Медицина должна быть направлена на предотвращение факторов риска

По ее словам, для развития медицины здорового долголетия важны современные инфраструктура и технологии. Вице-премьер рассказала, что центры здоровья, целью которых была профилактика заболеваний у населения, в ряде регионов стали оказывать медицинскую помощь. Всего на конец 2024 г. в России было 476 таких центров для взрослого населения. За прошлый год их и кабинеты медпрофилактики посетили 38,2 млн человек. Как отметила Голикова, центры здоровья планируется «перезагрузить» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы они работали с предрисками.