КС решит вопрос о возможности повторного обеспечения бесплатным жильем военных

КС решит вопрос о возможности повторного обеспечения бесплатным жильем военныхПредоставление квартиры члену семьи военнослужащего не должно лишать его возможности получить новую за личные заслуги
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу подполковника Юлии Митрофановой, которая оспаривает ст. 15 п. 14 закона о статусе военнослужащих в части, препятствующей повторному получению бесплатного жилья в случае, если оно уже было получено ранее. С текстом жалобы ознакомились «Ведомости».
Митрофанова в 2002 г. поступила на военную службу. Будучи также еще и женой военнослужащего, после его гибели она вместе с сыном в 2013 г. получила льготную квартиру в Ростове-на-Дону. Семь лет спустя Митрофанова ее приватизировала в равных долях с сыном. Позже ее перевели для дальнейшего прохождения службы в Санкт-Петербург, и в 2017 г. она передала свою долю в собственность сыну. По новому месту службы она жильем для постоянного проживания не обеспечивалась, других квартир в собственности не имела.
После достижения выслуги в 20 лет заявитель получила самостоятельное право на обеспечение жильем и обратилась в жилищную комиссию войсковой части с просьбой поставить ее на учет нуждающихся. Комиссия ей отказала, и Митрофанова подала иск. Суды его не приняли, из-за того что она якобы уже реализовала свое право на жилищное обеспечение. Заявитель подчеркивает, что законодательством предусмотрено повторное обеспечение военнослужащих жильем при наличии ряда условий. К ним относятся, в частности, случаи, при которых военный ранее уже был обеспечен жильем в качестве члена семьи военнослужащего (ст. 15 закона о статусе военнослужащих).
Согласно правилам признания военнослужащих нуждающимися в жилье, к перечню таких условий относятся также отсутствие жилых помещений для постоянного проживания на момент обращения с заявлением о принятии на жилищный учет, истечение пяти лет с момента добровольного ухудшения жилищных условий, а также приобретение самостоятельного права на обеспечение жилым помещением. Митрофанова указала также, что в ст. 40 Конституции не уточняется однократность бесплатного обеспечения жильем граждан определенных категорий. «Я являюсь военнослужащей, проходящей службу по контракту, ранее была обеспечена жилым помещением в качестве члена семьи другого военнослужащего, с момента ухудшения мною жилищных условий прошло более пяти лет. Перечисленные требования полностью относятся ко мне», – утверждает Митрофанова в своей жалобе.
Будет разумно, если государство выполнит свои обязанности перед Митрофановой за ее службу, поскольку первую квартиру она получила не за собственные достижения, а за заслуги мужа, считает военный юрист Сергей Локтев. С другой стороны, можно считать, что она уже единожды была обеспечена жильем и сама решила, как им распорядиться, рассуждает он. «Это правовая лакуна, заполнить которую сможет определение или решение КС», – говорит Локтев. По его оценке, в судебной практике такие ситуации встречаются редко.
«Заявительница права в том, что правоприменительное толкование закона как бы позволяет экономить на социальных правах, особенно на конституционном праве на жилье, а суды, в свою очередь, как бы подменяют двух субъектов получения жилья одним», – сказал в беседе с «Ведомостями» руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.
Впрочем, в этой жалобе повторяется старая проблема обращений в КС в целом: заявители рассматривают суд как пятую инстанцию, еще один суд над Верховным судом, а КС, принимая жалобы к рассмотрению, вынужден исправлять за законодателем и судами их ошибки. «Поднимаемая проблема важна, но это не совсем компетенция Конституционного суда», – обратил внимание Брикульский.
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская