Крымчанам с иностранным гражданством пенсию не пересчитают

Сороколетова, как следует из жалобы, проживала в Севастополе и получила гражданство РФ лишь в 2021 г., до этого у нее был только белорусский паспорт. Она указала, что в 2010 г. ей была назначена пенсия по старости в соответствии с законодательством Украины. После получения российского паспорта выплата пенсии в сохраненном размере осуществлялась в соответствии уже с указом президента РФ от 31 марта 2014 г. «О мерах господдержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Крыма и Севастополя». Сороколетова обратилась за перерасчетом пенсии с применением положений другого закона – от 21 июля 2014 г. «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих в Крыму».