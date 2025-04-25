Вузы будут обязаны выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях

Вузы будут обязаны выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитияхОттуда также начнут выселять «мертвые души» – формально проживающих студентов
Депутаты внесли 24 апреля в Госдуму законопроект, в котором предлагается обязать вузы выделять для студенческих семей отдельные комнаты в общежитиях. Проект также предусматривает обязанность университета расторгать договор найма жилья со студентами, получившими комнату в общежитии, но по факту в ней не проживающими.
Минобрнауки к инициативе депутатов замечаний и предложений не имеет, следует из копии отзыва ведомства на законопроект (есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель министерства). В феврале 2025 г. в вузах обучалось около 25 700 студенческих семей, из них 5615 пар имеют детей, следует из отзыва. При этом в общежитии вуза проживают около 2340 таких семей, еще 1175 получивших место в общежитии проживают без супруга или воспитывают детей вне брака, сказано там же.
Соавторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), его первый заместитель Александр Мажуга, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Коробова (все трое – «Единая Россия») и другие депутаты.
Законопроектом предусматриваются поправки в порядок предоставления комнат в общежитиях в законе «Об образовании». Согласно документу, вузы должны будут создавать отдельные изолированные жилые помещения «в пределах имеющегося жилого фонда», а также размещать данные о числе доступных комнат для студенческих семей на своих сайтах.
Отдельные комнаты планируется выдавать как молодым людям в браке, так и незарегистрированным парам, которые имеют ребенка. Если специальные помещения для студентов-семьянинов окажутся свободными, их смогут использовать другие студенты, следует из законопроекта.
Вместе с тем законопроект не вводит студенческие семьи в список тех лиц, кому жилье в общежитии предоставляется первоочередно, следует из поправок. Такая привилегия останется за студентами, получающими социальную стипендию: сиротами, инвалидами I и II групп и инвалидами с детства, ветеранами боевых действий и т. д.
Только 3,3% студентов российских вузов состоят в браке, сказано в пояснительной записке к проекту со ссылкой на данные Института изучения детства, семьи и воспитания (подчинен Минпросвещения). Согласно этим данным, около 60% студентов хотели бы вступить в брак и завести детей, но «большая часть опрошенных» проживает с родителями и «не имеет жилого помещения для создания своей семьи».
Законопроект позволит освободить для нуждающихся в жилье студентов «десятки тысяч мест» в российских общежитиях, которые сейчас занимают «мертвые души», рассказал «Ведомостям» Метелев. Если закон будет принят, в постановлении правительства, регулирующем правила найма жилья, появится уточнение об обязанности вуза расторгать договоры со студентами, которые получили комнату в общежитии, но по факту в ней не проживают. Такие поправки должны будут внести Минпросвещения (курирует работу колледжей) и Минобрнауки (отвечает за вузы), следует из внесенного в Госдуму законопроекта.
Проблема «мертвых душ» в российских общежитиях вузов действительно актуальна, места таких людей можно будет отдать как раз студенческим семьям, рассказал «Ведомостям» замдиректора Центра научно-технологической политики МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. Большинство крупных столичных вузов не испытывают дефицита мест в общежитиях, но в региональных университетах эта проблема стоит острее, добавил он. Всего у МГУ есть семь общежитий, в одно из них заселяют преимущественно студенческие семьи, сказал эксперт.
Вузы еще с советских времен выделяют комнаты для семей студентов и никаких нормативных и организационных проблем такая практика не вызывала, рассказал «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Но важной проблемой остается обеспечение детей студентов местами в детских садах, отмечает он. Например, РАНХиГС открыл в 2025 г. бесплатный центр для детей от трех до восьми лет, в котором студенты могут оставить воспитателям своего ребенка и пойти на занятия, отметил он.