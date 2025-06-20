Медицина должна быть направлена на предотвращение факторов риска

Медицина должна быть направлена на предотвращение факторов рискаДля этого требуются современная инфраструктура и технологии
Российская медицина здорового долголетия должна быть направлена на предотвращение факторов риска развития заболеваний. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе сессии «Здоровое долголетие без компромиссов» на ПМЭФ-2025.
Сейчас основной акцент приходится на лечение заболеваний, но в последнее время стала эффективно развиваться профилактика. Медицина здорового долголетия направлена на предриски, т. е. на отсрочку или предотвращение факторов риска.
«Простой пример: у человека регулярно выявляется повышение лактата в крови. Это может свидетельствовать о том, что у него есть предвестники нарушения метаболизма, которые впоследствии могут привести к развитию сахарного диабета», – говорит Голикова.
Предотвратить развитие заболевания можно, своевременно обратившись, среагировав, назначив биологически активные добавки или лекарственные препараты, сказала она. «Это и есть предиктивная медицина», – добавила Голикова.
По ее словам, для развития медицины здорового долголетия важны современные инфраструктура и технологии. Вице-премьер рассказала, что центры здоровья, целью которых была профилактика заболеваний у населения, в ряде регионов стали оказывать медицинскую помощь. Всего на конец 2024 г. в России было 476 таких центров для взрослого населения. За прошлый год их и кабинеты медпрофилактики посетили 38,2 млн человек. Как отметила Голикова, центры здоровья планируется «перезагрузить» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы они работали с предрисками.
Голикова также обозначила основные направления, заложенные в национальном проекте «Новые технологии сбережения здоровья». Это разработка биомаркеров и панелей, позволяющих определить биологический возраст, а также создание препаратов для предотвращения процессов старения клеток. К ним также относятся регенеративная биомедицина, генетические исследования (предиктивная генетика, фармакогенетика, нутригенетика) и исследования для борьбы с возраст-ассоциированными заболеваниями и их осложнениями.
Еще один блок задач, связанный со здоровым долголетием, – поддержание социальной вовлеченности человека, рассказала Голикова. Социальная изоляция является риском для здоровья и сопоставима с курением 15 сигарет в день, показало исследование 300 000 человек американского университета Бригама. Также 73% опрошенных респондентов с хорошим самочувствием раз в неделю встречались с друзьями, посещали общественные места, музеи и театры, следует из результатов исследования Университетского колледжа Лондона. Ученые Гарвардского университета также выяснили, что у людей с крепкими социальными связями на 50% ниже риск ранней смерти.