Генпрокуратура проверит ГАИ по всей стране

Генпрокуратура проверит ГАИ по всей странеИгорь Краснов решил инициировать проверочные мероприятия после жалобы бизнесмена из Челябинска
Генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение проверить, как Госавтоинспекция (ГАИ) занимается организацией техосмотра транспортного бизнеса по всем субъектам России. Такую задачу глава надзорного ведомства обозначил на встрече с представителями бизнес-сообщества в Челябинске. Там также присутствовал губернатор Алексей Текслер и президент «Опоры России» Александр Калинин.
В ходе приема гендиректор компании «ПТО-УРАЛ» Кирилл Астафьев пожаловался Краснову, что с самого основания предприятия в 2021 г. местное ГАИ мешало его бизнесу. Сотрудники подразделения инспекции, занимающиеся техосмотром автобусов, рассказывал он, не выполняют свою работу в срок и намеренно не позволяют функционировать его компании. Астафьев попросил прокурора вмешаться и пресечь эту сложившуюся порочную практику в работе сотрудников ГАИ.
«Встряхнуть и дисциплинировать», – поручил Краснов новому прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру немедленно провести проверку по заявлению бизнесмена. Он добавил, что руководящий состав ГАИ региона надо проверить в том числе на соблюдение антикоррупционных запретов, требований и ограничений. «Проверки надо провести по всей стране, во всех субъектах Федерации, это не разовая ситуация, необходимо дать уголовно-правовую оценку <...> Так что начинайте проверки с завтрашнего дня!» – заявил генпрокурор.
В пресс-службе надзорного органа «Ведомостям» пояснили, что озвученные бизнесменом нарушения сопряжены с рисками сбоев пассажирских перевозок: от технического состояния автобусов и других транспортных средств зависят жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому, уточнили в Генпрокуратуре, так важно распространить проверки на все регионы в стране.
Калинин, в свою очередь, пожаловался прокурору на бюрократические проволочки в сфере строительства. По его мнению, нормативные акты субъектов и муниципальных образований по-прежнему содержат десятки архаичных согласовательных процедур. В частности, строительные компании, начиная работу в новых для них регионах, сталкиваются с требованиями, которых нет в других субъектах.
«Строительная отрасль на сегодня действительно является драйвером экономики страны», – согласился Краснов, пообещав в 2025 г. проработать вопросы с правкомиссией по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла и заинтересованными ведомствами.
До встречи с бизнесменами к генпрокурору на прием пришли местные жители. Как оказалось (корреспондент «Ведомостей» присутствовал на этом приеме), одна из вопиющих проблем в Челябинской области связана с нарушениями в сфере ЖКХ и бездействием региональных чиновников.
«Проблемы ЖКХ здесь просто безмерны, и никто ничего не делает. Я поручаю прокурору области провести масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть на все уполномоченные органы, управляющие компании: куда тратят деньги и на что, дать правовую оценку в случае выявления мошенничеств», – сказал Краснов.
Неудовлетворительное состояние условий проживания коснулось в том числе жителей военных городков. Ситуация, когда военнослужащие, которые защищают Родину, проживают в таких условиях, абсолютно недопустима, считает генпрокурор.
«Сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны поступают все чаще и чаще, в преддверии зимы это крайне опасно», – сказал он. Краснов поручил провести служебную проверку военного прокурора. «Военных прокуроров всех надо взбодрить», – заключил он.