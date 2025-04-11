Нарышкин: год защитника Отечества повышает интерес к вдумчивому чтению

Нарышкин: год защитника Отечества повышает интерес к вдумчивому чтениюЭтому также помогают тематические мероприятия, в том числе фестиваль «Красная площадь», рассказали представители отрасли
Текущий год, объявленный годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом защитника Отечества, вносит вклад в повышение интереса к вдумчивому чтению. Об этом 11 апреля заявил директор Службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ. По его словам, в обществе востребована историческая литература, в том числе сборники документов и свидетельства военных лет. Количество таких изданий растет, а их качество повышается, сказал Нарышкин.
Основная цель оргкомитета и профессионального сообщества состоит в том, чтобы выявлять и поощрять талантливых авторов, а также обеспечивать сбалансированное развитие книжного рынка, добавил директор СВР. Отечественная культура чтения, по его словам, является национальным преимуществом, а Россия на протяжении последних двух десятилетий находится в ряду одних из самых читающих стран мира. По данным ВЦИОМ, более 60% населения систематически обращается к художественной, научно-популярной и профессиональной литературе.
В повестке оргкомитета должна оставаться поддержка писателей-фронтовиков, отметил Нарышкин. «На фронте, где патриотизм – это не просто слово, а нравственный выбор, за который, порой, приходится отдавать жизнь, нередко рождаются очень сильные, точные и искренние произведения», – сказал он.
В этом году в России в 11-й раз состоится книжный фестиваль «Красная площадь» – он пройдет с 4 по 7 июня, заявил Нарышкин. Кроме того, в рамках проекта «Читающая Россия», созданного по инициативе Минцифры, в этом году запланировано проведение 30 книжных фестивалей по всей стране, добавил он. В фестивале «Красная площадь» и других мероприятиях примет участие Союз писателей России, сообщил, в свою очередь, помощник президента России, председатель союза Владимир Мединский. «Тем более что мы сейчас на пути консолидации писательского сообщества», – сказал он.
В этом году в рамках фестиваля «Красная площадь» ожидается около 15 тематических площадок и участие порядка 400 издательств – от Калининграда до Владивостока, сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев. На фестивале появится шатер поэзии, добавил он. В нем оргкомитет «постарается собрать всех лучших поэтов», сказал Григорьев.
Сейчас важно не только готовить новые книжные проекты, в том числе связанные с переосмыслением исторических фактов, но и вернуться к проблематике забвения, которая, к сожалению, существует, говорит вице-президент Российского книжного союза (РКС), президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Согласно подсчетам, которые провело издательство, более 30% жителей России затруднились назвать авторов, пишущих о Великой Отечественной войне. Это проблема касается молодежи в возрастной группе от 18 до 24 лет, сообщил Новиков.
По словам Новикова, принято решение переиздать лучшие книги о Великой Отечественной войне и опубликовать произведения современных авторов, пишущих о ней. Серия книг получила название «Библиотека Победы». Ее цель – вспомнить главные произведения о победе, показать детям и подросткам важность их чтения, «сохранить и передать главное слово о войне, написанное кровью и мужеством советских военных писателей», указано в материалах к встрече оргкомитета.
Фестиваль «Красная площадь» – ежегодное мероприятие, которое проводится в Москве. Фестиваль приурочен ко дню рождения поэта Александра Пушкина и Дню русского языка. Председатель оргкомитета фестиваля – Мединский. На мероприятии, как указано на официальном сайте, будут представлены новые книги, пройдут встречи с писателями и художниками.