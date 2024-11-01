Генпрокуратура предложила проводить проверки по постам в соцсетях

Генпрокуратура предложила проводить проверки по постам в соцсетяхВедомство планирует внимательнее следить за информацией в сети
Генпрокуратура предложила считать в качестве поводов для прокурорских проверок публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах, следует из соответствующего проекта ведомственного приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в приказ генпрокурора №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 2007 г. В действующей редакции второго абзаца п. 6 приказа сообщения в сети в качестве повода не указаны. Помимо этого поводом для проверки могут стать акты ревизии, результаты муниципального контроля и др.
Генпрокуратура 31 октября также опубликовала подготовленный проект приказа «Об особенностях организации и проведения прокурорских проверок в отношении хозяйствующих субъектов». «Проверки проводить на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки», – говорится в документе. Прокуратура предлагает определить и степень экстренности проведения надзорных мероприятий. В качестве «безусловного повода» указывается информация о нарушении законов, прав и свобод человека, получившая «широкий общественный резонанс». Ведомство указало, что особенно важно рассматривать информацию «об угрозах обороне страны и безопасности государства».
5 сентября генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что за первые шесть месяцев 2024 г. надзорное ведомство отказало в санкционировании двух третей заявок на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, предотвращено почти 40 000 проверок. По его словам, из 57 000 заявлений 38 000 надзорное ведомство отклонило. Краснов подчеркнул, что фильтр и мораторий на проверки доказали эффективность на практике и обеспечили «баланс прав» предпринимателей.