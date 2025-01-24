В Госдуму перевнесли проект о праве ФРТ продавать регионам земли с недостроями

В Госдуму перевнесли проект о праве ФРТ продавать регионам земли с недостроямиЭто будет касаться зданий, которые не достроили из-за банкротства застройщика
Группа депутатов-единороссов перевнесла в Госдуму законопроект, который позволит регионам выкупать у Фонда развития территорий (ФРТ) земельные участки, на которых есть здания, не достроенные из-за банкротства застройщиков. По задумке депутатов такие земли субъекты и муниципалитеты смогут использовать для строительства социальной инфраструктуры.
Изменения вносятся в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Авторами инициативы выступили члены комитета по строительству и ЖКХ Александр Стрелюхин, Александр Якубовский и их коллеги по фракции из других комитетов – Виктор Кидяев, Андрей Воробьев и Николай Панков.
Законопроект был внесен в нижнюю палату 21 мая 2024 г., но лежал без движения. Тогда предлагалось внести изменения в закон об ФРТ, дополнив ст. 13.4 пунктом о праве на реализацию имущества без проведения торгов при банкротстве застройщика. В декабре этого же года депутаты перевнесли его в новой редакции – текст проекта расширился с одной страницы до 10, детально прописаны условия изъятия участка и специфика проведения этого процесса.
Планировалось, что его рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 21 января (профильный комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении), но за день до этого в думской базе появилась информация, что рассмотрение перенесено на неделю. В случае его принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.
В пояснительной записке к проекту говорится, что инициатива должна решить проблему большого количества недостроенных многоквартирных домов (МКД). Сейчас права собственности на земельные участки под такими объектами принадлежат ФРТ, по закону они могут быть реализованы исключительно с торгов или безвозмездно переданы в собственность государства. «Субъекты, ранее принявшие участие в решении вопроса защиты прав участников долевого строительства, или муниципальные образования, входящие в их состав, не могут вернуть земельный участок в региональную или муниципальную собственность. Такие земельные участки, простаивая не один год, портят облик городов», – поясняют авторы.
Выкуп земельного участка будет возможен при одновременном соблюдении двух условий. Во-первых, для изъятия участка нужно, чтобы земля предназначалась для строительства социальной инфраструктуры (объектов регионального или местного значения), если их возведение предусмотрено документами территориального планирования или проектами планировки территории. Такая постройка будет проводиться за счет федерального бюджета.
Во-вторых, изъятие возможно в случае, если ФРТ полностью выплатил возмещение дольщикам, чьи деньги были привлечены для строительства МКД или других объектов недвижимости. Также необходимо, чтобы прошло не больше трех лет с момента передачи такого участка ФРТ. Выкупную цену будут определять по правилам, установленным правительством.
Сколько в России недостроев
По данным на конец 2024 г., в федеральном реестре незавершенных объектов капитального строительства содержатся сведения о 773 недостроях, сообщается на сайте Минстроя. Из них 276 объектов будет достроено, 213 – приватизировано и 129 – снесено. Это инженерные и очистные сооружения, учебные и лабораторные корпуса, объекты здравоохранения и образования, автодороги.
При этом, по словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регполитике и местному самоуправлению Владимира Городецкого, в 2023 г. в России числилось порядка 66 000 региональных и почти 15 000 федеральных объектов незавершенного строительства на общую сумму капитальных вложений в 5 трлн руб.
В законопроекте уточняется, что по ходатайству главы субъекта, которое он должен будет направить в правительство, наблюдательный совет ФРТ вправе передать в госсобственность земельный участок для дальнейшей передачи его муниципалитету или региону.
Сотрудник пресс-службы ФРТ не ответил на вопрос о том, как фонд относится к предложению депутатов, отметив, что законопроект предлагает расширить способы управления земельными участками, переданными фонду после восстановления прав граждан – участников долевого строительства.
Объемы незавершенного строительства в России исчисляются, по разным экспертным оценкам, суммой более чем в 5 трлн руб. – без учета стоимости земли и инфраструктуры, которая проводилась под данные объекты, сказал «Ведомостям» генеральный директор ГК «Смарт инжинирс», вице-президент ассоциации «Нотех» Хусейн Плиев.
Новый механизм даст возможность для регионов вовлекать в оборот неиспользуемое имущество – как самих участков, так и объектов незавершенного строительства, которые на этих участках находятся, подчеркнул Плиев. Если состояние этих объектов признается удовлетворительным, то после проведения дополнительных проектных работ их могут достроить и ввести в эксплуатацию – и, возможно, даже с другим назначением, продолжает он. «Порой легче и выгоднее достроить, нежели начинать все с нуля и на новом месте», – заключил Плиев.
Речь идет как раз о тех ситуациях, когда достройка экономически нецелесообразна, но при этом люди получат, например, школу, считает эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук.
Сегодня проблемные долгострои продаются только под жилое строительство, пояснил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Принятие такого закона допускает использование земли не только под возведение жилой недвижимости, теперь «покупателем» может стать и сама местная власть в лице региона и муниципалитета, если она в этом заинтересована, говорит он. ФРТ, в свою очередь, сможет реализовать участки, которые стали неликвидными для торгов, уточнил Рязанцев. «Не можешь продать – предложи местным властям выкупить под что-нибудь», – объяснил принцип он.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить инициативу депутатов.