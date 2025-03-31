43% студентов используют искусственный интеллект для написания курсовых работ

43% студентов используют искусственный интеллект для написания курсовых работСистеме высшего образования придется подстраиваться под новый фактор, уверены эксперты
Нейросетями в той или иной мере пользуются 85% российских студентов. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» (в феврале 2025 г. онлайн опросили 1041 студента). «Ведомости» ознакомились с его результатами.
Регулярно нейросетями в учебе и обычной жизни пользуются 29,3% студентов, 35,4% – иногда, 20,3% – изредка. Не пользуются ими, хотя и пробовали, 9,7%, а никогда не пробовали – лишь 4,8%. Для поиска информации нейросети используют 77% студентов, для написания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ – 43%, для генерации изображений – 36%, для создания презентаций – 24%, для написания программного кода – 22%.
Студенты на первое место ставят развитие ИИ среди тех технологий, которые наиболее важны для России (так говорят 54% респондентов). Среди других технологий биоинженерия – 48%, новые материалы – 35%, микроэлектроника – 32%, квантовые технологии – 29%.
«Любая новая технология проходит три этапа: когда мы с ней знакомимся, начинаем применять, а затем регламентировать. В свое время вузы в качестве обязательного требования внедрили систему «Антиплагиат», – напоминает директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Валерия Касамара. – Сейчас студенты должны предоставить справку из программы при сдаче курсовых и дипломных работ, которая показывает, сколько в работе авторского текста».
По ее словам, любое нечестное поведение требует пресечения и то же самое будет с ИИ и нейросетями: «Студентам интересно все новое, поэтому они быстрее других возрастных групп начинают пользоваться этими технологиями. Кто-то уже использует их при написании работ. Студенты поумнее вычитывают материал за ИИ, используя свой собственный интеллект, другие сдают тексты просто так». Следующей стадией, считает она, будет «как раз регламентация правил использования ИИ в студенческих работах».
Что ценят студенты
«Нейросети и ИИ очень разные по качеству. К примеру, есть «Яндекс GPT», который, по сути, работает, как продвинутый поисковик, – говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Второй момент – зачем студенты используют ИИ: чтобы вместо них написали работу или для продвинутого ассистирования, исправления грамматических ошибок? Это нужно учитывать». Проблема высшего образования в том, что оно пока игнорирует тему нейросетей, относясь к ним как к временному увлечению, а продвинутый «Антиплагиат» сможет вычислить следы ИИ, считает эксперт.
Виноградов полагает, что есть два пути, по которым может пойти высшее образование в связи со все большим внедрением ИИ: «Первый – увеличивать устную составляющую общения со студентами, в том числе при сдаче курсовых и дипломных работ. Второй, более радикальный, – уход от культа знания к культу навыков, в том числе в использовании ИИ. Все-таки сейчас важнее не столько обладать знаниями, сколько иметь общее системное мышление, знать, где найти информацию, как ее проверить и применить. При втором варианте навыки общения с нейросетями станут более продвинутыми и у студентов, и у преподавателей. Хотя система образования – вещь довольно консервативная, поэтому ожидать подобной переориентации сложно».