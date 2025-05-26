Жгуты от проводов станут великими: новости, которые вы могли пропустить

Жгуты от проводов станут великими: новости, которые вы могли пропуститьУ свинки Пеппы родилась сестра, а манга предсказала Японии катастрофу
На этой неделе стало известно, американские автомобили постепенно превращаются в мексиканские. Из-за санкций богатые россияне не могут починить свои лондонские дома. Голливуд снимет блокбастер про скибиди-туалет. В Европе размышляют, не запретить ли детям доступ к соцсетям, а туристы боятся ехать в Японию из-за комикса-предсказания.
Американский автомобиль на все 63,6%
Мечта Дональда Трампа об автомобиле, на 100% произведенном в США, еще не так давно была более реальна, чем сегодня, пишет CNBC. Ford Expedition, который выпускается с 1997 г., до недавнего времени считался одним из самых «американских» автомобилей: 95% его комплектующих изготовлялось в США или Канаде. Но глобализация и стремление снизить себестоимость привели к тому, что в этом году у сходящего с конвейера Ford Expedition около 58% деталей произведены за пределами США (например, 22% – в Мексике). В списке изготовленных за рубежом комплектующих для Ford – такие жизненно важные узлы автомобиля, как 3,5-литровый двигатель V-6 Ecoboost.
У других американских автопроизводителей дела обстоят похожим образом. Если в 2007 г. в 16 моделях автомобилей, собираемых в США, было более 90% американских и канадских комплектующих, то сегодня близкая к этим цифрам локализация осталась только у Kia EV6, двух версий Tesla Model 3 и Honda Ridgeline AWD Trail Sport – более 75% их деталей изготовлены в США или Канаде. По данным входящего в Министерство транспорта агентства NHTSA, еще 20 моделей могут похвастаться локализацией от 70% до 75% . Впрочем, у сайта Cars.com куда менее оптимистичные оценки, нежели у чиновников. Его аналитики считают, что в 10 самых «отечественных» моделях с 2019 по 2024 г. содержалось от 63,6% до 69,2% деталей из США или Канады.
По оценке экспертов, если у автомобиля уровень локализации немногим меньше 70%, то после доведения этого показателя до 80% покупателю придется выложить за машину на $5000 больше. А для того чтобы повысить количество изготовленных в США или Канаде деталей до 90%, цена на машину должна подняться еще на $5000–$10 000. Оценить же, насколько дороже будет на 100% отечественная машина, эксперты не берутся. Тем временем, гендиректор Ford Джим Фарли пожаловался CNBC, что 15–20% деталей, таких как, например, мелкий крепеж, жгуты проводов и полупроводники в настоящее время трудно или даже невозможно закупить в США.
Разруха из-за санкций
Элитные особняки россиян в Лондоне ветшают и разрушаются, сообщает издание Politico. К примеру, дом с видом на Кенсингтонский дворец Давида Давидовича, управляющего инвесткомпании Романа Абрамовича, на сегодняшний день выглядит так: краска на колоннах облупилась, облицовка стен кое-где осыпалась, некоторые окна разбиты, фундамент порос сорняками, а на балконах гнездятся голуби. Грязный фасад резко контрастирует с чисто вымытыми соседними домами.
По оценке, проведенной в 2022 г., россияне владеют недвижимостью в британской столице на сумму 1,5 млрд фунтов. Но из-за санкций они не могут ни жить в них, ни продать или сдать в аренду. Поэтому у российских владельцев элитной лондонской недвижимости нет стимула вкладываться в ее содержание. Более того, из-за санкций чрезвычайно сложно оплатить расходы на поддержание дома в надлежащем виде и даже аварийный ремонт. Давидович купил уже ветшающий особняк в 2018 г. за 16 млн фунтов стерлингов. Он получил разрешение на ремонт, но не успел его сделать. Местные жители опасаются, что скоро другие дома российских олигархов также обветшают. Опасения подкрепляются живым примером подобного развития событий у них на глазах: обветшалые здания, которые принадлежат ливийским богачам, попавшим под санкции в 2011 г.
Головы-унитазы против супергероев Marvel
Киноиндустрия на этой неделе оказалась богата на новости. Шуточный интернет-сериал про скибиди-туалет обещает стать голливудским блокбастером. Снимет его Майкл Бэй – один из самых кассовых режиссеров, работавший над франшизой про трансформеров и про черепашек-ниндзя, фильмами «Перл Харбор», «Тихое место», «Армагеддон» и другими.
Кинопроект взяла в производство компания Invisible Narratives, основанная бывшим руководителем Paramount Pictures Адамом Гудманом. Он уверен, что франшиза Skibidi Toilet сможет соперничать со вселенной Marvel, поэтому не скупится на звездную команду. Визуальными эффектами займется трехкратный лауреат «Оскара» Роб Легато («Титаник», «Аватар», «Книга джунглей»), а художником-постановщиком станет номинированный на «Оскара» Джеффри Бикрофт («12 обезьян», «Тихое место», «Трансформеры»).
Интернет-сериал Skibidi Toilet был создан грузинским аниматором Алексеем Герасимовым. В нем существа в виде головы, высовывающейся из унитаза, и создания с человеческими телами и видеокамерами вместо головы сражаются друг с другом.
Отдохнуть от этого сюрреализма можно за просмотром детского мультсериала о свинке Пеппе. Его создатели официально объявили о рождении у Пеппы младшей сестры по имени Иви. Радостное событие произошло в 5:34 утра во вторник. В рамках PR-кампании объявление об этом было сделано у входа в престижный британский роддомом Lindo Wing – тот самый, в котором появились на свет все трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Премьера специального эпизода «Пеппа знакомится с малышкой» состоится 30 мая, а с осени Иви станет постоянным персонажем новых серий.
Наконец, для съемок сериала про Гарри Поттера строят целый город стоимостью $1,25 млрд. Он появится на территории киностудии Leavesden в английском Хартфордшире. Кроме Тисовой улицы и других сказочных мест в городе построят вполне прозаичные съемочные павильоны, медцентр, школу для юных актеров, чтобы они повышали мастерство прямо в ходе съемок, и даже специальные помещения для сов, лошадей и других животных. Сериал планируется к выходу только в следующем году, но журналистам уже показали дом супругов Дурслей – приемных родителей Гарри. И выглядит он иначе, чем в фильмах про юного волшебника.
Лайки детям не игрушка
Европа подумывает на тем, не запретить ли детям доступ к соцсетям. Идею предложила Греция, и ее уже поддержали Франция и Испания. Эти страны призывают Еврокомиссию установить единые правила для всего Евросоюза: до 15 лет доступ к Facebook (принадлежит Meta –
Подобный закон в 2024 г. уже приняли в Австралии. Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act разрешает доступ к ряду соцсетей только пользователям, достигшим 16-летнего возраста. Пока непонятно, насколько австралийский закон эффективен: он вступит в силу только в декабре этого года. В правилах многих соцсетей прописано, что пользоваться ими запрещено детям до 13 лет, но на практике это ограничение элементарно обходится. После того как закон заработает, соцсетям будут грозить штрафы за его невыполнение и им придется ввести более жесткий контроль за возрастом своей аудитории.
Приснится же такое
Многие путешественники отменяют или переносят свои поездки в Японию – и все из-за комиксов. Художник Рё Тацуки в своих мангах еще с 1980-х гг. предсказывает различные несчастья, которые якобы видит во сне. На ее счету пророчество о смерти Фредди Меркьюри в 1991 г. и землетрясении в Кобе в 1995 г.
Самое нашумевшее ее предсказание было сделано в манге «Будущее, которое я вижу», вышедшей в 1999 г. В ней говорится, что в марте 2011 г. случится «великая катастрофа». И действительно, в этот месяц землетрясение силой около 9 баллов и вызванное им цунами привели к гибели почти 20 000 человек и аварии на АЭС в городе Фукусима.
В 2021 г. манга «Будущее, которое я увидела» была переиздана тиражом более 960 000 экземпляров. Согласно новой версии сюжета, страшная катастрофа ждет Японию в июле 2025 г. Рё Тацуки приснилось, что океан закипел, из чего она сделала вывод о том, что на Японию вновь обрушится цунами, вызванное извержением подводного вулкана. Суеверные люди на всякий случай решили поберечься заранее. Например, уже на апрельские пасхальные праздники гонконгское турагентство WWPKG продало вдвое меньше туров в Японию, чем обычно. И по мере приближения июля спрос на поездки продолжает падать.