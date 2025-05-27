В Госдуме системно доработают законопроект об отказе от опционов для иностранцев

Несмотря на то, что закон еще не принят, уже сейчас можно сказать, что поправки станут предметом обеспокоенности и критики со стороны иностранных инвесторов, в то время как для российских лиц вписаться «в обширные рамки предлагаемых условий» не составит большого труда, рассуждает советник инвестиционного банка Altus Capital Кира Винокурова. Согласно принципу свободы договора стороны могут договориться о любых условиях, которые они посчитают разумными, напоминает она. При этом в случае с предлагаемыми поправками это становится неважным, так как закон имеет преимущественную силу, поясняет Винокурова. Подобные изменения увеличат риски судебных разбирательств, соглашается она. Споры могут возникать по разным причинам: от оспаривания самого отказа от исполнения обязательств в целом до выяснения механизма выплаты компенсации, который отсутствует в законе, перечисляет Винокурова. В международной практике такое регулирование считается допустимым, если отказ от обязательств происходит рамках закона, предусматривает возможность компенсации и допускает судебную защиту инвестора, говорит она. Например, по закону США о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и санкционных режимов запрещалось выполнение инвестиционных контактов с лицами из «враждебных» государств (например, Иран, Куба, РФ), рассказывает Винокурова. Тогда иностранные инвесторы теряли возможность вернуть активы или реализовать право на выкуп долей, что рассматривалось как замораживание инвестиций, поясняет юрист.