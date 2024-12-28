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Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

В ней сформулированы понятия «ксенофобия», «радикализм» и «русофобия»
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Это следует из указа президента, размещенного на портале опубликования правовых актов.

Среди основных понятий стратегии – радикализм, идеология насилия, экстремистская идеология, проявление экстремизма, ксенофобия, русофобия, субъекты противодействия экстремизму, противодействие экстремизму, финансирование экстремистской деятельности.

Реализация стратегии будет проводиться в три этапа. Согласно первому этапу, осуществляется разработка плана мероприятий, предусматривающих принятие законодательных нормативных актов, направленных на борьбу с экстремизмом. На втором этапе осуществляется выполнение этих мероприятий, проведение мониторинга их выполнения, а также «прогнозирование возникновения экстремистских угроз».

На том же этапе будет проводиться вовлечение институтов гражданского общества (социально ориентированных и иных НКО) в деятельность по борьбе с экстремизмом. Третьим этапом реализации стратегии является вывод по «достигнутым результатам».

В документе также содержатся пояснения того, что является источниками угроз экстремизма, определяются цели, задачи и основные направления госполитики в сфере борьбы с экстремизмом, а также приводятся инструменты и механизмы реализации стратегии. Документ заменяет действующую стратегию по противодействию экстремизму в РФ до 2025 г.

Проект указа был подготовлен МВД России в июле. Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов говорил «Ведомостям», что ранее определения понятий «ксенофобия» и «русофобия» в нормативно-правовых актах не раскрывались. При этом они использовались в законе «О молодежной политике в Российской Федерации» и в указе президента «Об утверждении Концепции внешней политики РФ».

Богомолов заявлял, что в проекте указа было дано узкое определение понятия «радикализм», поскольку в нем говорится только о действиях в отношении Российской Федерации. Другие понятия, такие как проявления экстремизма, обобщают уже имеющиеся в уголовном законе составы преступлений, отмечал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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