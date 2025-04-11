Крымчанам с иностранным гражданством пенсию не пересчитают

Крымчанам с иностранным гражданством пенсию не пересчитаютКС отказался рассматривать жалобу жительницы Севастополя, оспорившей положения закона о принятии Крыма в Россию
Государство не обязано пересчитывать пенсию крымчанам, которые до присоединения к России не были гражданами Украины, – это исключительно дело законодателя, следует из опубликованного отказного решения Конституционного суда (КС). В наивысшую инстанцию обратилась жительница Севастополя Наталья Сороколетова. Она пыталась оспорить конституционность нормы, ограничивающей право на перерасчет пенсии для иностранцев, проживавших в Крыму и Севастополе до 2014 г.
Сороколетова, как следует из жалобы, проживала в Севастополе и получила гражданство РФ лишь в 2021 г., до этого у нее был только белорусский паспорт. Она указала, что в 2010 г. ей была назначена пенсия по старости в соответствии с законодательством Украины. После получения российского паспорта выплата пенсии в сохраненном размере осуществлялась в соответствии уже с указом президента РФ от 31 марта 2014 г. «О мерах господдержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Крыма и Севастополя». Сороколетова обратилась за перерасчетом пенсии с применением положений другого закона – от 21 июля 2014 г. «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих в Крыму».
Гражданство Белоруссии на дату вхождения Крыма и Севастополя в состав России 18 марта стало причиной отказа. Согласно закону, право на перерасчет пенсий имеют только граждане РФ и Украины. Сороколетова посчитала, что положения конституционного закона «О принятии в РФ Республики Крым» нарушают ее права на признание и гарантию прав и свобод и на получение социального обеспечения. По мнению заявительницы, право на пенсию должно распространяться и на тех, кто на 18 марта 2014 г. проживал в Севастополе, имел любое иностранное гражданство, а также работал официально и платил взносы в пенсионный фонд Украины.
КС, в свою очередь, указал, что хотя право на социальное обеспечение и гарантировано всем, но порядок его реализации определяется законодателем.
Ранее Сороколетова уже обращалась в КС с аналогичной по существу вопроса жалобой, но оспаривала закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих на территориях Крыма и Севастополя». 29 ноября 2024 г. КС определил, что нормы о пенсионных начислениях для этих регионов действуют во взаимосвязи с другими юридическими механизмами и предназначены для создания переходного механизма между украинской и российской пенсионными системами.
КС отказал как минимум 12 заявителям в принятии их жалоб по схожим мотивам, напоминает кандидат юридических наук, доцент РГУП им. В. М. Лебедева Ольга Кряжкова. По ее словам, КС придерживался такого подхода в делах о социальной защите еще с 1990-х гг.: это не предмет для обсуждения в его стенах, а прерогатива законодателя. Конституция действительно дает законодателю широкое усмотрение в вопросе об установлении мер социальной поддержки и суд в очередной раз подтвердил это, считает Кряжкова.
Письма в Пенсионный фонд отправляются почти ежедневно, сообщил «Ведомостям» председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уточнил, что и ответственная за социальное направление вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказывала, что письма и жалобы приводят к корректировке размеров социальных выплат.
По словам парламентария, по-прежнему остаются актуальной проблемой случаи, когда трудовой стаж невозможно верифицировать из-за зарплат в конвертах. «Конечно, есть периоды, которые не подтверждались. Это самые разные ситуации. А что касается корректировки пенсионного законодательства, мы постоянно этим занимаемся», – отметил Нилов, не комментируя прямо решение высшей инстанции.
После присоединения Крыма и Севастополя в 2014 г. российские власти приняли ряд мер для интеграции пенсионной системы этих регионов. 11 апреля 2014 г. на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о поэтапном повышении пенсий жителям до российского уровня. Повышения проводились в четыре этапа: с 1 апреля, 1 мая, 1 июня и 1 июля 2014 г., увеличивая выплаты на 25, 50, 75 и 100% соответственно.
В январе 2015 г. пенсии были пересчитаны в соответствии с российским законодательством. В некоторых случаях размер пересчитанной пенсии был ниже сохраненной выплаты, поэтому была установлена доплата до сохраненной величины, которая индексировалась. Спустя четыре года, в 2019 г., был принят закон, обязывающий работодателей в Крыму и Севастополе предоставлять в Пенсионный фонд России сведения о периодах работы граждан, проживавших в этих регионах на 18 марта 2014 г.