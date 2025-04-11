Нарышкин: год защитника Отечества повышает интерес к вдумчивому чтению

В этом году в России в 11-й раз состоится книжный фестиваль «Красная площадь» – он пройдет с 4 по 7 июня, заявил Нарышкин. Кроме того, в рамках проекта «Читающая Россия», созданного по инициативе Минцифры, в этом году запланировано проведение 30 книжных фестивалей по всей стране, добавил он. В фестивале «Красная площадь» и других мероприятиях примет участие Союз писателей России, сообщил, в свою очередь, помощник президента России, председатель союза Владимир Мединский. «Тем более что мы сейчас на пути консолидации писательского сообщества», – сказал он.