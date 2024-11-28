Генпрокуратура проверит ГАИ по всей стране

«Встряхнуть и дисциплинировать», – поручил Краснов новому прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру немедленно провести проверку по заявлению бизнесмена. Он добавил, что руководящий состав ГАИ региона надо проверить в том числе на соблюдение антикоррупционных запретов, требований и ограничений. «Проверки надо провести по всей стране, во всех субъектах Федерации, это не разовая ситуация, необходимо дать уголовно-правовую оценку <...> Так что начинайте проверки с завтрашнего дня!» – заявил генпрокурор.