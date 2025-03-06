Парламент и Кремль не видят оснований для пересмотра закона о повышении пошлин

Еще один аргумент, который приводят заявители, – введенные пошлины изначально не предусматривались законопроектом, а появились лишь с поправками ко второму чтению. И они полностью противоречат первоначальной концепции инициативы и финансово-экономическому обоснованию к ней. «КС многократно говорил, что принятие закона в первом чтении означает, что его концепция получила поддержку Госдумы и не может быть произвольно изменена», – напоминает глава Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Впрочем, при рассмотрении законопроектов в Госдуме они нередко корректируются именно ко второму чтению. Клишас отвечает, что КС не связан обязанностью интерпретировать любое нарушение установленной процедуры принятия федерального закона как свидетельство его неконституционности. «Иное означало бы осуществление фактической проверки соответствия федерального закона по порядку принятия не Конституции, а иным нормативным правовым актам», – отмечает он.