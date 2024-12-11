Конституционный суд оценит законность обращения к статье Зорькина в агитации

Конституционный суд оценит законность обращения к статье Зорькина в агитацииС жалобой обратился кандидат, снятый с выборов за АПМ с цитатами председателя суда
Конституционный суд (КС) начал изучать новую жалобу на положения законов «Об основных гарантиях избирательных прав». Заявителем стал экс-кандидат в депутаты совета депутатов муниципального округа Преображенское Москвы Антон Тимченко («Справедливая Россия»), которого сняли с выборов за использование в агитационных материалах цитаты председателя КС Валерия Зорькина и фрагмента песни группы «Наутилус помпилиус» без ссылок на авторов и их согласия. После того как судьи изучат обращение, КС может либо принять жалобу к рассмотрению по существу, либо опубликовать определение об отказе.
«Ведомости» ознакомились с содержанием обращения заявителя.
В своей жалобе Тимченко оспаривает нормы, которые позволяют отменять регистрацию кандидата на выборах в случае нарушения им законодательства об интеллектуальной собственности в предвыборной агитации. По его мнению, отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответственности и поэтому должна соответствовать принципу правовой определенности, что предполагает установление четких правил привлечения к юридической ответственности. По сути, считает он, в настоящий момент оспариваемая норма сформулирована предельно общо, в связи с чем практика ее применения носит противоречивый характер.
«Проблема кроется в том, что безусловный запрет на нарушение законодательства об интеллектуальной собственности ведет к отмене регистрации кандидата подчас независимо от обстоятельств», – считает представляющий интересы Тимченко в КС юрист Гарегин Митин. Регистрация кандидата была отменена судом из-за выпуска агитационного печатного материала (АПМ), в котором приведена фраза: «То, что под видом права было выдумано и принято второпях ради случайных целей и сиюминутных выгод, есть не что иное, как юридический «спам». Это является прямой цитатой из авторской статьи Зорькина «Сон права рождает чудовищ».
Также в агитации использовалась строчка из песни «Хлоп-хлоп» группы «Наутилус помпилиус»: «Зерна отольются в пули, пули отольются в гири, таким ударным инструментом мы пробьем все стены в мире». При этом ссылок на авторство используемых фраз и источник заимствования не было, уточнил Митин.
Разные права
Использование в АПМ фотографии кубинского революционера Че Гевары не стало причиной отмены регистрации в 2012 г. на выборах в Северной Осетии списка КПРФ. Но за это же в Карачаево-Черкесии в 2014 г. суд снял с выборов список кандидатов «Коммунистов России».
В 2015 г. во Владимире суд снимал с выборов кандидата за использование в листовке логотипа социальной сети без согласия правообладателя, а уже в 2016 г. наличие логотипа соцсети в агитматериале Омский областной суд нарушением не признал.
В сентябре 2024 г. КС отказал в принятии жалобы бывшего депутата столичного муниципального округа Коньково Алексея Панова, который был снят с муниципальных выборов по иску соперника. В агитматериалах Панова были фразы (без ссылки на авторов) «Дорогу осилит идущий» (автор – писатель Михаил Лоскутов) и «Делай что должен, и будь что будет» (автор – древнеримский император Марк Аврелий). Суд не нашел правовой неопределенности и указал, что критерии предвыборной агитации четко определены, а ГК распространяет защиту авторского права в том числе на отрывки произведений, если они сохраняют свою узнаваемость.
Запрет агитации с нарушением авторского права был введен в 2006 г. Но если посмотреть стенограммы заседаний Госдумы, когда рассматривался этот законопроект, вопрос во всех трех чтениях не поднимался ни со стороны оппозиции, ни со стороны властей, отмечает адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов – конторы адвокатов «Берест» Максим Сикач. Но, по словам юриста, это оказалось той самой «бомбой замедленного действия», которая впервые начала взрываться в 2021 г. со снятием кандидата в депутаты Госдумы (Сергея Моргачева от «Справедливой России»). А муниципальные выборы в столице в 2022 г. стали урожайными на снятие кандидатов с дистанции за нарушение авторских прав.
«Отказ признавать нарушение авторского права основанием для снятия приведет к кардинальному изменению правил игры на рынке АПМ», – полагает Сикач. Сам по себе запрет на нарушение авторского права абсурден: нарушение авторских прав – это гражданско-правовые отношения и об этих нарушениях должен заявлять по общему правилу правообладатель или его представитель, считает юрист.
Представлявший кандидата от КПРФ юрист Мухамед Биджев, который подал жалобу на Тимченко, отметил, что, с одной стороны, воспользовался действующим правовым регулированием и помог кандидату. С другой стороны, продолжает он, такое обращение в КС необходимо, кандидаты от КПРФ сталкиваются ровно с такими же проблемами, причины которых – пункт 1.1 статьи 56 закона «Об основных гарантиях использования интеллектуальной собственности без согласия правообладателя». Отмена регистрации – это крайняя форма конституционно-правовой ответственности, которая применяется не за нарушение норм, регулирующих конституционно-правовое отношение, а за нарушение частноправовых гражданско-правовых отношений, считает Биджев. «Этой нормы – пункт 1.1 статьи 56 закона – вообще не должно быть, потому что, по сути дела, наказывают людей за нарушение, за мнимое нарушение норм, которые регулируются Гражданским кодексом», – настаивает эксперт.
Если же КС примет жалобу к рассмотрению по существу, то председателю суда, скорее всего, придется впервые в истории брать самоотвод, полагает Биджев. «На моей памяти первый такой случай, когда совершенно очевидным образом это касается одного из судей КС», – говорит он. Один из близких к суду источников «Ведомостей» подтвердил, что самоотводов при рассмотрении жалоб в КС судьи еще не брали.
Кейс Тимченко имеет все шансы стать нарицательным, ведь он затрагивает фундаментальную проблему широты судебного усмотрения в деле снятия кандидатов за нарушение авторских прав, сказал «Ведомостям» политюрист Олег Захаров. Хрестоматийные примеры с образом Че Гевары, за который то снимают, то нет, и с логотипами соцсетей только подчеркивают волатильность этой практики, говорит он. Поэтому, считает Захаров, высказывание КС по существу вопроса было бы крайне желательным. «Конечно, бросается в глаза провокационный в хорошем смысле посыл жалобы с цитатой председателя КС про юридический спам. Сделано, чтобы КС не смог не заметить эту жалобу и обязательно высказался», – считает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.