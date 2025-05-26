Жгуты от проводов станут великими: новости, которые вы могли пропустить

По оценке, проведенной в 2022 г., россияне владеют недвижимостью в британской столице на сумму 1,5 млрд фунтов. Но из-за санкций они не могут ни жить в них, ни продать или сдать в аренду. Поэтому у российских владельцев элитной лондонской недвижимости нет стимула вкладываться в ее содержание. Более того, из-за санкций чрезвычайно сложно оплатить расходы на поддержание дома в надлежащем виде и даже аварийный ремонт. Давидович купил уже ветшающий особняк в 2018 г. за 16 млн фунтов стерлингов. Он получил разрешение на ремонт, но не успел его сделать. Местные жители опасаются, что скоро другие дома российских олигархов также обветшают. Опасения подкрепляются живым примером подобного развития событий у них на глазах: обветшалые здания, которые принадлежат ливийским богачам, попавшим под санкции в 2011 г.