В Госдуме системно доработают законопроект об отказе от опционов для иностранцев

В Госдуме системно доработают законопроект об отказе от опционов для иностранцевДепутаты предложили условия, при которых возможно неисполнение права на обратный выкуп акций
Депутаты внесут изменения в законопроект, который предлагает ограничить возможности для иностранных компаний воспользоваться опционом на обратный выкуп акций при соблюдении ряда условий. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям планирует в течение одной-двух недель доработать его «более системно», чтобы в июне вынести на рассмотрение парламента, сообщил «Ведомостям» глава комитета Сергей Гаврилов.
Законопроект должен был рассматриваться во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 28 мая, но его перенесли на более поздний срок, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. К документу были замечания со стороны Банка России, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил источник, знакомый с обсуждением. По словам последнего, регулятор был против широких возможностей отказа в исполнении опциона на обратный выкуп. «Ведомости» отправили запрос в ЦБ.
Минфин концептуально поддерживает изменения, направленные на ограничение возможности для иностранных компаний в определенных случаях воспользоваться опционом на обратный выкуп актива, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Предложенные подходы соответствуют критериям, которые использует правкомиссия по иностранным инвестициям при согласовании сделок с нерезидентами. В частности, в них также предусматривается обратный выкуп актива по рыночной стоимости, наличие экономической выгоды для резидента-владельца актива и ограничение срока действия разрешения (не более двух лет со дня осуществления первоначальной сделки), напомнил собеседник.
На встрече с предпринимателями 26 мая президент России Владимир Путин отметил, что уже ставил задачу правительству «проработать спокойно, без всякого хамства» программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. «Но исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами все проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас», – указал президент.
Что предлагают депутаты
В конце прошлой недели документ ко второму чтению опубликовали в электронной базе Госдумы. Если законопроект будет принят, российский бизнес, который приобрел акции уходящих иностранных компаний, сможет отказаться от исполнения опциона на обратный выкуп в одностороннем порядке при одновременном соблюдении пяти условий, следует из последней версии документа, который изучили «Ведомости». Речь идет о поправках в закон об иностранных инвестициях (дополняется статьей 20.1). Нормы касаются как зарубежных инвесторов, так и аффилированных с ними лиц.
Во-первых, возможность отказать в обратном выкупе будет, если иностранный инвестор связан с недружественным государством (имеет гражданство, место регистрации, преимущественно ведет там хозяйственную деятельность или получает прибыль). Во-вторых, если отчуждение акций происходило в период с 24 февраля 2022 г. до 1 марта 2025 г. В-третьих, если договор о продаже доли в бизнесе или другое соглашение (например, опцион, даже если к нему применяются нормы иностранного права) предусматривал цену «существенно ниже рыночной стоимости», а срок исполнения составляет три и более лет. В-четвертых, если со дня заключения договора об отчуждении акций прошло больше двух лет. В-пятых, если российское общество (приобретатель) соблюдает свои обязательства перед работниками, в том числе бывшими, и кредиторами.
Отказ от исполнения обязательства по обратному выкупу акций в пользу иностранного инвестора может быть заявлен независимо от того, обращался ли он с заявлением на исполнение опциона, отмечается в документе. При этом у зарубежной компании будет возможность в течение одного года со дня отказа обратиться с требованием о выплате компенсации в связи с прекращением права на приобретение этих акций. В то же время законодатели предусмотрели, что и российский бизнес вправе потребовать соразмерного уменьшения размера компенсации или отказа в ее выплате, если иностранный инвестор недобросовестно исполнял обязанности акционера. К таким случаям будут относиться, например, создание препятствий для управления компанией или совершение действий, которые «могли привести к прекращению или приостановлению деятельности, ликвидации или банкротству российского хозяйственного общества».
Также авторы предлагают дать право профильным министерствам установить запрет на обратный выкуп, если российское хозяйственное общество или группа лиц, в которую оно входит, оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Это будет возможно только при одновременном соблюдении пяти условий, названных выше.
Формально законопроект, которым предлагаются условия для отказа от опциона, находится на рассмотрении в Думе со времен 7 созыва и уже был помещен в архив. Он был внесен депутатом от «Единой России» Владиславом Резником 20 ноября 2020 г. Его концепция предусматривала упрощение проведения хозяйственными обществами общих собраний акционеров и других корпоративных процедур. Законопроект был принят в первом чтении 27 января 2021 г. и с тех пор лежал без изменений. Новые поправки вносятся в законопроект ко второму чтению. Такой подход позволяет ускорить процедуру принятия срочных законодательных решений, связанных с национальной безопасностью или экономическим суверенитетом, писало РБК со ссылкой на федерального чиновника.
Подготовить особенности осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных после 22 февраля 2022 г. акций поручил президент России Владимир Путин. Это необходимо для «защиты прав и законов интересов российских граждан и юрлиц, являющихся владельцами этих акций», говорится в тексте поручения, данного по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Ведомости» отправили запрос в Минфин и Минэкономразвития.
Возможная критика
Выбранный законодателем подход к процедуре обратного выкупа направлен на защиту российской юрисдикции от возможного экономического давления со стороны иностранных экс-владельцев бизнеса, покинувших рынок и желающих вернуться, но при этом он предполагает серьезное вмешательство в частные договорные отношения сторон, говорит советник юридической фирмы МЭФ LEGAL Александра Амбрасовская. Предложенное решение вызывает вопросы о том, как одновременно не закрыться от глобального рынка и соотнести эти поправки с общими принципами равенства сторон, свободы договора и недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, отмечает она. Предложенные изменения содержат некоторые риски судебных разбирательств в будущем, считает юрист. Например, хотя у иностранного инвестора сохраняется формальное право в течение года обратиться за компенсацией, порядок ее определения остается неурегулированным. По словам Амбрасовской, серьезное вмешательство государства в частноправовые отношения довольно редкое явление в международной практике. Ранее отказ от обязательств перед иностранным контрагентом был возможен только в судебном или административном порядке, при наличии индивидуальной оценки оснований и в рамках установленной процедуры, отмечает она.
Несмотря на то, что закон еще не принят, уже сейчас можно сказать, что поправки станут предметом обеспокоенности и критики со стороны иностранных инвесторов, в то время как для российских лиц вписаться «в обширные рамки предлагаемых условий» не составит большого труда, рассуждает советник инвестиционного банка Altus Capital Кира Винокурова. Согласно принципу свободы договора стороны могут договориться о любых условиях, которые они посчитают разумными, напоминает она. При этом в случае с предлагаемыми поправками это становится неважным, так как закон имеет преимущественную силу, поясняет Винокурова. Подобные изменения увеличат риски судебных разбирательств, соглашается она. Споры могут возникать по разным причинам: от оспаривания самого отказа от исполнения обязательств в целом до выяснения механизма выплаты компенсации, который отсутствует в законе, перечисляет Винокурова. В международной практике такое регулирование считается допустимым, если отказ от обязательств происходит рамках закона, предусматривает возможность компенсации и допускает судебную защиту инвестора, говорит она. Например, по закону США о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и санкционных режимов запрещалось выполнение инвестиционных контактов с лицами из «враждебных» государств (например, Иран, Куба, РФ), рассказывает Винокурова. Тогда иностранные инвесторы теряли возможность вернуть активы или реализовать право на выкуп долей, что рассматривалось как замораживание инвестиций, поясняет юрист.
В поправках по сути предлагается российскому приобретателю самостоятельно решить, хочет ли он продавать компанию обратно иностранному собственнику, что существенно нарушает баланс интересов сторон опциона, лишая последнего возможности полагаться на заключенный договор как «на что-то незыблемое», отмечает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин. При этом подобное регулирование не является исключительным: в законодательстве встречаются и иные случаи, когда одна из сторон может отказаться от уже заключенного договора, например, договор оказания услуг, поясняет он. В ситуации, когда предусматривающий «обратный выкуп» документ регулируется правом другого государства, бывшие иностранные собственники бизнеса, столкнувшиеся с отказом от исполнения обязательств, с большой долей вероятности будут защищать свои права в суде, полагает Позин. Закон не определяет порядка расчета компенсации, но она, вероятно, будет складываться из покупной цены, предусмотренной «обратным» опционом и оценки текущей стоимости бизнеса, предполагает он.