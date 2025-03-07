Минюст объявил иноагентами журналиста Василия Гатова и блогера Николая ЛевшицаВместе с тем из списка была исключена «Викимедиа ру»
Минюст объявил иноагентами журналиста Василия Гатова и блогера Николая Левшица, а также бывшего муниципального депутата Ленинградской области Антона Климова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В реестр иноагентов также включен абхазский журналист Инал Хашиг и писатель Сергей Жирнов. Из списка Минюста в связи с ликвидацией исключены ООО «Вольные люди» и НКО «Викимедиа ру».
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
В декабре президент РФ Владимир Путин также подписал закон о спецсчетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.