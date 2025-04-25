Вузы будут обязаны выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях

Минобрнауки к инициативе депутатов замечаний и предложений не имеет, следует из копии отзыва ведомства на законопроект (есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель министерства). В феврале 2025 г. в вузах обучалось около 25 700 студенческих семей, из них 5615 пар имеют детей, следует из отзыва. При этом в общежитии вуза проживают около 2340 таких семей, еще 1175 получивших место в общежитии проживают без супруга или воспитывают детей вне брака, сказано там же.