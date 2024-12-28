Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Богомолов заявлял, что в проекте указа было дано узкое определение понятия «радикализм», поскольку в нем говорится только о действиях в отношении Российской Федерации. Другие понятия, такие как проявления экстремизма, обобщают уже имеющиеся в уголовном законе составы преступлений, отмечал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.