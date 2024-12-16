Фадеев предложил распространить опыт допобучения русскому детей мигрантов

Фадеев предложил распространить опыт допобучения русскому детей мигрантовПо его словам, надо отнестись с «полной ответственностью» к детям, которые уже граждане России, но не знают языка
Есть опыт в некоторых регионах России, когда организуют в школах такие классы, где быстро подтягивают знание детьми русского языка. Этот опыт надо распространять шире, заявил «Ведомостям» глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Сейчас, по его словам, к сожалению, «многим надавали гражданство и нередки случаи, когда мамаши язык не знают». К примеру, приходят в школу устраивать ребенка с переводчиком.
«Я никогда не был сторонником привлечения в Россию миллионов и миллионов мигрантов. Но эти дети уже здесь, они уже здесь живут. Некоторые из них уже российские граждане», – сказал Фадеев. Он отметил, что в настоящий момент нет точной информации, сколько таких детей, и, соответственно, не понятно, сколько уйдет времени на организацию центров по изучению русского языка.
В конце ноября министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что в России планируется создать такие центры, где смогут обучаться дети мигрантов, но организация займет два-три года. В беседе с «Ведомостями» Фадеев отметил, что сегодня нельзя ответить на вопрос, сколько уйдет времени на организацию таких центров.
Потому что, объяснил он, сейчас нет понимания, сколько этих детей. Причем дети разные, заметил он. «Одно дело – это дети из семей, которые не являются гражданами, и, наверное, к ним должен быть особый подход. Есть дети, которые из тех семей, которые стали гражданами России, и к ним же надо относиться как к гражданам», – рассуждает Фадеев.
Идея о том, что родители будут сами заниматься образованием детей, потому что по Конституции родители отвечают за получение детьми обучения, имеет риски. «Боюсь, что так сделают не все и часть детей будут, простите, болтаться на улице, втягиваться в криминал и уж никак не станут частью нашего общества», – говорил Фадеев на встрече с президентом Владимиром Путиным 10 декабря.
По мнению Фадеева, этот вопрос надо решать быстро и надо отнестись с полной ответственностью к этим детям.
В декабре Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка, писали «Ведомости». Законопроект предполагает изменения в ст. 67 и 78 закона об образовании в РФ. Детей иностранцев и лиц без гражданства при поступлении в школы обяжут проходить тестирование на уровень владения русским языком. Если ребенок не сдаст тест, его не допустят до освоения образовательных программ, следует из текста поправок. Еще одно новое обязательное требование для зачисления в школы – подтверждение законности пребывания ребенка в России, говорится там же.
Во время своего выступления председатель комитета по просвещению единоросс Ирина Белых отметила, что сейчас в законодательстве нет норм, регламентирующих особенности приема иностранных граждан в школы. То есть если выясняется, что ребенок находится в России незаконно, то отказать в приеме на обучение ему невозможно, пояснила она.
Депутатов озаботило, чем же будут заниматься дети, не прошедшие тестирование. Не будут ли они предоставлены самим себе и улице, не будут ли созданы условия для роста правонарушений и подростковой преступности.
Проблема низкого уровня знания русского языка у детей мигрантов в школах активно обсуждается уже больше года. По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года 41% учащихся в российских школах детей мигрантов не знали или плохо знали русский язык, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Наиболее частыми проблемами среди детей мигрантов в школах являются следующие – непонимание русского языка, нежелание или невозможность обучаться и социализироваться, а также отсутствие внимания к проблемам со стороны родителей, следует из результатов декабрьского опроса компании «Актион образование» 415 респондентов (38,7% – заместители директора школы, 31,4% – учителя, 15,1% – директора школ) из 68 регионов РФ.
В середине августа «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС писали, что почти 53% учителей сообщили о проблемах с владением русским языком у детей мигрантов, а также отметили трудности с освоением общеобразовательных предметов. В исследовании приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.