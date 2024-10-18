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КС решит вопрос о возможности повторного обеспечения бесплатным жильем военных

Предоставление квартиры члену семьи военнослужащего не должно лишать его возможности получить новую за личные заслуги
Юлия Малева
Экономить на конституционном праве на жилье нельзя, говорят эксперты/ Пресс-служба Минобороны / ТАСС

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу подполковника Юлии Митрофановой, которая оспаривает ст. 15 п. 14 закона о статусе военнослужащих в части, препятствующей повторному получению бесплатного жилья в случае, если оно уже было получено ранее. С текстом жалобы ознакомились «Ведомости».

Митрофанова в 2002 г. поступила на военную службу. Будучи также еще и женой военнослужащего, после его гибели она вместе с сыном в 2013 г. получила льготную квартиру в Ростове-на-Дону. Семь лет спустя Митрофанова ее приватизировала в равных долях с сыном. Позже ее перевели для дальнейшего прохождения службы в Санкт-Петербург, и в 2017 г. она передала свою долю в собственность сыну. По новому месту службы она жильем для постоянного проживания не обеспечивалась, других квартир в собственности не имела.

После достижения выслуги в 20 лет заявитель получила самостоятельное право на обеспечение жильем и обратилась в жилищную комиссию войсковой части с просьбой поставить ее на учет нуждающихся. Комиссия ей отказала, и Митрофанова подала иск. Суды его не приняли, из-за того что она якобы уже реализовала свое право на жилищное обеспечение. Заявитель подчеркивает, что законодательством предусмотрено повторное обеспечение военнослужащих жильем при наличии ряда условий. К ним относятся, в частности, случаи, при которых военный ранее уже был обеспечен жильем в качестве члена семьи военнослужащего (ст. 15 закона о статусе военнослужащих).

Согласно правилам признания военнослужащих нуждающимися в жилье, к перечню таких условий относятся также отсутствие жилых помещений для постоянного проживания на момент обращения с заявлением о принятии на жилищный учет, истечение пяти лет с момента добровольного ухудшения жилищных условий, а также приобретение самостоятельного права на обеспечение жилым помещением. Митрофанова указала также, что в ст. 40 Конституции не уточняется однократность бесплатного обеспечения жильем граждан определенных категорий. «Я являюсь военнослужащей, проходящей службу по контракту, ранее была обеспечена жилым помещением в качестве члена семьи другого военнослужащего, с момента ухудшения мною жилищных условий прошло более пяти лет. Перечисленные требования полностью относятся ко мне», – утверждает Митрофанова в своей жалобе.

Будет разумно, если государство выполнит свои обязанности перед Митрофановой за ее службу, поскольку первую квартиру она получила не за собственные достижения, а за заслуги мужа, считает военный юрист Сергей Локтев. С другой стороны, можно считать, что она уже единожды была обеспечена жильем и сама решила, как им распорядиться, рассуждает он. «Это правовая лакуна, заполнить которую сможет определение или решение КС», – говорит Локтев. По его оценке, в судебной практике такие ситуации встречаются редко.

«Заявительница права в том, что правоприменительное толкование закона как бы позволяет экономить на социальных правах, особенно на конституционном праве на жилье, а суды, в свою очередь, как бы подменяют двух субъектов получения жилья одним», – сказал в беседе с «Ведомостями» руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.

Впрочем, в этой жалобе повторяется старая проблема обращений в КС в целом: заявители рассматривают суд как пятую инстанцию, еще один суд над Верховным судом, а КС, принимая жалобы к рассмотрению, вынужден исправлять за законодателем и судами их ошибки. «Поднимаемая проблема важна, но это не совсем компетенция Конституционного суда», – обратил внимание Брикульский.

В подготовке статьи участвовала Яна Суринская

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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