Госдума запретит затирать религиозные символы на изображениях храмов

Госдума запретит затирать религиозные символы на изображениях храмовСпикер нижней палаты Володин анонсировал подготовку такого законопроекта
Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал подготовку законопроекта о защите религиозных символов основных вероисповеданий в России, об этом он сообщил 25 мая в своем Telegram-канале. По словам спикера нижней палаты, использование такой символики станет обязательным при изображении культовых зданий в СМИ, интернете, рекламе, а также на упаковках товаров, вывесках, государственных и муниципальных эмблемах.
«Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», – написал он. По словам Володина, к нему поступают обращения от граждан о том, что на товарах и объявлениях затирают религиозные символы или «ретушируют их, искажая истинное значение» таких объектов религиозного почитания.
Володин не первым поднял этот вопрос. Ранее руководитель правового управления Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ) игуменья Ксения Чернега 8 апреля призывала депутатов внести аналогичный законопроект в Госдуму. Уже 21 мая она анонсировала его внесение в нижнюю палату во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). В думской законодательной базе соответствующий проект закона не опубликован.
Дискуссия об изображении религиозных символов велась и на других сессиях ПМЮФа. Например, кинорежиссер Никита Михалков показал участникам форума два изображения герба России с двуглавыми орлами в коронах – одно с крестами, второе с ромбами. Последнее он назвал «цыпленком табака». «Это не мелкие детали, это знак власти, это принадлежность к определенной религии», – заявил он [цитата по РБК].
В этом году власти начали трепетнее относиться к религиозным символам. Так, 15 апреля вернулись кресты на логотип Министерства спорта, сообщалось в Telegram-канале главы ведомства Михаила Дегтярева: «Спорт должен быть не только с мышцами, но и с душой».
Также 21 мая изменился дизайн государственного герба на сайте и в соцсетях администрации президента России. Вместо ромбов на державе и короне двуглавого орла вновь появились кресты. Отсутствие крестов на прежнем изображении герба пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопросом масштабирования: «Если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбики».
Еще в октябре 2023 г. Банк России (ЦБ) представил новые банкноты номиналом 1000 руб. с фотографией Дворцовой церкви на территории Казанского кремля без изображения креста. Печать на банкноте вызвала критику пользователей соцсетей, а также главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды и сенатора Андрея Клишаса. Центробанк остановил выпуск банкноты и принял решение доработать ее дизайн. Регулятор планирует представить обновленную купюру в конце 2025 г., сообщалось в феврале в Telegram-канале ЦБ.
Дискуссию об исчезновении крестов с изображений храмов запустили православные активисты, которые назвали этот процесс «крестопадом», заявил «Ведомостям» эксперт по истории РПЦ Алексей Макаркин. Это понятие связано с ранней политикой советского государства, которое снимало кресты с православных колоколен, пояснил он. Привычка не использовать кресты на ведомственных гербах тоже идет из советского опыта, продолжает Макаркин. Сейчас же частные компании стирают символику, чтобы сделать товары доступными для представителей всех конфессий, объяснил он.
Президент Владимир Путин называл традиционными религиями страны христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Вносимая в Госдуму инициатива, вероятно, в первую очередь коснется православной символики – к последователям этой религии относят себя 57% россиян, свидетельствуют результаты мониторинга ВЦИОМа в 2023 г.