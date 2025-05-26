Госдума запретит затирать религиозные символы на изображениях храмов

Еще в октябре 2023 г. Банк России (ЦБ) представил новые банкноты номиналом 1000 руб. с фотографией Дворцовой церкви на территории Казанского кремля без изображения креста. Печать на банкноте вызвала критику пользователей соцсетей, а также главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды и сенатора Андрея Клишаса. Центробанк остановил выпуск банкноты и принял решение доработать ее дизайн. Регулятор планирует представить обновленную купюру в конце 2025 г., сообщалось в феврале в Telegram-канале ЦБ.