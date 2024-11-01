Генпрокуратура предложила проводить проверки по постам в соцсетях

Генпрокуратура 31 октября также опубликовала подготовленный проект приказа «Об особенностях организации и проведения прокурорских проверок в отношении хозяйствующих субъектов». «Проверки проводить на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки», – говорится в документе. Прокуратура предлагает определить и степень экстренности проведения надзорных мероприятий. В качестве «безусловного повода» указывается информация о нарушении законов, прав и свобод человека, получившая «широкий общественный резонанс». Ведомство указало, что особенно важно рассматривать информацию «об угрозах обороне страны и безопасности государства».