед или связать теплый свитер, вырезать лобзиком деревянную фигурку или нарисовать открытку на картоне.
Если у отца есть увлечения, то подойдет подарок, связанный с его хобби. Например, для автолюбителя пригодится практичная вещь, которая необходима для его машины, – новые чехлы для сидений или освежитель воздуха с его любимым запахом. Можно также презентовать миниатюрную модель его любимого автомобиля. Спортивный болельщик оценит сувенир, предмет гардероба или аксессуар с символикой любимого клуба. Если отцу нравится читать или слушать музыку, можно подарить ему редкое издание или подписку на онлайн-библиотеку, сборник с песнями любимого исполнителя.
Для любителей гаджетов хороший подарок – новая модель смартфона, планшет или другое умное устройство. Заядлых путешественников всегда порадует удобный рюкзак, качественные ботинки или наушники, также папе можно вручить подарочный сертификат в его любимый магазин, на ужин в ресторане, мужской салон красоты или на спа-процедуры, а также на мастер-класс по интересующей его теме.
Подарком для души может стать фотоколлаж с воспоминаниями о ваших совместных путешествиях, забавными или важными моментами из жизни или же тематический торт с изображением того, что отражает папины интересы.
Если отец практичен и любит функциональные подарки, подумайте о вещах, которые он постоянно использует и которые могут пригодиться каждому мужчине. Это может быть портмоне, поясной рюкзак, удобные туфли или качественный набор для бритья.
Главное при выборе праздничного сюрприза для мужчины в семье – исходить из его интересов и увлечений, но при этом помнить, что главное в этот день – не забыть сказать папе о том, как мы его любим, уважаем и гордимся им.
Перед гендерными праздниками традиционно растет число продаж различных товаров и и средний чек покупок: подарки перемещаются в более дорогие сегменты, так как люди стараются выбирать качественные вещи. Так, по данным медиа для бизнеса от Т‑Банка «Бизнес‑секреты», расходы на косметику перед Днем защитника Отечества увеличиваются на 31%, а перед Международным женским днем – почти в два раза. Например, в компании Tezido – бренд по продаже носков и мужского нижнего белья из Москвы сообщили, что общий объем онлайн-продаж только 19 и 20 февраля превысил 1,5 млн руб., в то время как обычно он составлял 200 000 руб. в день. Оборот бизнеса за февраль увеличился на 120% год к году.
По данным исследования сервиса «СберТаргет», подготовленного совместно с экспертами «СберАналитики», перед 23 февраля увеличение трат в категории «Развлекательные организации» составляет 42%, «Кожаные изделия» – 33%, «Антиквариат» – 32%. Также рост расходов перед 23 февраля демонстрируют категории «Услуги отдыха и развлечений» (32%), «Кинотеатры» (30%), «Подарки и сувениры» (28%) и «Спортивная одежда» (25%). Самый высокий средний чек наблюдается в категории «Мужская одежда», в прошлом году он вырос на 10% к аналогичному периоду 2022 г. и на 23% – к тому же периоду 2021 г. Также увеличился средний чек на отдых и развлечения (на 9% к 2022 г. и на 24% – к 2021-му). Средние траты на спортивную одежду, напротив, регулярно снижаются (минус 32% и минус 15% к аналогичному периоду 2021 и 2022 гг).
Таким образом можно предположить, что если этот столь популярный в мире праздник приживется в России, есть все шансы на то, что канун Дня отца станет таким же периодом бума продаж подарков с гендерным уклоном, каким сегодня стали преддверия 23 февраля и 8 марта.