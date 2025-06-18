С 2026 года застройщиков обяжут называть жилые комплексы только на кириллице

Ключевое изменение в законе о защите прав потребителей – требование к публичности информации, предназначенной для потребителя, заявил «Ведомостям» старший юрист «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов. Иными словами, вся информация для потребителя, в том числе о товаре и условиях договора, должна быть размещена в публичном доступе (т. е. быть доступна потребителю заранее), а не предоставляться непосредственно при заключении договора, как того требует закон сейчас, пояснил он. Ежов предполагает, что это даст потребителю возможность лучше оценить условия приобретения товара, работы или услуги. Вместе с этим эксперт отмечает, что из-под действия закона выводится реклама, что следует из текста принятых поправок. Но, по его словам, стоит иметь в виду, что требования к рекламе и информации для потребителей никогда не были одинаковы. Так, информация, доведение которой до потребителей по закону обязательна, прямо выведена из сферы регулирования закона о рекламе, поясняет юрист.