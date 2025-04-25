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Второе чтение законопроекта о студенческих семьях перенесли на май

Депутаты дополнят документ рекомендациями по поддержке таких обучающихся для вузов и регионов
Виталий Крюков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты Госдумы планируют в мае провести второе чтение законопроекта, который вводит законодательное определение студенческой семьи, рассказали «Ведомостям» соавторы документа: председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») и глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Законопроектом предлагается сделать одной из целей молодежной политики поддержку тех студенческих семей, которые улучшают демографическую ситуацию в России, сказано в его пояснительной записке.

Второе чтение законопроекта планировалось провести еще 10 апреля, но его перенесли из-за отмены пленарного заседания Госдумы в тот день, пояснил Метелев. Останина отметила, что на май в думе запланировано только четыре пленарных заседания, поэтому депутаты могут не успеть рассмотреть законопроект в этот месяц, но должны сделать это к концу весенней сессии – 3 августа 2025 г. 

Согласно тексту проекта, студенческой семьей будут считаться студенты вузов и колледжей до 35 лет, которые находятся в браке. К ним также отнесут тех студентов, которые являются единственным родителем ребенка. При этом в документе не предлагаются конкретные меры поддержки студенческим семьям. Возможность создавать мероприятия по поддержке таких молодых людей появится только после принятия законопроекта, следует из пояснительной записки к нему.

Законопроект о студенческой семье внесли в Госдуму в октябре 2024 г., следует из данных электронной базы нижней палаты. Правительство в своем отзыве на документ отметило, что в категорию студенческой семьи, помимо самих студентов, также стоит отнести курсантов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов и ассистентов-стажеров. Авторам документа также нужно уточнить, какие члены студенческой семьи, кроме самих обучающихся, смогут получать поддержку от регионов. В законопроекте также нужно прописать источники и порядок финансирования расходов для реализации думской инициативы, сказано там. Если депутаты учтут такие замечания, Белый дом поддержит законопроект, уточняется в отзыве.

Все замечания правительства будут учтены в новой редакции законопроекта, его также могут дополнить рекомендации по мерам поддержки студенческих семей, которыми смогут руководствоваться регионы и университеты, рассказал Метелев. По словам Останиной, правительственные поправки несли скорее юридический, а не содержательный характер. Проходят «последние согласования» новой версии законопроекта, она будет готова в «ближайшие дни», добавил Метелев.

Еще один законопроект, в котором предлагается обязать вузы выделять для студенческих семей отдельные комнаты в общежитиях, был внесен в Госдуму 24 апреля этого года, писали «Ведомости». Инициатива предусматривает обязанность университета расторгать договор найма жилья со студентами, получившими комнату в общежитии, но по факту в ней не проживающими.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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