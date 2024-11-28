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Генпрокуратура проверит ГАИ по всей стране

Игорь Краснов решил инициировать проверочные мероприятия после жалобы бизнесмена из Челябинска
Яна Суринская
От технического состояния автобусов и других транспортных средств зависят жизнь и здоровье граждан/ Сергей Мальгавко / ТАСС

Генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение проверить, как Госавтоинспекция (ГАИ) занимается организацией техосмотра транспортного бизнеса по всем субъектам России. Такую задачу глава надзорного ведомства обозначил на встрече с представителями бизнес-сообщества в Челябинске. Там также присутствовал губернатор Алексей Текслер и президент «Опоры России» Александр Калинин.

В ходе приема гендиректор компании «ПТО-УРАЛ» Кирилл Астафьев пожаловался Краснову, что с самого основания предприятия в 2021 г. местное ГАИ мешало его бизнесу. Сотрудники подразделения инспекции, занимающиеся техосмотром автобусов, рассказывал он, не выполняют свою работу в срок и намеренно не позволяют функционировать его компании. Астафьев попросил прокурора вмешаться и пресечь эту сложившуюся порочную практику в работе сотрудников ГАИ.

«Встряхнуть и дисциплинировать», – поручил Краснов новому прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру немедленно провести проверку по заявлению бизнесмена. Он добавил, что руководящий состав ГАИ региона надо проверить в том числе на соблюдение антикоррупционных запретов, требований и ограничений. «Проверки надо провести по всей стране, во всех субъектах Федерации, это не разовая ситуация, необходимо дать уголовно-правовую оценку <...> Так что начинайте проверки с завтрашнего дня!» – заявил генпрокурор.

В пресс-службе надзорного органа «Ведомостям» пояснили, что озвученные бизнесменом нарушения сопряжены с рисками сбоев пассажирских перевозок: от технического состояния автобусов и других транспортных средств зависят жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому, уточнили в Генпрокуратуре, так важно распространить проверки на все регионы в стране.

Калинин, в свою очередь, пожаловался прокурору на бюрократические проволочки в сфере строительства. По его мнению, нормативные акты субъектов и муниципальных образований по-прежнему содержат десятки архаичных согласовательных процедур. В частности, строительные компании, начиная работу в новых для них регионах, сталкиваются с требованиями, которых нет в других субъектах.

«Строительная отрасль на сегодня действительно является драйвером экономики страны», – согласился Краснов, пообещав в 2025 г. проработать вопросы с правкомиссией по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла и заинтересованными ведомствами.

До встречи с бизнесменами к генпрокурору на прием пришли местные жители. Как оказалось (корреспондент «Ведомостей» присутствовал на этом приеме), одна из вопиющих проблем в Челябинской области связана с нарушениями в сфере ЖКХ и бездействием региональных чиновников.

«Проблемы ЖКХ здесь просто безмерны, и никто ничего не делает. Я поручаю прокурору области провести масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть на все уполномоченные органы, управляющие компании: куда тратят деньги и на что, дать правовую оценку в случае выявления мошенничеств», – сказал Краснов.

Неудовлетворительное состояние условий проживания коснулось в том числе жителей военных городков. Ситуация, когда военнослужащие, которые защищают Родину, проживают в таких условиях, абсолютно недопустима, считает генпрокурор.

«Сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны поступают все чаще и чаще, в преддверии зимы это крайне опасно», – сказал он. Краснов поручил провести служебную проверку военного прокурора. «Военных прокуроров всех надо взбодрить», – заключил он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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