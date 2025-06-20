Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Медицина должна быть направлена на предотвращение факторов риска

Для этого требуются современная инфраструктура и технологии
Анна Киселева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская медицина здорового долголетия должна быть направлена на предотвращение факторов риска развития заболеваний. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе сессии «Здоровое долголетие без компромиссов» на ПМЭФ-2025.

Сейчас основной акцент приходится на лечение заболеваний, но в последнее время стала эффективно развиваться профилактика. Медицина здорового долголетия направлена на предриски, т. е. на отсрочку или предотвращение факторов риска.

«Простой пример: у человека регулярно выявляется повышение лактата в крови. Это может свидетельствовать о том, что у него есть предвестники нарушения метаболизма, которые впоследствии могут привести к развитию сахарного диабета», – говорит Голикова.

Предотвратить развитие заболевания можно, своевременно обратившись, среагировав, назначив биологически активные добавки или лекарственные препараты, сказала она. «Это и есть предиктивная медицина», – добавила Голикова.

По ее словам, для развития медицины здорового долголетия важны современные инфраструктура и технологии. Вице-премьер рассказала, что центры здоровья, целью которых была профилактика заболеваний у населения, в ряде регионов стали оказывать медицинскую помощь. Всего на конец 2024 г. в России было 476 таких центров для взрослого населения. За прошлый год их и кабинеты медпрофилактики посетили 38,2 млн человек. Как отметила Голикова, центры здоровья планируется «перезагрузить» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы они работали с предрисками.

Голикова также обозначила основные направления, заложенные в национальном проекте «Новые технологии сбережения здоровья». Это разработка биомаркеров и панелей, позволяющих определить биологический возраст, а также создание препаратов для предотвращения процессов старения клеток. К ним также относятся регенеративная биомедицина, генетические исследования (предиктивная генетика, фармакогенетика, нутригенетика) и исследования для борьбы с возраст-ассоциированными заболеваниями и их осложнениями.

Еще один блок задач, связанный со здоровым долголетием, – поддержание социальной вовлеченности человека, рассказала Голикова. Социальная изоляция является риском для здоровья и сопоставима с курением 15 сигарет в день, показало исследование 300 000 человек американского университета Бригама. Также 73% опрошенных респондентов с хорошим самочувствием раз в неделю встречались с друзьями, посещали общественные места, музеи и театры, следует из результатов исследования Университетского колледжа Лондона. Ученые Гарвардского университета также выяснили, что у людей с крепкими социальными связями на 50% ниже риск ранней смерти.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных