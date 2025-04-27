Редкий андроид добежит до середины Пекина: новости, которые вы могли пропустить

Дональд Трамп, похоже, нашел того, кого можно будет обвинить в возможном экономическом спаде из-за вводимых Америкой таможенных пошлин, пишет The Wall Street Journal. «Крайним», по мнению издания, станет председатель ФРС Джером Пауэлл. Трамп не в первый раз называет главу ФРС в соцсетях «неудачником», «мистером Слишком Поздно» и «награждает» того прочими сомнительными эпитетами, требуя при этом, чтобы Пауэлл немедленно снизил процентную ставку. К слову, в течение своего первого срока Трамп также добивался от Пауэлла снижения ставки, правда, не с таким напором, как сейчас. При этом он когда-то сам же и назначил Паэулла на его нынешний пост.