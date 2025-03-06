Парламент и Кремль не видят оснований для пересмотра закона о повышении пошлин

Парламент и Кремль не видят оснований для пересмотра закона о повышении пошлинКонституционный суд рассматривает жалобу 90 депутатов на принятые в 2024 году поправки
Оспариваемые нормы закона о повышении размера государственных пошлин за обращение граждан и бизнеса в суды соответствуют Основному закону. К такому выводу пришли Александр Коновалов и Андрей Клишас, представляющие в Конституционном суде (КС) президента и Совет Федерации. Это следует из их отзывов на запрос в КС, с которым обратилась группа из 90 депутатов Госдумы от трех фракций (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»). Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Поправки в Налоговый кодекс были приняты летом 2024 г. Депутаты считают, что изменения создают «необоснованные и чрезмерные препятствия для обращения в суд». Таким образом якобы введен «имущественный ценз» при реализации права на судебную защиту.
Коновалов в отзыве обратил внимание, что принятые поправки не сократили количество льготных категорий заявителей, не упразднили институт отсрочки уплаты пошлины. Это, по его мнению, в полной мере отвечает конституционным принципам соразмерности и поддержания доверия к закону и действиям государства. Кроме того, пишет представитель президента, пересмотр размеров госпошлины осуществляется законодателем «с крайне низкой периодичностью». Это, уточняет Коновалов, призвано сохранять наиболее приемлемые условия к судебной форме защиты прав и свобод, в том числе при динамике инфляционных процессов в экономике. Суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты пошлины по делам либо уменьшить ее размер, отметил Клишас.
Как увеличили пошлины
С сентября прошлого года размер госпошлин кратно увеличился. Например, теперь компании платят за подачу заявления имущественного характера минимум 10 000 руб. (ранее нижний предел составлял 2000 руб.), а гражданин – 4000 руб. вместо 400 руб. Установлен максимальный порог пошлины за подачу исков в суды общей юрисдикции (900 000 руб.) и в арбитражные суды (10 млн руб.). На фоне этого к концу 2024 г. количество обращений бизнеса в арбитражные суды всех инстанций, включая Верховный суд, снизилось после повышения судебных пошлин в сентябре, писали «Ведомости».
Еще один аргумент, который приводят заявители, – введенные пошлины изначально не предусматривались законопроектом, а появились лишь с поправками ко второму чтению. И они полностью противоречат первоначальной концепции инициативы и финансово-экономическому обоснованию к ней. «КС многократно говорил, что принятие закона в первом чтении означает, что его концепция получила поддержку Госдумы и не может быть произвольно изменена», – напоминает глава Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Впрочем, при рассмотрении законопроектов в Госдуме они нередко корректируются именно ко второму чтению. Клишас отвечает, что КС не связан обязанностью интерпретировать любое нарушение установленной процедуры принятия федерального закона как свидетельство его неконституционности. «Иное означало бы осуществление фактической проверки соответствия федерального закона по порядку принятия не Конституции, а иным нормативным правовым актам», – отмечает он.
Сокращение обращений
С октября по первую половину декабря число поданных заявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 451 292 до 399 829 дел (-11,4%), писали «Ведомости» 19 декабря. В 2022 г. этот показатель составлял 435 262 дела. Самое значительное снижение показала Москва. При этом в преддверии увеличения сумм госпошлин в отношении новых заявлений наблюдалась обратная тенденция: их число росло, обращали внимание аналитики.
Адвокат Максим Сикач, представляющий в КС авторов запроса, обратил внимание, что сенатор не обозначил в отзыве причины, почему повышение госпошлин в утвержденном размере является благом или обоснованным. Позиция Клишаса достаточно сильная, пусть он и выполняет роль «адвоката дьявола»: интерпретирует те же постановления КС и нормы Конституции, что и заявители, но совершенно противоположным образом, считает Брикульский. По его словам, аргументы в отзывах основываются на трех китах: первый – для тех, кто не может позволить себе судебные тяжбы, и так предусмотрен институт отсрочки и льготы, второй – институт пошлин направлен на защиту прав и свобод, третий – это компетенция законодателя.
Самые большие вопросы вызывает аргумент об отсутствии заключения правительства при принятии законопроекта во втором чтении, полагает юрист. Клишас в своем отзыве ссылается на то, что такой документ, как того требует ч. 3 ст. 104 Конституции, нужно представлять только на стадии внесения законодательной инициативы.