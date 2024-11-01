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Генпрокуратура предложила проводить проверки по постам в соцсетях

Ведомство планирует внимательнее следить за информацией в сети
Георгий Недогибченко
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Генпрокуратура предложила считать в качестве поводов для прокурорских проверок публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах, следует из соответствующего проекта ведомственного приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в приказ генпрокурора №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 2007 г. В действующей редакции второго абзаца п. 6 приказа сообщения в сети в качестве повода не указаны. Помимо этого поводом для проверки могут стать акты ревизии, результаты муниципального контроля и др.

Генпрокуратура 31 октября также опубликовала подготовленный проект приказа «Об особенностях организации и проведения прокурорских проверок в отношении хозяйствующих субъектов». «Проверки проводить на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки», – говорится в документе. Прокуратура предлагает определить и степень экстренности проведения надзорных мероприятий. В качестве «безусловного повода» указывается информация о нарушении законов, прав и свобод человека, получившая «широкий общественный резонанс». Ведомство указало, что особенно важно рассматривать информацию «об угрозах обороне страны и безопасности государства».

5 сентября генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что за первые шесть месяцев 2024 г. надзорное ведомство отказало в санкционировании двух третей заявок на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, предотвращено почти 40 000 проверок. По его словам, из 57 000 заявлений 38 000 надзорное ведомство отклонило. Краснов подчеркнул, что фильтр и мораторий на проверки доказали эффективность на практике и обеспечили «баланс прав» предпринимателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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