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С 2026 года застройщиков обяжут называть жилые комплексы только на кириллице

Принятый пакет поправок также ужесточит требования к публичности информации о товарах и услугах для потребителя
Екатерина Дорофеева
РИА Новости
РИА Новости

Названия объектов капитального строительства и жилых комплексов с 1 марта 2026 г. должны быть только на кириллице. Такие изменения в законодательство 17 июня приняли депутаты Госдумы. Кроме того, информацию об изготовителе товара или его продавце, а также о самих товарах и услугах нужно будет обязательно размещать на русском языке. При этом дополнительно республики смогут использовать свои государственные языки и языки народов России.

Поправки содержатся в законопроекте об использовании в публичном пространстве русского как госязыка РФ. Его внесли в нижнюю палату парламента в октябре 2023 г. Среди авторов – советник президента РФ Елена Ямпольская (на момент внесения инициативы была главой думского комитета по культуре), председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (возглавлял комитет по информационной политике). Все они из «Единой России». Изменения коснутся пяти законов: о защите прав потребителей, об участии в долевом строительстве, о рекламе, а также о госполитике в отношении соотечественников за рубежом и основ законодательства о культуре.

Закон об участии в долевом строительстве дополняется определением – наименование объекта (группы объектов) капитального строительства и малоэтажного жилого комплекса. Это коммерческие обозначения, которые застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением средств участников долевого строительства. Согласно поправкам, в названиях объектов и жилых комплексов должна использоваться только кириллица. Эти данные необходимо будет включать в проектную документацию. Застройщиков также обяжут раскрывать информацию о названии объекта и генеральном подрядчике. Действие этих поправок не распространяется на те жилые комплексы, которые введены в эксплуатацию до вступления закона в силу.

155 живых языков

входят в программу по сохранению языков народов РФ, которую разработал Институт языкознания Российской академии наук (ИЯз РАН). Об этом «Ведомости» писали в январе 2025 г. К живым относятся языки, которые постоянно используются в общении. Из 155 используемых языков у подавляющего большинства ограничены сферы применения. Не менее трети больше не передаются из поколения в поколение, говорится в разработанной институтом программе по сохранению языков.

Изготовителям и продавцам товаров и услуг нужно размещать информацию для потребителей в общедоступных местах: на вывесках, указателях, табличках и др. Тексты на языках республик и народов России должны быть идентичны русскоязычным, а также равнозначны им по размещению и оформлению (т. е. иметь одинаковый цвет, тип и размер шрифта). Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Вместе с этим в тексте поправок отмечается, что по усмотрению изготовителя и продавца информация для потребителей может быть размещена и на иностранных языках. Эти положения тоже вступят в силу с 1 марта 2026 г.

Ключевое изменение в законе о защите прав потребителей – требование к публичности информации, предназначенной для потребителя, заявил «Ведомостям» старший юрист «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов. Иными словами, вся информация для потребителя, в том числе о товаре и условиях договора, должна быть размещена в публичном доступе (т. е. быть доступна потребителю заранее), а не предоставляться непосредственно при заключении договора, как того требует закон сейчас, пояснил он. Ежов предполагает, что это даст потребителю возможность лучше оценить условия приобретения товара, работы или услуги. Вместе с этим эксперт отмечает, что из-под действия закона выводится реклама, что следует из текста принятых поправок. Но, по его словам, стоит иметь в виду, что требования к рекламе и информации для потребителей никогда не были одинаковы. Так, информация, доведение которой до потребителей по закону обязательна, прямо выведена из сферы регулирования закона о рекламе, поясняет юрист.

Четыре месяца ожидания

Законопроект об использовании в публичном пространстве русского как госязыка РФ был принят в первом чтении только в феврале 2025 г. На это 5 июня обратила внимание Ямпольская во время заседания совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, его проводил президент Владимир Путин. Советник главы государства сообщила, что «с разных сторон предпринимаются попытки вывести различные сферы из-под действия данного закона»: рекламу и коммерческие обозначения. Спустя несколько дней, 11 июня, в карточке законопроекта появились поправки ко второму и третьему чтениям.

Использование русского языка в коммерческой сфере законодатели подкрепили культурным сотрудничеством с соотечественниками, проживающими за рубежом. Депутаты изменили статью об этом в основах законодательства о культуре, отметив, что РФ организует культурные центры, сотрудничает с землячествами и проводит соответствующие мероприятия. Помимо этого РФ помогает соотечественникам обеспечивать право сохранения общероссийской культурной идентичности, следует из поправок.

Языковая политика непосредственно пересекается с темой национальной безопасности страны, о чем свидетельствует мировой опыт, говорит руководитель Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Российской академии наук Айса Биткеева. В качестве примера она привела Францию, где в 1970–1980-х гг. экспансия английского языка воспринималась как угроза потери французского. В связи с этим в 1994 г. был принят закон Жака Тубона (министр культуры Франции в 1993–1995 гг.) о защите французского. При реализации закона позиции госязыка во всех сферах усилились, заключила эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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