Что изменится для россиян в мае

Что изменится для россиян в маеШтрафы за утечки, реестр должников по алиментам и новые основания для признания иноагентом
В России с мая расширят основания для признания иноагентом, компаниям введут крупные штрафы за утечки персональных данных клиентов, а злостных неплательщиков алиментов внесут в открытый реестр. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в мае.
За содействие исполнению решений МУС признают иноагентом
Со 2 мая признавать иноагентами будут лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций (в которых не участвует Россия), или иностранных госорганов (если они направлены против безопасности РФ). Речь может идти, в частности, о содействии исполнению решений Международного уголовного суда (МУС), писали «Ведомости». Признавать иноагентами также будут тех, кто вовлекает (или финансирует деятельность по вовлечению) граждан в сбор сведений о военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против России.
За несообщение о подготовке диверсии грозит срок
2 мая заработают также поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за несообщение о подготовке диверсий. Прежде такая ответственность грозила только за несообщение о подготовке преступлений террористической направленности. Теперь же наказывать будут за несообщение о преступлении или лице, которое готовится совершить или совершило преступления, предусмотренные статьями «Диверсия», «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». За это будет грозить лишение свободы до года или штраф до 100 000 руб.
Новые основания для признания ветераном боевых действий
Со 2 мая вступит в силу закон, относящий к категории ветеранов боевых действий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и противопожарной службы, бойцов добровольческих формирований, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения спецоперации на Украине. Если граждане получили ранения или увечья, то они могут претендовать на статус инвалида боевых действий.
Злостные неплательщики алиментов попадут в реестр
С 25 мая должен заработать открытый реестр должников по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за их неуплату. В реестр будет включаться информация об исполнительном производстве и дате принятия судебного акта о привлечении должника к ответственности. Должника при этом будут уведомлять в течение суток. Сведения о таких лицах будут находиться в открытом доступе, пока долг не будет полностью погашен. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) имеет право в свою очередь запрашивать в автоматическом режиме актуальную информацию о трудоустройстве должника.
За утечки персональных данных будут штрафовать
С конца мая в России будет ужесточена административная ответственность за нарушения в области персональных данных. Так, штрафы за непредусмотренную законом обработку персональных данных увеличатся до 10 000 – 15 000 руб. для физлиц, 50 000 – 100 000 руб. для должностных лиц, 150 000 – 300 000 руб. для юрлиц. За повторные нарушения штрафы вырастут до 30 000 руб., 200 000 руб. и 500 000 руб. соответственно.
Законом вводятся и новые штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных, причем их размер будет зависеть от объема утраченной информации. Если в результате инцидента будут скомпрометированы данные свыше 100 000 человек, то физлицам грозит штраф до 400 000 руб., должностным лицам – до 600 000 руб., а компаниям – до 15 млн руб. При повторном нарушении – оборотные штрафы до 3% выручки (но не менее 20 млн и не более 500 млн руб.).
Этим же законом также вводится административная ответственность за отказ заключать, исполнять или расторгать договоры, предоставлять государственные услуги, если гражданин отказывается проходить идентификацию или аутентификацию с помощью его биометрических данных. Должностных лиц за это будут штрафовать на 50 000 – 100 000 руб., а компании – на 200 000 – 500 000 руб.
Запрет на продажу маркированных товаров по итогам офлайн-проверки
Крупные торговые сети с 1 мая не смогут продавать гражданам отдельную продукцию, подлежащую маркировке, если офлайн-проверка через систему «Честный знак» покажет, что что ее реализация запрещена или приостановлена по решению госоргана. Речь идет о табачной, никотинсодержащей, молочной, парфюмерно-косметической продукции, пиве и слабоалкогольных напитках, обуви, БАДах и др.
Контроль за ввозимой растительной продукцией усилят
С 9 мая вступит в силу закон о проведении проверок подкарантинной растительной продукции для экспорта в Россию еще до отгрузки. Россельхознадзор также сможет проводить аудит иностранных лабораторий (по договоренности с иностранными государствами) в области контроля за остаточным содержанием пестицидов и агрохимикатов в растениях. Проверки необходимы для подтверждения соответствия карантинных фитосанитарных требований законодательству РФ и позволят, как ожидается, предотвратить попадание в страну опасной продукции. Нововвдения не коснутся продукции из стран-членов ЕАЭС (кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).
От банков ждут систематизации борьбы с кредитами без согласия клиента
15 мая вступают в силу первые положения принятого зимой закона о «периоде охлаждения» по кредитам и займам. Банки, в частности, обязаны разработать документы о порядке реализации мероприятий, препятствующих заключении договоров потребительского займа без согласия клиента.
Без открытия счета можно будет отправить до 100 000 рублей
30 мая заработает лимит в 100 000 руб. для максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счета. Кроме того, повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 000 до 100 000 руб.
Из кредитной истории уберут место рождения
С 9 мая из кредитных историй заемщиков-физлиц будут исключены сведения о месте их рождения, прежде такая информация содержалась в титульной и закрытой частях кредитной истории. Это позволит ускорить процесс выдачи кредита, если гражданин родился в населенном пункте, который был переименован, более не существует, либо же находится за пределами России.