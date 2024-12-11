Конституционный суд оценит законность обращения к статье Зорькина в агитации

Разные права

Использование в АПМ фотографии кубинского революционера Че Гевары не стало причиной отмены регистрации в 2012 г. на выборах в Северной Осетии списка КПРФ. Но за это же в Карачаево-Черкесии в 2014 г. суд снял с выборов список кандидатов «Коммунистов России».

В 2015 г. во Владимире суд снимал с выборов кандидата за использование в листовке логотипа социальной сети без согласия правообладателя, а уже в 2016 г. наличие логотипа соцсети в агитматериале Омский областной суд нарушением не признал.

В сентябре 2024 г. КС отказал в принятии жалобы бывшего депутата столичного муниципального округа Коньково Алексея Панова, который был снят с муниципальных выборов по иску соперника. В агитматериалах Панова были фразы (без ссылки на авторов) «Дорогу осилит идущий» (автор – писатель Михаил Лоскутов) и «Делай что должен, и будь что будет» (автор – древнеримский император Марк Аврелий). Суд не нашел правовой неопределенности и указал, что критерии предвыборной агитации четко определены, а ГК распространяет защиту авторского права в том числе на отрывки произведений, если они сохраняют свою узнаваемость.