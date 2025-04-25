Второе чтение законопроекта о студенческих семьях перенесли на май

Законопроект о студенческой семье внесли в Госдуму в октябре 2024 г., следует из данных электронной базы нижней палаты. Правительство в своем отзыве на документ отметило, что в категорию студенческой семьи, помимо самих студентов, также стоит отнести курсантов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов и ассистентов-стажеров. Авторам документа также нужно уточнить, какие члены студенческой семьи, кроме самих обучающихся, смогут получать поддержку от регионов. В законопроекте также нужно прописать источники и порядок финансирования расходов для реализации думской инициативы, сказано там. Если депутаты учтут такие замечания, Белый дом поддержит законопроект, уточняется в отзыве.