43% студентов используют искусственный интеллект для написания курсовых работ

Виноградов полагает, что есть два пути, по которым может пойти высшее образование в связи со все большим внедрением ИИ: «Первый – увеличивать устную составляющую общения со студентами, в том числе при сдаче курсовых и дипломных работ. Второй, более радикальный, – уход от культа знания к культу навыков, в том числе в использовании ИИ. Все-таки сейчас важнее не столько обладать знаниями, сколько иметь общее системное мышление, знать, где найти информацию, как ее проверить и применить. При втором варианте навыки общения с нейросетями станут более продвинутыми и у студентов, и у преподавателей. Хотя система образования – вещь довольно консервативная, поэтому ожидать подобной переориентации сложно».