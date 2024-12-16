Фадеев предложил распространить опыт допобучения русскому детей мигрантов

«Я никогда не был сторонником привлечения в Россию миллионов и миллионов мигрантов. Но эти дети уже здесь, они уже здесь живут. Некоторые из них уже российские граждане», – сказал Фадеев. Он отметил, что в настоящий момент нет точной информации, сколько таких детей, и, соответственно, не понятно, сколько уйдет времени на организацию центров по изучению русского языка.