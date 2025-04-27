Редкий андроид добежит до середины Пекина: новости, которые вы могли пропустить

Редкий андроид добежит до середины Пекина: новости, которые вы могли пропуститьТрамп нашел виновного в спаде экономики, а ИИ-чатам невыгодна любезность
На этой неделе стало известно, что сериал «Черное зеркало» жестоко подшутил над своими зрителями. Во Франции начнется суд над стариками, ограбившими Ким Кардашьян. В Китае прошел полумарафон, где вместе с людьми соревновались роботы. ChatGPT теряет на вежливости десятки миллионов долларов. Дональд Трамп готовится обвинить председателя ФРС Джерома Пауэлла во всех возможных экономических бедах. Китайские товары стали маскироваться под южнокорейские и вьетнамские, а интернет 10G становится повседневной реальностью.
Камера! Мотор! Газлайтинг!
Создатели сериала «Черное зеркало» чуть не свели своих зрителей с ума. По сюжету эпизода Bête Noire из недавно вышедшего седьмого сезона, главная героиня была уверена, что ее парень работал в ресторане Barnie’s. При этом все вокруг доказывали ей, что ресторан называется Bernie’s. Это заставило героиню сомневаться в собственном рассудке. Но не только ее.
После выхода серии зрители принялись ожесточенно спорить – совсем как герои эпизода: одни уверяли, что ресторан назывался Barnie’s, другие не менее убежденно парировали, что правильное название – Bernie’s. В качестве доказательства своей правоты и те, и другие снова и снова пересматривали кадр из эпизода с надписью названия ресторана на бейсболке. Одни видели там Barnie’s, другие – Bernie’s.
Выяснилось, что происходящее – не массовая галлюцинация зрителей, а остроумный режиссерско-маркетинговый ход Netflix. Было выпущено две версии эпизода с разными вариантами правильного названия ресторана. Соответственно, зрители увидели разные версии – и принялись спорить. Остается надеяться, что газлайтинг от «Черного зеркала» не сказался ни на чьем рассудке.
На стальных двоих
В Пекине 19 апреля состоялся полумарафон, в котором приняли участие люди и роботы. Забег протяженностью 21,1 км прошел по территории E-Town – пекинского кластера высоких технологий. На дистанцию вышло 20 андроидов, ростом от 75 до 180 см и весом до 88 кг. До финиша добежали только шестеро из них. Кто-то еще на старте отказался заниматься спортом, кто-то врезался в ограждение, сбив при этом инженера из своей команды, у кого-то отказала навигация или вышли из строя детали.
Победителем среди андроидов стал робот Tien Kung Ultra, созданный Beijing Humanoid Robot Innovation Centre – он пробежал полумарафон за 2 часа 40 минут. По пути роботу три раза меняли аккумулятор. Поставить заранее усиленную батарею было невозможно: это утяжелило и замедлило бы машину, а главное, повлияло бы на ее походку. Победитель гонки среди людей показал результат 1 час 2 минуты. Так что есть надежда, что в случае бунта роботов от них можно будет убежать.
Тем временем, Китай переходит к массовому производству гуманоидных роботов. В этом году шесть китайских компаний планируют выпустить более 1000 экземпляров, утверждает исследовательская фирма TrendForce. Андроиды – новое поле битвы между Китаем и США, считают эксперты. В свою очередь, Илон Маск поспешил объявить, что в этом году Tesla произведет «тысячи роботов Optimus». Правда, на этой неделе Маск пожаловался, что столь грандиозным планам мешают экспортные ограничения на редкоземельные металлы, которые Китай ввел в ответ на трамповские пошлины.
Трамп нашел «крайнего»
Дональд Трамп, похоже, нашел того, кого можно будет обвинить в возможном экономическом спаде из-за вводимых Америкой таможенных пошлин, пишет The Wall Street Journal. «Крайним», по мнению издания, станет председатель ФРС Джером Пауэлл. Трамп не в первый раз называет главу ФРС в соцсетях «неудачником», «мистером Слишком Поздно» и «награждает» того прочими сомнительными эпитетами, требуя при этом, чтобы Пауэлл немедленно снизил процентную ставку. К слову, в течение своего первого срока Трамп также добивался от Пауэлла снижения ставки, правда, не с таким напором, как сейчас. При этом он когда-то сам же и назначил Паэулла на его нынешний пост.
Глава ФРС тянет с решением насчет ставок, заявляя, что тарифная война Трампа может сказаться на инфляции. Президент же выступает в своем фирменном стиле противоречия самому себе: 17 апреля он заявил, что Пауэлл «уйдет с поста», 19 апреля – что изучает возможность уволить главу ФРС, а 22 апреля – что у него нет намерений увольнять Пауэлла.
Отправить Паэулла в отставку до истечения его полномочий в мае 2026 г. – весьма непростая задача с точки зрения американского законодательства. Поэтому The Wall Street Journal, скорее, опасается, что активность Трампа нанесет ущерб доверию ФРС со стороны инвесторов, которое как раз основывается на независимости этого органа.
Китай обходит санкции
Китайские товары пытаются маскироваться под южнокорейские и вьетнамские – так компании из Поднебесной обходят пошлины Трампа. В Южной Корее и Вьетнаме этому совсем не рады.
Попытки переклеить ярлычок «Made in China» на «Made in South Korea» предпринимались уже давно, правда, не в таком масштабе. Как сообщает Reuters, за весь прошлый год южнокорейские таможенники обнаружили подобных товаров на 34,8 млрд вон (около $25 млн), из них 62% готовились к отправке в США. А только за I квартал этого года случаев подлога было выявлено на сумму 29,5 млрд вон ($20,81 млн), 97% этих товаров предназначалось на экспорт в США.
У Южной Кореи заключен пакт о свободной торговле с США, что не помешало Трампу ввести пошлину в 25% на продукцию из этой страны. Но, во-первых, повышенные пошлины начнут действовать только через три месяца, да и то лишь в том случае, если страны не договорятся об их смягчении. Во-вторых, против китайский товаров анонсирована «рекордная» пошлина в 145%. Еще одним «перевалочным пунктом» для продукции КНР стал Вьетнам – здесь пошлины Трампа могут составить 45%.
Азиатские страны ведут переговоры с США об уменьшении размера «зеркальных пошлин», и китайский транзит может стать весомым аргументом американских переговорщиков. Чтобы не допустить этого, 21 апреля представители таможни Южной Кореи встретились с американскими коллегами и обсудили совместные меры по борьбе с китайским подлогами. А Министерство промышленности и торговли Вьетнама на прошлой недели выпустило директиву, ужесточающую контроль за маркировкой страны происхождения товаров.
Дорогой вежливый пользователь
Вежливость дорого обходится ChatGPT. Компания OpenAI, по словам ее основателя Сэма Альтмана, уже потеряла десятки миллионов долларов из-за того, что пользователи сопровождают переписку с ChatGPT словами «спасибо», «пожалуйста» и другими выражениями формы вежливости. Обработка любого запроса к ИИ, даже если это стандартное «спасибо», требует вычислений, поисковых запросов, а также энергии и воды для охлаждения серверов. На каждую обработку запроса в ChatGPT уходит в десять раз больше электроэнергии, чем поиск в Google, заявляет Международное энергетическое агентство.
Чем старательнее пользователь рассыпается в благодарностях, тем дороже получается ответная реплика. Одно дело дать стандартный ответ на короткое «спасибо», и совсем другое – вежливо и развернуто отреагировать на изысканные пожелания удачи и процветания. Если бы пользователи просто (и невежливо) объясняли – что им надо, это сэкономило бы много денег. Но Альтман не переживает: в конце концов, должен же ИИ учиться говорить по-человечески.
Журнал Future провел опрос и выяснил: 67% американцев общаются с ИИ максимально вежливо. Кто-то просто потому что привык общаться так со всеми собеседниками. Кто-то верит в то, что чем ты вежливей, тем выше будет качество ответа ИИ. Наконец, 12% опрошенных ведут себя вежливо из страха, что в случае восстания машин искусственный разум отомстит.
Новый интернет для «города будущего»
Впервые в мире интернет 10G запущен не в тестовом режиме, а как коммерческий продукт для обычных пользователей. Новый формат рассчитан на скорость загрузки почти 10 Гбит/с (до 9834 Мбит/с), результаты реальных тестов не сильно ниже. Так, фильм размером в 20 Гб можно скачать менее чем за 20 секунд, а игру весом 100-150 ГБ – за две минуты.
В лидеры предсказуемо вырвались китайцы. Компании Huawei и оператор связи China Unicom развернули 10G в инновационном кластере Сюнъань (провинция Хэбэй). Пока что сеть доступна только на домашнем интернете, подключенном по оптоволоконному кабелю.
Сюнъань – это попытка построить с нуля «город будущего»: «умный» и зеленый мегаполис, максимально компьютеризированный и удобный для жизни. Проект начался в 2017 г. по личной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Строительство рассчитано до 2031 г. Город должен разгрузить Пекин от части столичных функций. Сюда переедут некоторые госучреждения и штаб-квартиры ряда компаний, откроются филиалы крупных университетов.
Старики-разбойники
Суд над бандой, ограбившей Ким Кардашьян, начнется 28 апреля в Париже. 13 мая Кардашьян приедет во Францию, чтобы дать показания.
Преступление против американской звезды было совершено еще в 2016 г. и стало крупнейшим ограблением во Франции за последние 20 лет. Банда следила за Кардашьян по ее же соцсетям – Ким рассказывала о своих перемещениях чуть ли не в прямом эфире и там же хвасталась драгоценностями, в том числе кольцом с бриллиантом весом 18,88 карата и стоимостью $4 млн.
Помимо масштаба преступления сенсационным оказался возраст участников банды – все они пенсионеры старше 60 лет, и почти все – рецидивисты. По словам самих дедушек, они решились пойти на дело «в последний раз», потому что их пенсии едва хватало на нормальную жизнь.
Дело было так: Кардашьян прилетела в Париж на ежегодную Неделю моды и остановилась в люксовом Hôtel de Pourtalès. В два часа ночи пятеро переодетых полицейским грабителей, угрожая оружием, заставили консьержа открыть апартаменты Кардашьян и ворвались к ней в спальню. Звезда была одна, поскольку телохранитель в это время сопровождал ее сестру Кортни в ночной клуб.
Грабители связали Кардашьян, забрали у ней драгоценностей на 10 млн евро и уехали на велосипедах. Полиции удалось за три месяца выйти на след банды. Всего за решеткой, считая подельников, оказалось 12 человек. Перед судом предстанет 10. Пока шло следствие, один из подозреваемых умер, а другой, 80-летний, по состоянию здоровья оказался не способен участвовать в судебных заседаниях и его будут судить отдельно.