Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизмуВ ней сформулированы понятия «ксенофобия», «радикализм» и «русофобия»
Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Это следует из указа президента, размещенного на портале опубликования правовых актов.
Среди основных понятий стратегии – радикализм, идеология насилия, экстремистская идеология, проявление экстремизма, ксенофобия, русофобия, субъекты противодействия экстремизму, противодействие экстремизму, финансирование экстремистской деятельности.
Реализация стратегии будет проводиться в три этапа. Согласно первому этапу, осуществляется разработка плана мероприятий, предусматривающих принятие законодательных нормативных актов, направленных на борьбу с экстремизмом. На втором этапе осуществляется выполнение этих мероприятий, проведение мониторинга их выполнения, а также «прогнозирование возникновения экстремистских угроз».
На том же этапе будет проводиться вовлечение институтов гражданского общества (социально ориентированных и иных НКО) в деятельность по борьбе с экстремизмом. Третьим этапом реализации стратегии является вывод по «достигнутым результатам».
В документе также содержатся пояснения того, что является источниками угроз экстремизма, определяются цели, задачи и основные направления госполитики в сфере борьбы с экстремизмом, а также приводятся инструменты и механизмы реализации стратегии. Документ заменяет действующую стратегию по противодействию экстремизму в РФ до 2025 г.
Проект указа был подготовлен МВД России в июле. Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов говорил «Ведомостям», что ранее определения понятий «ксенофобия» и «русофобия» в нормативно-правовых актах не раскрывались. При этом они использовались в законе «О молодежной политике в Российской Федерации» и в указе президента «Об утверждении Концепции внешней политики РФ».
Богомолов заявлял, что в проекте указа было дано узкое определение понятия «радикализм», поскольку в нем говорится только о действиях в отношении Российской Федерации. Другие понятия, такие как проявления экстремизма, обобщают уже имеющиеся в уголовном законе составы преступлений, отмечал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.