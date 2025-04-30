Что изменится для россиян в мае

С 25 мая должен заработать открытый реестр должников по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за их неуплату. В реестр будет включаться информация об исполнительном производстве и дате принятия судебного акта о привлечении должника к ответственности. Должника при этом будут уведомлять в течение суток. Сведения о таких лицах будут находиться в открытом доступе, пока долг не будет полностью погашен. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) имеет право в свою очередь запрашивать в автоматическом режиме актуальную информацию о трудоустройстве должника.