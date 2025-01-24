В Госдуму перевнесли проект о праве ФРТ продавать регионам земли с недостроями

Сколько в России недостроев

По данным на конец 2024 г., в федеральном реестре незавершенных объектов капитального строительства содержатся сведения о 773 недостроях, сообщается на сайте Минстроя. Из них 276 объектов будет достроено, 213 – приватизировано и 129 – снесено. Это инженерные и очистные сооружения, учебные и лабораторные корпуса, объекты здравоохранения и образования, автодороги.

При этом, по словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регполитике и местному самоуправлению Владимира Городецкого, в 2023 г. в России числилось порядка 66 000 региональных и почти 15 000 федеральных объектов незавершенного строительства на общую сумму капитальных вложений в 5 трлн руб.